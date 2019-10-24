Разбортировать колесо самому? Это просто!

Переобувка на носу! Поэтому несколько выпусков «Техсреды» мы решили посвятить шиномонтажным темам. Для начала расскажем, как самостоятельно разбортировать колеса.

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В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.

Чтобы избавить диск от шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе.

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