Большой тест шипованных шин: восемь соперников и две сенсации

Тест популярных «шиповок» для небольших кроссоверов (размерностью 215/65 R16) породил сразу две сенсации. Одна марка провалилась, другая неожиданно затесалась в тройку лидеров.

SUV или не SUV?

Для очередного теста мы подобрали восемь популярных «шиповок» для небольших кроссоверов. Цена откровенно бюджетных корейских шин Nexen Winguard WinSpike начинается с 4200 рублей за штуку. Примерно на 15% дороже обойдется новинка Yokohama iceGUARD iG65, которая идет на смену популярной шине iG55. Производитель обещает улучшенные характеристики на льду и сбалансированность всех показателей, а также более надежное удержание шипов. Причем iceGUARD iG65 появится к этому сезону более чем в 30 размерностях — от R16 до R18. На следующий год размерная линейка расширится.

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Если вы готовы выложить более 5000 рублей за покрышку, выбор значительно расширяется. От конкурирующих между собой шин Gislaved Nord*Frost 200 SUV и Nordman 7 SUV до более именитых Goodyear UltraGrip Ice Arctic и Michelin X-Ice North 3. Мы решили включить в тест всех четверых. Жаль, Michelin четвертого поколения, представленный этой весной, к тесту не поспел — держим его в уме для будущего года.

Без традиционных лидеров наших прошлых тестов никак не обойтись! Это Continental IceContact 2 SUV, который раза в полтора дороже «корейцев», и Nokian HKPL 9 SUV с чумовым ценником — 7590 рублей за штуку.

Примечательно, что не все шины имеют в названии довесок SUV. В шинной индустрии всё отчетливее проявляется новый тренд. Если раньше для кроссоверов выпускали покрышки, отличающиеся от легковых усиленной конструкцией и более жестким компаундом, то сейчас всё больше шинных компаний предлагают для паркетников, по сути, обычные легковые шины, оставляя исполнение 4×4 или SUV только для тяжелых рамных внедорожников. Полагаем, такое решение связано с фактической сферой использования современных кроссоверов. Большинство из них — переднеприводные, и ездят на них обычно по хорошим дорогам.

Арвидсъяур — Тольятти

Как обычно, мы разбили испытания на две части. «Белые» тесты (на снегу и льду) выполняли на полигоне Continental в северной части Швеции в конце января, а «черные» (на асфальте) — в конце апреля на полигоне АВТОВАЗа близ Тольятти.

В зимних дисциплинах носителем шин назначили Volkswagen Tiguan, а в асфальтовых — Renault Kaptur. И тот и другой — переднеприводные. На таких машинах проще поймать разницу в характеристиках шин, ведь самостоятельно включающийся полный привод смазывает ее.

Зимний полигон компании Continental находится на территории коммуны Арвидсъяур (провинция Норботтен), расположенной в 110 километрах южнее Северного полярного круга, практически в центре Шведской Лапландии. Так же именуется ее столица — небольшой северный городок на берегу одноименного озера.

Север встретил нас искрящимся под солнцем снегом и легким морозцем. Ночами столбик термометра падал до —14 °C, а днем поднимался до минус семи.

Ледовая трасса управляемости расположена на склоне. Рельеф позволяет оценить поведение машины как при разгрузке задней оси (движение вниз по склону), так и при недогруженных передних колесах (вверх по склону).

Скрупулезные замеры

Для оценки сцепления на льду и снегу мы традиционно выполняем пять упражнений. Разгон всегда начинаем с места, так как в момент старта некоторые шины поскальзываются и «зависают». Верхняя планка замера на снегу — 40 км/ч, на льду — 20 км/ч. Тормозной путь измеряем с тех же скоростей до 5 км/ч.

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На каждом комплекте шин повторяем замеры по 10–12 раз, а через два-три комплекта контролируем состояние покрытия, переобувая машину в комплект базовых покрышек, которые по-иностранному именуют референтными, а по-нашему — «печкой». Все замеры проводим популярным у шинников мерительным комплексом VBOX на основе GPS-данных.

На льду наилучший разгон (4,2 с) обес­печивают Nokian, Nordman и Yokohama, самое скромное сцепление дает Nexen — его время почти в полтора раза хуже, чем у лидеров. А тормозит автомобиль лучше всего на шинах Nokian (7,1 м). Полметра, или 7%, уступают ближайшие соперники — Continental и Yokohama. Позади всех — Nexen: у автомобиля на этих шинах тормозной путь увеличивается на 40% по сравнению с лучшим результатом!

