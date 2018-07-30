Такой звуковой эффект возникает во время пробуксовки, заноса или резкого торможения. Шины могут свистеть по разным причинам. Рассмотрим самые настораживающие.

Как скоро начнется свист покрышек, зависит от свойств резиновой смеси шин и дорожного полотна, а также других факторов. Скажем, влажности и температуры воздуха. К примеру, на Мальте (небольшой остров в Средиземном море) асфальт из-за теплого климата не разрушается, вот его и не перекладывают и даже не обновляют. Но палящее солнце и покрышки машин делают свое дело. Многие асфальтовые дороги со временем стали словно полированные. Оттого, если водитель даже совсем немного пережал тормоз, шины начинают скользить, издавая характерный звук. Происходит это даже на очень малых скоростях, 20–30 км/ч. А в дождь (он на острове редко, но бывает) резко возрастает количество аварий, потому как дорога становится скользкой, как лед.

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Резиновую смесь и рисунок протектора высокоскоростных покрышек специально разрабатывают так, чтобы шина как можно позже срывалась в скольжение. Так что в сопоставимых условиях такие покрышки будут издавать меньше звуков, нежели недорогие шины, предназначенные для масс-маркета. В последних используется более дешевое сырье, и, как следствие, сцепные свойства у такой резины хуже.

У старых шин, например тех, что хранились больше десяти лет, резиновая смесь дубеет и теряет часть своих сцепных свойств. Так что на старых покрышках, даже без видимых признаков износа, автомобиль тормозит хуже и резина срывается в скольжение раньше, нежели на новых. Шины могут свистеть и по другим причинам. Скажем, когда неправильно выставлен сход-развал колес. Из-за этого может быть повышенный либо неравномерный износ протектора. Такие покрышки придется выбросить раньше срока.

Шины с высоким профилем начинают свистеть раньше, нежели низкопрофильная резина. Дело в том, что в повороте шины подламываются, что также способствует снижению сцепления покрышек с дорожным покрытием. Чтобы свистящих звуков было меньше, нужно следить за давлением в шинах. Накачанные в соответствии с требованиями производителя колеса с высоким профилем будут подламываться в повороте гораздо меньше, нежели недокачанные.

Ну а вообще, если машина исправна, а покрышки все равно свистят, это означает, что водитель едет на грани сцепления шин с дорогой, будь то пробуксовка при резком старте с места или снос в повороте. Засвистеть может любая покрышка в определенном режиме работы. Это вовсе не признак бракованной шины. Свист — своеобразный сигнал водителю о том, что покрышки перешли грань своих возможностей. Чтобы они не свистели, в большинстве случаев достаточно соблюдать скоростной режим и не заезжать в повороты, словно участник авторалли.

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