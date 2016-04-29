Развал, схождение и кастер: меняем шины с умом

7 мая 2013 года, в День радио Артем Тараторкин сошел с ума. Еще утром все было как обычно: он побрился, позавтракал, почистил зубы, набросил ветровку, натянул ботинки и вышел на улицу. Завел машину и поехал менять шины. Отпросился у благоверной он еще на неделе, на целых полдня. И рассчитывал потратить время не без пользы, намереваясь заскочить после шиномонтажки к однокласснице. Долго ли сменить шины, в самом деле?

Ребята споро забортовали шины и поставили их на машину. Артем отъехал от шиномонтажки, взглянул на часы — времени еще было с избытком. Но тут, в этот самый момент он почувствовал неладное. На ровном участке дороги он вдруг ощутил, что автомобиль тянет вправо. Знаете, такое знакомое ощущение, словно спустило правое переднее колесо. Артем остановился, проверил давление. Давление было в норме и даже таким же, как в остальных трех шинах. Артем посмотрел по сторонам. Дорога прямая и уклон тут явно не при чем. И ветра не было. Колеса — новенькие, только что отбалансированные. Что тут может быть? Надо сказать, Артем слыл среди друзей опытным автомобилистом, он знал про балансировку, сход и развал и даже умел выговорить слово «стехиометрическая». Но тут он никак, никак не мог понять, почему вдруг машину стало так сильно тянуть вправо. Не могла же замена шин сбить углы установки колес?! Вот когда он решил, что сошел с ума. Тут уж не до одноклассницы…

«Машину тянет в сторону»

Вернувшись домой, Артем погрузился в дебри Интернета. Запрос «машину тянет в сторону» сразу выдал массу ответов, и почти все они сводились к тому, что на машине все же нарушены углы установки колес и надо делать развал-схождение. Знатоки писали еще о каком-то загадочном «кастере». Развал-схождение хором советовали сделать исключительно на современном компьютерном стенде.

Но как же могли нарушиться углы установки от замены шин? Да никак не могли. Тем не менее факт налицо: машину тянет вправо. Делать нечего: пришлось срочно ехать в сервис, отмахнувшись от супруги, не до тебя, мол, раз такие дела...

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И вот машина на посту «развал-схождение». Если верить распечатке, углы установки почти вписываются в нормы, есть лишь небольшие отклонения. Мастер решил, что именно эти отклонения и стали причиной увода. Ну, кастер, например: правая сторона отличается от левой почти на полградуса! Не откладывая дело в долгий ящик, он тут же предложил попробовать поменять детали подвески: вдруг что изменится? И пояснил, дескать, углы установки современного автомобиля не регулируются, лечить машину можно только заменой деталей.

Гаражный ответ

Надеяться на «вдруг» Артем не стал, вместо этого поехал к старому знакомому, гаражному мастеру дяде Игорю. У него есть собственный стенд «развал-схождение», старенький, оптический, но надежный. Надежды на дядю Игоря были, потому как слухами земля полнилась, что ему удавалось решить проблемы, которые были не по зубам крутым сервисам.

Дядя Игорь выслушал подробный рассказ о том, как появился злополучный увод, повертел в руках распечатку и вынес вердикт: никакого сумасшествия нет, машина исправна, а виновник бед — «силовая неоднородность» шины. В доказательство своих слов он переставил местами колеса на передней оси. И автомобиль потянуло в другую сторону, влево.

А победили болезнь просто: бракованное колесо поставили назад. Увод, разумеется, пропал. А вместе с ним и дежавю. Артем облегченно вздохнул и уехал восвояси счастливый. Хоть и не успел к однокласснице.

