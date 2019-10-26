В период массовой переобувки на шиномонтажах не протолкнуться. Но можно сэкономить и время ожидания в очереди, и деньги.

При какой погоде действительно пора менять колеса на зимние?

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В инструкциях производителей шин сказано, что переобуваться нужно, когда температура станет ниже +7˚С. По моему мнению, это слишком рано. Вокруг на дорогах еще очень много автомобилей на летней резине. И при такой температуре тормозной путь у вас на шипованных шинах может оказаться даже больше.

Я советую менять колеса на зимние, когда по ночам установится отрицательная температура. Вот тогда действительно пора, ведь утром на дорогах может попасться обледенелый участок. При этом с непривычки он покажется очень скользким.

Зачем самому переобувать машину?

Именно затем, чтобы сделать это в максимально правильное и удобное время. Капризы погоды непредсказуемы. Жители Ростовской области, например, рассказывают, что порой за зимний период переставляют колеса с зимних на летние и обратно несколько раз.

Разбортировка колес (то есть демонтаж шины с колесного диска) в домашних условиях — непростое занятие, требующее соответствующих навыков и знаний. Мы же опишем более простую работу, с которой в теории должен справиться любой среднестатистический автомобилист, не имеющий специнструмента и опыта работы на шиномонтаже. А потому подразумеваем, что у вас есть полный комплект исправных зимних шин, смонтированных на дисках. Вы помните, что по весне они не теряли давление, на них нет порезов, а из протектора в дополнение к шипам не торчит парочка саморезов. И, самое главное, высота протектора больше 4 мм. Таковы современные требования к зимним шинам. Если хоть одно из условий нарушено, то проблему лучше решить до наступления горячего шиномонтажного сезона.

Балансировать или нет?

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Есть автовладельцы, которые педантично балансируют шины перед каждым сезоном. На мой взгляд, это ничем не оправдано. Рекомендую установить колеса на автомобиль, затем проехать с разными скоростями, но не выше ваших обычных. Если дисбаланс (он проявляется вибрациями на руле или сиденье) не чувствуется, то и балансировку можно отложить до будущих сезонов. В принципе, можно балансировать зимние шины перед укладкой на хранение: ведь весенний период замены колес в шиномонтажах более растянутый во времени в сравнении с осенним, а потому и очереди заметно меньше.

Какое давление выставить в шинах?

Итак, мы достаем колеса из хранилища. У одного это угол гаража, у другого — балкон, у третьего — склад ближайшего автосервиса, предоставляющего услугу хранение колес. В зависимости от условий хранения у шин может быть разная температура. Колеса, извлеченные из теплого помещения, остыв на 20˚С, потеряют около 0,2 бара давления, причем постепенно, по мере остывания. Ну а холодным терять нечего! Поэтому холодные можно сразу накачать до номинального давления, ну, может быть, на 0,1–0,2 бара больше, учитывая, что дальше будет только холодать. А теплые шины нужно или надувать с большим запасом сразу, или выставлять давление в конце всех работ, когда воздух в них остынет.

Если пользоваться штатным домкратом, то лучше для страховки подставлять под автомобиль специальную стойку. Ну или хотя бы подложить запасное колесо так, чтобы при падении порог лег на колесный диск, а не на шину. Учтите, что при этом диск скорее всего повредится. Поэтому лучше использовать старое ненужное колесо.

Как правильно менять колеса?

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Находим ровную площадку с твердым покрытием. Если вы два раза в год сами меняете колеса, то очень советую обзавестись удобным домкратом. Хотя бы небольшим и недорогим, но подкатным. Он ощутимо надежнее и долговечнее штатного, которым был укомплектован ваш автомобиль. Баллонный ключ желательно использовать крестообразный или с удлиненной рукояткой — он удобнее, чем штатный, прилагаемый к автомобилю.

Подготовьте упор под колесо — да хоть половинку кирпича. Осмотрите секретный ключ на предмет поврежденных кодовых элементов и очистите секретные гайки/болты на всех колесах.

Если у зимнего комплекта колес другие характеристики диска, вспомните, не нужны ли проставочные кольца между диском и выступом ступицы — их следует подготовить заранее.

В основе подкатного домкрата лежит гидроцилиндр. Поднимает споро, а опускает еще быстрее.

Если шины с направленным рисунком протектора, строго отбираем колеса по направлению вращения. Два правых колеса и два левых. Стрелка на боковине нам в подмогу. Для установки на переднюю ось стараемся выбрать менее изношенные шины. Руль ориентируем прямо, глушим двигатель, машину устанавливаем на ручной тормоз. Селектор АКП в положении Parking, если машина с механической коробкой передач, то рычаг оставляем на передаче. Подкладываем упор под колесо, расположенное по диагонали от того, которое мы собираемся снимать. Подводим домкрат под усиленное место на пороге автомобиля. Оно обычно обозначено треугольником на пороге или хорошо прощупывается на отбортовке. Немного приподнимаем домкратом автомобиль, но не до отрыва колеса. Отворачиваем полностью секретную гайку/болт. Ослабляем на пол-оборота остальные крепежные элементы. Вывешиваем колесо полностью с помощью домкрата и снимаем его. Пока снято колесо, удобно оценить состояние колодок, тормозного диска и тормозного шланга, а у многих машин можно еще осмотреть пыльник ШРУСа и стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Очищаем привалочную поверхность ступицы от грязи металлической щеткой и наносим тонкий слой смазки. Лучше специальной, медной. Ставим колесо с зимней шиной. Наживляем крепеж и подтягиваем его равномерно крест-накрест или как рисуют звездочку. Опускаем колесо на землю и окончательно затягиваем крепеж. Не переусердствуйте. Практически у всех автомобилей, кроме крупных внедорожников, момент затяжки не превышает 100–110 Н∙м. То есть на удобном полуметровом ключе усилие не должно превышать 20 кг. Прыгать на ключе точно не стоит! Секретку затягивают последней и чуть меньшим моментом, чем остальные гайки/болты. Одно колесо заменено. Повторяем процедуру еще три раза — и все. Мы готовы к зиме тогда, когда решили это сами, а не когда достоялись в очереди в шиномонтаже.

На всякий случай после первой поездки проверьте затяжку крепежа колес, а на следующее утро — давление в шинах.