Время прохождения ледового круга характеризует поперечное сцепление шин. Здесь отличился Continental на пару с представителем младшего бренда Гиславедом. Самым медленным оказался Nexen — его результат хуже почти на 12%.

В разгоне на снегу победил Continental, а Nexen уступил ему почти 20%. Лидирующие результаты в торможении — у шин Gislaved и Nokian. Continental и Michelin уступили им самую малость — 0,2 метра. Позади всех опять Nexen с 15‑процентным отставанием.

Слово экспертам

Оценивать управляемость начинаем с покатушек на льду, пока погода ясная. Посыплет снег — поплывут результаты. На тестовой трассе с поворотами разной кривизны и уклонами экспертам больше всего понравилось, как ведет себя Tiguan на шинах Nokian. Предельная скорость в поворотах ограничена легким подруливанием задней оси, плавно переходящим в мягкий занос, корректирующийся рулем или небольшим добавлением тяги.

В хвосте — опять Nexen. До начала скольжений реакции неплохие, но, чуть поскользнувшись, автомобиль ощутимо теряет сцепление и долго плывет, не реагируя ни на действия рулем, ни на изменение подачи топлива.

Снежная трасса длиннее ледовой, да еще и со значительным перепадом высот, так что поведение оцениваем не только на горизонтальных участках, но и при движении в подъем и на спуске. Наиболее интересный участок трассы — сложная связка поворотов: можно раскачать машину и оценить, как шины стабилизируют ее поведение на выходе.

Контакт автомобиля с бруствером — и придется выйти на трассу управляемости с метлой: на лед осыпался снег.

Сначала едем степенно, осаживая машину перед каждым поворотом — без фанатизма и перехода в глубокие скольжения. В таком режиме самые высокие экспертные оценки («норма») заслужили Gislaved, Michelin и Nokian: четкие реакции, небольшие углы поворота руля, достаточная информативность. И плохишей в этом упражнении не было: самая низкая оценка — семь баллов, свидетельству­ющая о небольших замечаниях.

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Меняем стиль на хулиганский — едем активнее, больше скользим. В лидерах удерживаются Gislaved и Nokian: они сохраняют оценку «норма» (8 баллов) и демонстрируют, что на них одинаково удобно ехать в любом режиме. Даже в глубоких скольжениях автомобиль отменно слушается руля и газа.

Худшую оценку эксперты поставили шинам Goodyear — 6 баллов, что на полтора балла ниже, чем в спокойном режиме. Четкие реакции водитель получает лишь при поворотах руля до 45 градусов. Далее реакции размываются, появляются задержки. На входе в поворот — значительный снос, а на дуге — сильный занос из-за перекрута руля. Срыв в скольжения происходит резко и неожиданно. В целом Goodyear делает поведение автомобиля нестабильным, водителю приходится интенсивно работать рулем.

Шинам Michelin опустили оценки на целый балл. Причины — нестабильное поведение, склонность к заносу, неожиданные срывы в скольжения. В скольжениях падает информативность на руле, существенно снижается сцепление.

Единственная шина, которую в активном режиме эксперты оценили выше, чем в спокойном, - Continental. Хорошо реагирует на доворот руля и изменение подачи топлива. Правда, переходы в скольжение и обратно происходят чуть резче, чем хотелось бы. Езда в скольжениях на этих шинах требует навыка.

Креатив на снегу

Вновь выезжаем на большое снежное плато, где делали замеры. Теперь нам надо оценить курсовую устойчивость на скорости 100 км/ч, поведение автомобиля при резкой смене полосы движения на скоростях от 40 до 60 км/ч, а также проходимость ­в глубоком снегу.

Откровенных слабаков не нашлось: ­наименьшая оценка — семь баллов. Отлично! Это означает, что современные зимние шины становятся лучше и лучше. И все-таки надежнее других держат прямую Goodyear, Michelin, Nokian и Nordman.

Курсовую устойчивость на заснеженной дороге эксперты оценивали на большом снежном плато. Проверяли, как хорошо автомобиль на тех или иных шинах держит заданное направление при скорости 100 км/ч, как реагирует на руль при корректировке курса и мягком перестроении.