Комментарии специалиста

Постоянный участник форума «За рулем» WHEEL:

Силовая неоднородность шины — это отклонение от нормы динамических свойств шин: разброс радиальной и поперечной сил, конусность, угол бокового увода шины, радиальное и боковое биения, выпуклости по боковине. Наименее известный автолюбителям фактор — силовая неоднородность протектора и боковин шины по ее окружности (см. рис. 5 ниже) — отдельные участки покрышки с разной жесткостью. (Подробнее о силовой неоднородности ранее писал журнал «За рулем». )

1

Статический дисбаланс колеса

Выявить силовую неоднородность шины на посту «развал-схождение» не получится. Тут нужен специальный дорогущий балансировочный стенд, который диагностирует снятое с автомобиля колесо, моделируя качение колеса с помощью прижимного барабана. Однако такой стенд пока очень редко встречается в автосервисах.

Силовая неоднородность может проявляться в новых шинах, а может появляться или исчезать в процессе эксплуатации. Если увод, вызванный силовой асимметрией шин передней оси автомобиля, достаточно мал, то дефект будет проявляться в виде отклонения спицы руля от положения «ровно» при прямолинейном движении.

1

Динамический дисбаланс колеса

В реальной эксплуатации автомобиля углы установки колес остаются стабильными дольше, чем межсервисный пробег, или нарушаются в любой момент, например при наезде на неровности, при ударах по колесам и т.д. Можно довериться дилеру и проверять углы при ТО, а можно — раз в год или при сезонной замене шин. Но лучше ехать на регулировку тогда, когда появится один из следующих признаков:

1. Износ шин ускоренный и неравномерный.

2. Отклонение спицы руля от положения «прямо» при прямолинейном движении.

3. Увод автомобиля при прямолинейном движении, когда для сохранения траектории приходится удерживать руль с ощутимым усилием.

Кроме того, регулировка обязательна после ремонта элементов шасси.

3

Радиальное биение колеса

Шасси современного автомобиля не предусматривает регулировки большинства углов (и линейных параметров) установки колес, однако регулировка углов схождения колес передней управляемой оси предусмотрена всегда. Есть немало автомобилей (с независимой подвеской колес задней оси) с регулируемыми углами схождения колес задней оси. Часто на автомобилях, не имеющих механизмов регулировки некоторых углов установки колес, есть возможность изменения этих углов специальными методами (перемещением деталей подвески, установкой дистанционных шайб, установкой измененных деталей подвески). Если изменения углов произошли в результате деформации деталей подвески (или кузова), возврат углов (и линейных параметров) к нормальным значениям возможен правкой кузова.

Если колеса одной оси будут иметь разные вылеты дисков (справа и слева), то спица руля при прямолинейном движении не будет стоять в положении «прямо», неправильно будут измерены некоторые углы (линейные параметры) шасси.

4

Боковое биение колеса

Разная степень износа протектора шин, установленных на одном автомобиле, разный рисунок протектора не повредят результату измерений углов установки колес на стенде, если эта разница протекторов не вызовет заметного перекоса осей автомобиля.

Сейчас все больше автомобилей оснащены усилителями руля. Современные усилители имеют изменяемый коэффициент усиления, искусственную обратную связь на руле в околонулевой зоне. Эти системы управляются сложной электроникой, и в ее работе возможны сбои. Даже простой гидравлический усилитель руля может иметь неисправности, при которых на руле может создаваться вращающий момент, приводящий к самопроизвольному повороту руля. У электро- и электрогидравлических усилителей руля такой дефект встречается чаще.

5

Силовая неоднородность шины по окружности

Неисправности рулевых механизмов, имеющих электронное управление, диагностируются на постах компьютерной диагностики систем автомобиля. После ремонта рулевого механизма может возникнуть необходимость калибровки датчика положения руля (датчик SAS). Процедура эта выполняется с использованием специальных диагностических сканеров на посту «развал-схождение» или на посту компьютерной диагностики электронных систем автомобиля.

Словом, не надо доводить свой автомобиль до такого состояния, до которого довели свой Adler Trumpf Junior гайдаевские Трус, Балбес и Бывалый.