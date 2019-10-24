Разбортировать колесо самому? Это просто! — журнал За рулем

Разбортировать колесо самому? Это просто!

Переобувка на носу! Поэтому несколько выпусков «Техсреды» мы решили посвятить шиномонтажным темам. Для начала расскажем, как самостоятельно разбортировать колеса.

Материалы по теме
Накачка шин азотом и еще 7 разводок на шиномонтаже

В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.

Чтобы избавить диск от шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе.

Подготовка

Материалы по теме
Можно ли накачать колесо без компрессора — эксперимент «За рулем»


Мы взяли 16-дюймовое колесо. Покрышку удобнее снимать, если положить его на пол. Чтобы в процессе работы не поцарапать алюминиевый диск, подложим под него лист вспененного пенополиуретана, который используют в строительстве для шумо- и теплоизоляции. Отворачиваем колпачок на вентиле, придерживая пальцем, выкручиваем золотник, чтобы он не выскочил под давлением воздуха. Шина начинает сдуваться.

Прежде чем проводить работы с помощью специнструмента, нужно смочить рабочую кромку диска проникающей жидкостью. Иначе мы рискуем повредить диск. Также жидкость, просочившись под кромку, облегчит снятие колеса с хампов.

Эксперимент по разбортировке

Прикладываем наше приспособление к диску. Его крючок в данном случае должен выступать из оправки на 7–8 см. Для ориентира — это одно отверстие на выдвижной тяге. Рукой надавливаем на приспособление с одной стороны, чтобы оно зашло под выступ диска, и заводим крючок под диск с противоположной стороны. Разводим рычаги устройства в разные стороны. Главное — не пытаться скинуть покрышку сразу, а сдвигать ее с хампа постепенно. Иначе шина может пострадать. Учтите, что приспособление не стоит вставлять рядом с колесным вентилем.

Материалы по теме
Переобуваемся правильно: все, что стоит знать о дисках

Вытаскивая и перемещая инструмент, не спеша сдвигаем покрышку с хампа по всей окружности. Придерживать сторону бортировщика, где нет крюка, можно ногой. Сняв шину с одной стороны, переворачиваем колесо и проделываем ту же работу с другой. Не забываем о смазке. К слову, необязательно использовать жидкость, подойдет и силиконовый состав.

Мы сняли покрышку с хампов с каждой стороны. Осталось взять монтажные лопатки и полностью снять шину с диска. Обрабатываем поясок проникающей смазкой. Желательно попасть и на внутреннюю часть колесного диска, это облегчит дело. Заводим первую лопатку под покрышку. Это удобно делать в районе колесного вентиля. Заранее отводим монтажку в сторону, чтобы в ходе работы его не повредить. Придерживаем монтажку ногой. Вставляем рядом вторую лопатку и приподнимаем ею край покрышки. Делаем это по всей внутренней окружности, также постепенно. Мы сняли покрышку с одной стороны диска, осталось сделать то же с другой. Переворачиваем колесо. Заводим лопатку за диск и начинаем его вынимать из шины. Как только нам это удалось, можно считать, что работа окончена.

Разбортировать колеса самостоятельно проще, чем кажется. Главное — запастись нужным инструментом и свободным временем, а также учесть особенности резины.


Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru..

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...