Объезд препятствия со сменой полосы, то есть переставку, выполняем на снежном покрытии. Образцово ведет себя автомобиль на шинах Nokian, демонстрируя во второй фазе упражнения (после перекладки руля) мягкий, легко устранимый занос. Совсем иная картина вырисовывается на шинах Gislaved, Goodyear и Nexen: обутый в них Tiguan уходит в прогрессирующий занос, требующий от водителя мгновенной корректировки. Не успеешь погасить его в начальной фазе — машину развернет.

Проходимость — важная характеристика шин не только для нашей глубинки, но и для мегаполисов, чьи дороги после обильного снегопада нередко остаются какое-то время неочищенными. В глубоком снегу насто­ящий король — Goodyear: этим шинам любые сугробы по зубам. Меньше всех любит глубокий снег Nexen: движение — только внатяг, исключая любую пробуксовку. Автомобиль, обутый в Nexen, неуверенно едет и вперед и назад, неохотно маневрирует.

Не ждали!

В «белом» зачете побеждает Nokian, вторую позицию занимает Continenal, а на третью строчку уверенно взбирается… Yokohama. Поразительно! Ни одного результата замеров — ниже среднего, ни одной экспертной оценки ниже семерки. А по проходимости Yokohama не только опережает таких грандов, как Continental, Michelin и Nokian, но и наступает на пятки непревзойденному «вездеходу» Гудиеру. Интересно, как эти шины покажут себя на асфальте?

Это вход в самый скоростной поворот на трассе снежной управляемости. Сейчас Volkswagen Tiguan проходит его на скорости за 80 км/ч.

Далее плотной группой следуют Nordman, Goodyear и Gislaved. Стареет Goodyear — его уже подпирают шины второго эшелона. Бледно выглядит и Michelin. Может, хоть в «черных» тестах отыграется?

Позади всех с большим отрывом плетется Nexen. Проигрыш на льду еще можно объяснить недостаточным выступанием шипов, но и на снегу тоже совсем «не айс»! Во всех упражнениях — последние места. Исключение составляет лишь курсовая устойчивость на снегу (на уровне Континенталя) да отыг­ранная у Гудиера управляемость при активном вождении.

Топы засыпались на асфальте

Напомним, асфальтовые тесты проводим на полигоне АВТОВАЗа в конце апреля, пока температура воздуха не поднялась выше 8 °C. Носителем служит другой популярный на нашем рынке кроссовер — Renault Kaptur.

Первый этап — инструментальная оценка экономичности, совмещенная с экспертной оценкой курсовой устойчивости и комфортности. Начинаем с заездов по скоростной дороге на скорости 130 км/ч, а завершаем на служебных дорогах с классическими российскими трещинами и щербинами, без которых шум и плавность хода в наших условиях оценивать некорректно.

Носителем шин в асфальтовых тестах мы выбрали популярный на нашем рынке Renault Kaptur. Он и соплатформенный Duster, более бюджетный представитель марки, относятся к числу самых продаваемых кроссоверов в своем сегменте. Чтобы экспертам было проще и быстрее улавливать разницу в характеристиках шин, для испытаний взяли автомобиль в самой «прозрачной» комплектации — с приводом на переднюю ось, бензиновым двигателем и механической коробкой.

Звание лидера по экономичности как при 90 км/ч, так и при 60 км/ч завоевывает Nokian. Аутсайдером оказывается Nexen, требующий на 300 кубиков больше на каждые 100 км пути, причем в обоих скоростных режимах.

Наиболее высокие оценки по курсовой устойчивости эксперты поставили шинам Gislaved, Nordman и Michelin. На них Kaptur не только хорошо держит прямую, но и демонстрирует четкие реакции и безошибочное поведение при корректировке направления движения и мягких перестроениях. Хуже всего Renault вел себя на шинах Goodyear. При корректировке направления испытатели отметили задержки в реакциях, большие углы поворота баранки и склонность к подруливанию задней оси, способную спровоцировать срыв в занос.

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Звания самой комфортной шины не удостоилась ни одна участница теста. Тише других катятся по дороге Continental, Gislaved и Michelin, а громче всех шумит Goodyear — он издает пульсирующий вой, особенно громкий на скоростях от 70 до 90 км/ч. Явственно слышен шум шипов и протектора.

Nexen отличился, став лидером по плавности хода. А самым жестким оказался Goodyear — шины подробно передают толчки от дорожных неровностей и ощутимо зудят на грубом асфальте.

