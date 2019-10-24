Сегодня, в 11:01 Разбортировать колесо самому? Это просто! Переобувка на носу! Поэтому несколько выпусков «Техсреды» мы решили посвятить шиномонтажным темам. Для начала расскажем, как самостоятельно разбортировать колеса.
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В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.
Чтобы избавить диск от
шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе. Подготовка
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Мы взяли 16-дюймовое колесо. Покрышку удобнее снимать, если положить его на пол. Чтобы в процессе работы не поцарапать алюминиевый диск, подложим под него лист вспененного пенополиуретана, который используют в строительстве для шумо- и теплоизоляции. Отворачиваем колпачок на вентиле, придерживая пальцем, выкручиваем золотник, чтобы он не выскочил под давлением воздуха. Шина начинает сдуваться. Прежде чем проводить работы с помощью специнструмента, нужно смочить рабочую кромку диска проникающей жидкостью. Иначе мы рискуем повредить диск. Также жидкость, просочившись под кромку, облегчит снятие колеса с хампов. Эксперимент по разбортировке
Прикладываем наше приспособление к диску. Его крючок в данном случае должен выступать из оправки на 7–8 см. Для ориентира — это одно отверстие на выдвижной тяге. Рукой надавливаем на приспособление с одной стороны, чтобы оно зашло под выступ диска, и заводим крючок под диск с противоположной стороны. Разводим рычаги устройства в разные стороны. Главное — не пытаться скинуть покрышку сразу, а сдвигать ее с хампа постепенно. Иначе шина может пострадать. Учтите, что приспособление не стоит вставлять рядом с колесным вентилем.
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Вытаскивая и перемещая инструмент, не спеша сдвигаем покрышку с хампа по всей окружности. Придерживать сторону бортировщика, где нет крюка, можно ногой. Сняв шину с одной стороны, переворачиваем колесо и проделываем ту же работу с другой. Не забываем о смазке. К слову, необязательно использовать жидкость, подойдет и силиконовый состав.
Мы сняли покрышку с хампов с каждой стороны. Осталось взять монтажные лопатки и полностью снять шину с диска. Обрабатываем поясок проникающей смазкой. Желательно попасть и на внутреннюю часть колесного диска, это облегчит дело. Заводим первую лопатку под покрышку. Это удобно делать в районе колесного вентиля. Заранее отводим монтажку в сторону, чтобы в ходе работы его не повредить. Придерживаем монтажку ногой. Вставляем рядом вторую лопатку и приподнимаем ею край покрышки. Делаем это по всей внутренней окружности, также постепенно. Мы сняли покрышку с одной стороны диска, осталось сделать то же с другой. Переворачиваем колесо. Заводим лопатку за диск и начинаем его вынимать из шины. Как только нам это удалось, можно считать, что работа окончена.
Разбортировать колеса самостоятельно проще, чем кажется. Главное — запастись нужным инструментом и свободным временем, а также учесть особенности резины.
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