8 главных ошибок при смене колес

Сейчас — самое время поговорить о смене летних колес на зимние и вспомнить, какие основные ошибки совершают автовладельцы.

Заменить летние колеса на зимние — что может быть проще? Однако здесь можно наделать множество ошибок. Некоторые из них по-настоящему опасны. Если вы еще не «переобулись», предлагаю вспомнить этот материал, когда соберетесь менять колеса (надеюсь, что скоро). Если уже сменили колеса — проверьте, не сделали ли вы ошибку.

Ошибка 1. Неправильное хранение колес

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Есть достаточно четкие рекомендации по межсезонному хранению колес. Они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. Шины без дисков можно ставить на пол, шины на дисках (колеса в сборе) — класть стопкой или подвешивать так, чтобы они не касались пола.

Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой. Скорее всего, вы все это знаете. И все-таки многие хранят шины (и колеса) неправильно: на балконах или в сырых сараях, ставя колеса на пол или складируя шины «колодцем» (еще и внутрь что-нибудь войдет, не пропадать же свободному месту)…

Ошибка 2. Слишком старые шины

Почему некоторые автовладельцы уделяют внимание не только месту, но и дате производства? Казалось бы, резина — она и есть резина, может лежать годами на складе без потери свойств. Однако и шины имеют ограниченный срок службы. Российский ГОСТ 4754–97 (п. 10.1) гласит, что гарантийный срок службы шины — 5 лет с даты изготовления. Возможность дальнейшей эксплуатации шины определяет потребитель в соответствии с ее техническим состоянием.

Поэтому выгоднее покупать шины как можно «свежее», желательно — одной партии. Присматриваете бэушные шины? Не спешите радоваться, найдя почти новенькие на вид по бросовой цене. Возможно, они выпущены 10 лет назад и ставить их на машину просто опасно.

Колесные диски лучше вообще не ремонтировать, а менять. Если это невозможно — не пользуйтесь хотя бы кустарными способами «реставрации».

Ошибка 3. «Кривые» диски

Большинство автовладельцев, имеющих два комплекта колес, на зиму и лето, оставляют на зиму диски похуже — не такие нарядные, как летние, и зачастую даже с нарушениями геометрии, оправдывая это тем, что зимой скорость движения все равно ниже, на дорогах снег и лед, так что «кривизна» дисков не особенно заметна. И это ошибка, так как кривые диски вызывают дисбаланс, создающий лишнюю нагрузку на ступичные подшипники, рулевые наконечники, прочие детали ходовой и подвески. Кроме того, неровные диски с бескамерными шинами могут «травить» воздух, и вы будете либо постоянно ездить с подспущенными колесами, либо замучаетесь их подкачивать.

Ошибка 4. Неправильная установка шин

Не секрет, что многие современные шины — направленные, то есть с рисунком протектора, работающим в определенном направлении, о чем обычно указывает стрелка на боковине, показывающая направление вращения колеса, и (или) надпись Rotation. Часто протектор бывает и асимметричным, и тогда производитель обозначает внешнюю и внутреннюю стороны шины (Outside и Inside соответственно). Неправильная установка колеса приведет к заметному ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин. Все эти обозначения необходимо учитывать.

Ошибка 5. Неправильная затяжка болтов

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Давайте вспомним, как правильно затягивать колесные болты — это полезно и если вы меняете колеса самостоятельно, и если едете на смену в шиномонтаж. Болты нужно затягивать крест-накрест (перемещая ключ от болта болту по диагонали), используя динамометрический ключ. Если ступица пятиболтовая, следует работать в таком порядке: 1-4-2-5-3. Шестиболтовая — 1-4-5-2-3-6. Какой болт будет первым — дело ваше.

Правильный момент затяжки указан в инструкции по эксплуатации автомобиля. Обычно он не превышает 115 Н.м. Нет такого ключа? Купите. Качественного хватит еще и детям, и внукам. Не хотите, нет денег? В любом случае не прыгайте на баллоннике, затягивая болты, и не усиливайте его трубой. Пользы такая затяжка точно не несет, а проклятия от тех, кто будет потом снимать колесо, гарантированы. Смешно будет, если вы сами начнете чертыхаться, откручивая насмерть затянутые вами же колеса.

Кстати, от перетяжки резьба на болтах может сорваться, и колесо отправится в самостоятельное путешествие — отдельно от машины. Как если бы его не закрутили вовсе, а только наживили.

Ошибка 6. Неправильное давление

«Сколько ставим? Двушку?». Нерадивые шиномонтажники качают все колеса (и передние, и задние) до классических 2 бар. На самом деле давление в шинах на передней и задней оси всегда разное и зависит от загрузки автомобиля. Правильные значения обычно указываются на наклейках, размещенных в дверных проемах, и, конечно, в инструкции по эксплуатации автомобиля. А неправильное давление грозит существенным ухудшением управляемости, ростом расхода топлива, быстрым износом шин.

Ошибка 7. Неправильный выбор шиномонтажа

Если вы предпочитаете доверять работу профессионалам и меняете колеса не самостоятельно, а в шиномонтаже, постарайтесь выбрать тот, где все сделают правильно. Отсутствие очереди в самый пик смены колес, заваленная старыми покрышками территория, поломанные домкраты, нездоровый вид «мастера» — поводы поискать шиномонтаж получше. А если «мастер» не чистит диски перед балансировкой, набивает грузики со скобками на литые диски, а не наклеивает их, причем очищая место наклейки обезжиривателем, использует вместо монтажной пасты мыльный раствор или «отработку», прикручивает болты только гайковертом и по кругу, а не крест-накрест — бегите из такого шиномонтажа подальше.

Обратившись в первый попавшийся шиномонтаж, вы можете сэкономить время и деньги. Но с определенным риском.

Ошибка 8. Отсутствие балансировки

Теоретически балансировать колеса нужно через каждые 10–15 тысяч километров пробега, или, условно говоря, раз в год. Фактически же многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, а появление дисбаланса списывают, например, на побитые диски, или же сами тяжелые зимние шины. Отчасти это правда. Однако даже «уставшие» колеса можно отбалансировать «в ноль» или почти что в ноль. Стоит это не так дорого, а поведение автомобиля заметно изменится к лучшему. Автомобиль будет послушнее, комфортнее, шины, да и детали подвески и ходовой (например, те же ступичные подшипники) прослужат дольше.