Финальные упражнения — оценка тормозных свойств. На мокром асфальте тормозим с 60 км/ч, посуху — с 80 км/ч. Чтобы исключить погрешность из-за особенностей работы АБС, VBOX фиксирует окончание замера тормозного пути не при полной остановке, а при скорости 5 км/ч. Основные тонкости при выполнении этих упражнений: начинать тормозить в одной и той же точке, держать машину в намеченной колее и не забывать каждый раз остужать тормоза.

Эти упражнения выявили двух претендентов на лидерство — это Gislaved и Yokohama. В сухом торможении выигрывает Gislaved — 29,6 метра, а следующий результат, 29,9 метра, - у Иокогамы. В мокром варианте — наоборот: «японец» впереди с результатом 17,3 метра, а в спину ему дышит «швед», у которого тормозной путь на полметра больше. На мокрой дороге хуже остальных выглядели Nexen и Michelin, проигравшие лидерам от 16 до 17%. На сухом асфальте худшие результаты показывают Michelin и, что удивительно, Nokian. Правда, в этой дисциплине отставание не столь существенное — 4,1 и 5,7%. Из полученных результатов можно сделать еще один вывод: мокрый асфальт для «шиповок» по-прежнему остается ахиллесовой пятой.

Промежуточный зачет на асфальте

Здесь вперед вырвался Gislaved — покоритель асфальта выполнил всю «черную» работу на отлично. На второй строчке расположилась Yokohama, совсем немного уступившая Гиславеду из-за незначительных замечаний в адрес курсовой устойчивости. Третий результат показал Goodyear — сцепление выше среднего, но курсовая устойчивость подкачала. Практически такой же результат (разница лишь в одну десятую итогового балла) — у Континенталя. Пятое место — у шин Nordman: по курсовой устойчивости они оказались впереди всех, но провалили торможение на мокрой дороге. Nokian чуть хуже — сдулись в торможении посуху. Michelin — в хвосте колонны: похвастаться может лишь курсовой устойчивостью. Самый последний — Nexen. Откровенно слаб, даже похвалить не за что.

Парад шипов

Первое место занимает Nokian HKPL 9 SUV, набрав 927 баллов. Правда, лидер «белых» (снег, лед) и «зеленых» (топливная экономичность) тестов — середнячок на асфальте. Этими шинами в любых режимах движения будут довольны и обыватели, и дрифтеры.

Continental IceContact 2 SUV уверенно обосновался на второй строчке итогового рейтинга. Он самую малость уступает Nokian на снегу и льду, но чуть лучше выглядит на асфальте. Порадует низким уровнем шума, понравится надежно вклеенными шипами.

На протяжении нескольких лет зимняя шипованная шина Goodyear Ice Arctic остается лучшим покорителем снежной целины.

Невероятный прорыв на третью позицию совершили шины Yokohama iceGUARD iG65. Отличные «шиповки»! Наиболее сбалансированы для разных покрытий (снег/лед/асфальт), экономичны, правда, середнячки по комфорту.

Четвертое место завоевал Gislaved Nord*Frost 200 SUV. Лучшие результаты на асфальте, средние на обледенелых и заснеженных дорогах. На снегу доставит удовольствие активным водителям, а остальным понравится скромным «фамильным» (как у Континенталя) уровнем шума.

Goodyear UltraGrip Ice Arctic и Nordman 7 SUV поделили пятое и шестое места. Профессиональный уровень у этих шин одинаковый, но пристрастия немного разнятся. Ice Arctic остается королем снежного бездорожья. Кроме того, он терпимо ведет себя на асфальте, а вот на извилистых снежных дорогах на этих шинах спешить не рекомендуем. Nordman 7 SUV ненамного увереннее Гудиера чувствует себя на зимних покрытиях, а на асфальте порадует разве что четким следованием курсу.

Лишь седьмой строчки в нашем рейтинге смог достичь Michelin X-Ice North 3. Причем в основном за счет успехов в снежных дисциплинах. Невысокие сцепные свойства на льду можно оправдать недостаточным количеством шипов. С чем связаны столь скромные характеристики на асфальте — непонятно.

На восьмом месте — Nexen Winguard WinSpike WH62, не сумевший преодолеть 800‑балльный барьер, за которым располагаются неплохие шины. Похвастаться может только хорошей плавностью хода. Последние места в «белом» и «черном» зачетах и даже в экономичности. Да, провал на льду объясняется скромным выступанием шипов, — но почему всё так грустно на снегу и мокром асфальте? Не рекомендуем для автомобилей без электронных ограничителей.

