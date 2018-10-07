11 доказательств, что передний привод лучше полного

Кроссоверы сейчас в тренде. Но многие покупатели сомневаются: достаточно ли переднеприводного кроссовера или стоит поднатужиться и взять полноприводный? «За рулем» изучил все плюсы и минусы каждого варианта.

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В свое время маркетологи придумали замечательный ход — они изобрели понятие «кроссовер». На базе ходовой части, а зачастую кузова и салона обычной легковушки В-или С-класса стали строить «недоджипы». Автомобили с полным приводом, немного приподнятые над дорогой, но не являющиеся реальными «проходимцами». Концерн Фольксваген, к примеру, продавая свой Тигуан, уточняет у будущего хозяина: вам в обвесе, рассчитанном на некоторую условную проходимость, или без него?

И все равно, еще более гениальными были маркетологи, которые изобрели понятие «переднеприводный кроссовер». Тут уже вообще нельзя различить границу между всеми этими версиями: Кросс, Степвей, Икс-лайн и прочими. Порой такие версии создают из чисто переднеприводных автомобилей, а иногда упрощают полноприводный кроссовер. Примеров — море. Дастер и Каптюр, Крета и Туссан, Актион и Кашкай — все имеют и полноприводную версию, и переднеприводную.

А теперь разберемся, какие преимущества есть у переднеприводного кроссовера перед полноприводным.