Результаты испытаний

8 место 7 место 5–6 место 5–6 место Сумма баллов, набранных в тесте 796 864 879 879 Марка, модель Nexen Winguard WinSpike WH62 Michelin X-Ice North 3

Nordman 7 SUV

Goodyear UltraGrip Ice Arctic

Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 4200 5430 5260 5180 Качество/цена* 0,19 0,16 0,17 0,17 Страна изготовления Корея Россия Россия Польша Индекс нагрузки и скорости 102T 102T 102T 98T Глубина рисунка по ширине, мм 9,5–9,8 9,2–9,5 9,5–9,9 10,4–10,8 Твердость резины по Шору, ед. 62 55 58 55 Количество шипов, шт. 110 110 130 129 Выступание шипов после тестов, мм 0,4–1,4 1,4–1,6 1,3–1,4 1,1–1,4 Масса шины, кг 12,00 11,26 11,36 10,00 ПЛЮСЫ Отличная плавность хода; хорошая курсовая устойчивость на снегу Уверенное торможение на снегу; хорошая курсовая устойчивость на снегу и асфальте; низкий ­уровень шума Завидный разгон на льду; отличная курсовая устойчивость на снегу и асфальте Непревзойденная проходимость; четкое следование курсу на снегу МИНУСЫ Посредственное сцепление; недостаточно экономичные; ограниченная проходимость Слабые продольные сцепные свойства на льду и асфальте; посредственная плавность хода Невысокая плавность хода; легкие претензии к управляемости при активном вождении на снегу Замечания в адрес управляемости; посредственная курсовая устойчивость на асфальте; шумные





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.









4 место 3 место 2 место 1 место Сумма баллов, набранных в тесте 888 902 908 927 Марка, модель Gislaved Nord*Frost 200 SUV

Yokohama iceGUARD iG65

Continental IceContact 2 SUV

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Средняя цена в интернет-магазинах

на момент подготовки материала, руб. 5170 4880 6220 7590 Качество/цена* 0,17 0,18 0,15 0,12 Страна изготовления Россия Россия Германия Россия Индекс нагрузки и скорости 102T 102T 102T 102T Глубина рисунка по ширине, мм 8,9–9,2 9,6–9,8 8,5–9,0 9,4–9,8 Твердость резины по Шору, ед. 50 55 52 54 Количество шипов, шт. 130 172 216 172 Выступание шипов после тестов, мм 1,3–1,5 1,2–1,8 1,4–1,6 1,4–1,6 Масса шины, кг 10,96 11,54 10,85 11,10 ПЛЮСЫ Великолепное торможение на снегу и асфальте, а также поперечное сцепление на льду Отличное продольное сцепление на льду и асфальте; отменная проходимость Выдающиеся сцепные свойства на снегу и льду; тихие Превосходное сцепление и отличная управляемость на снегу и льду; экономичные МИНУСЫ Посредственная управля­емость при экстремальном маневрировании на снегу Незначительные претензии к управляемости и курсовой устойчивости; шумные Повышенный расход топлива; посредственная управляемость на снегу при обычном вождении; жестковаты Слабо тормозят на сухом асфальте; посредственная плавность хода; шумноваты





*Получается делением суммы баллов на розничную цену. Чем выше оценка, тем выгоднее покупка.

Полностью результаты испытаний приведены здесь: 8–1 места.

Подешевле или подороже?

Для ответа на извечный вопрос рекомендуем обратиться к рейтингу качества и цены. Самая выгодная покупка с точки зрения экономии — Nexen Winguard WinSpike: на каждую тысячу потраченных рублей вы получите 190 итоговых баллов. Впрочем, из наших технических результатов (796 баллов) ясно, что это изделие сверхбюджетное и выгода обусловлена заниженным ценником.

А вот к шине Yokohama iceGUARD iG65 (185 баллов на 1000 рублей и набранные в тесте 902 балла) рекомендуем присмотреться. И цена разумная, и на дороге ­не подведет.

Gislaved, Goodyear и Nordman — ­сба­лан­сированные по характеристикам и стоимости изделия, расположились в середине рейтинга. Michelin из-за более высокой цены — чуть ниже. В самом конце этого списка — лучшие и одновременно самые дорогие шины теста.

В тестировании шин в Арвидcъяуре авторам помогал Антон МИШИН. А на асфальтовых тестах в Тольятти — еще и Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН и Андрей ОБРАЗУМОВ.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, сотрудникам полигонов Continental и АВТОВАЗа, а также тольяттинскому Шинторгу за техническую поддержку.