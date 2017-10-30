«Нафаршированный» Renault Sandero Stepway или «пустой» Duster: что выбрать?

Кроссоверы, особенно с полным приводом, в нашей стране пользуются спросом. Но если полный привод вам не нужен, за те же деньги можно приобрести моноприводный хэтчбек с достойным дорожным просветом и при этом в куда более богатом исполнении. Все плюсы и минусы такого решения рассмотрим на примере популярных моделей Renault: кроссовера Duster и хэтчбека Sandero Stepway.

Продажи и рейтинги

Обе французские модели очень популярны у отечественных покупателей — по итогам первого полугодия 2018 года обе входят в двадцатку самых продаваемых машин российского рынка. Хэтчбеков Сандеро (включая версию Stepway) продано 15 781 экземпляр (+17,1% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, 13-е место в рейтинге), Дастеров — 21 290 экземпляров (+7,5%, 7-е место в рейтинге).

Хэтчбек Sandero Stepway щеголяет модным кроссоверным обвесом. Но трансмиссии 4х4 для него не предусмотрено — все автомобили исключительно моноприводные.

После рестайлинга в 2015 году в цветовой гамме кроссовера появилось несколько новых цветов, включая «хаки». За него, как и за все другие металлики, придется доплатить 15 990 рублей.



Двигатель и трансмиссия

Для Sandero Stepway предлагается несколько вариантов двигателей. Все атмосферные рабочим объемом 1,6 литра, но разной мощности: 82 (восьмиклапанный), 102 и 113 л.с. (шестнадцатиклапанные). Самый слабый и самый мощный агрегатируют исключительно с механической 5-ступенчатой коробкой передач, 102-сильный — только с 4-ступенчатым автоматом.

Renault Duster длиннее хэтчбека Sandero Stepway на 235 мм, шире на 65 мм и выше на 7 мм. Неудивительно, что он ощутимо просторнее.

На Duster устанавливают бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л мощностью 114 и 143 л.с. соответственно, а также 1,5-литровый дизель (109 л.с.). Привод может быть не только передним, как в случае с Сандеро, но и полным. И это один из главных плюсов Дастера в нашем сравнении. Поэтому, если вам нужен именно полноприводный автомобиль, то сразу можете отправляться в салон за Дастером.

На Duster устанавливают 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач (первые — только на переднеприводные версии). Автомат с четырьмя передачами сочетается только с 2,0-литровым бензиновым двигателем. За такие автомобили дилеры просят больше 1 млн рублей.

Автоматическая коробка передач положена только 2,0-литровым версиям Дастера и только в варианте 4х4. Стоимость таких кроссоверов превышает 1 млн рублей, тогда как за самый дорогой Sandero Stepway с автоматом дилеры просят 841 990 рублей. Внушительная разница! Все дизельные Дастеры исключительно полноприводные и оснащены механической 6-ступенчатой коробкой передач, так же как и полноприводные бензиновые собратья. А вот моноприводным Дастерам полагается 5-ступенчатая механика.

Комплектации и цены

Круиз-контроль положен всем без исключения версиям Степвея. Скорость можно регулировать клавишами на руле.

У блока климат-контроля хэтчбека нет дисплея. Выбранный режим можно узнать лишь по световой индикации. Но это неудобно, так как он расположен слишком низко.

Передняя панель Renault Sandero без изысков, но выглядит неплохо. Интерьер заметно освежает мультимедийная система с сенсорным дисплеем, но базовой версии она не положена — придется доплатить.

На заднем ряду Sandero места ощутимо меньше, нежели в Дастере, но вдвоем можно разместиться вполне комфортно. Лишь самые рослые будут жаловаться на отсутствие места для ног.

Колесные диски Sandero стальные 16-дюймовые, а запасное колесо — 15-дюймовое.



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За самый доступный Sandero Stepway в комплектации Confort 1.6 (82 л.с.), МКП5 нужно выложить 689 990 рублей. За 113-сильную версию с 5-ступенчатой механикой — 729 990. Ну а за 1,6 л мощностью 102 л.с. и 4-ступенчатый автомат — 759 990 рублей. За эти деньги вы получите хэтчбек в весьма скромной комплектации: ABS, фронтальные подушки безопасности, регулируемое по высоте сиденье водителя и руль — по углу наклона, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений, центральный замок с ДУ и противотуманные фары. Колесные 16-дюймовые диски будут при этом стальными, а за кондиционер и аудиосистему с 4 динамиками придется добавить еще 29 900 и 10 990 рублей соответственно.

Лучше сразу доплатить 82 000 рублей за комплектацию Privilege, в которой аудиосистема — стандартное оснащение, а вместо кондиционера будет уже климат-контроль. Также в автомобиле окажутся система дистанционного пуска двигателя, задние стеклоподъемники, кожаная оплетка руля и передние боковые подушки безопасности. В качестве опций рекомендуем докупить мультимедиасистему с навигацией за 15 990 рублей и пакет безопасности, включающий ESP и задние парктроники (за 17 990 рублей).

Таким образом, оптимальный Stepway обойдется в среднем в 830 000–860 000 рублей. Что за эти деньги предложит Дастер?

Даже после рестайлинга салон Дастера не претерпел особых изменений. Он по-прежнему довольно прост на вид и на ощупь.

Аудиосистема с подрулевым джойстиком положена кроссоверам начиная с комплектации Expression. В начальной Autentique за нее надо доплатить немалые 17 990 рублей.

Задние электростеклоподъемники входят в стандартное оснащение только самых дорогих паркетников в комплектации Luxe Privilege. В остальных они или недоступны, или за них надо доплачивать.



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Совсем немного. Базовая комплектация Authentique (1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4х2 за 689 000 рублей и 4х4 за 809 990) весьма аскетична: ABS, водительская подушка безопасности, гидроусилитель руля, разрезная спинка заднего сиденья 50/50, иммобилайзер, защита картера и полноразмерная запаска. Даже зеркала на таких машинах придется регулировать вручную, а кондиционер нельзя докупить ни за какие деньги.

Остается единственный вариант: 1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4х2 в комплектации Expression за 839 000 рублей. В такой машине будут передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, регулировка руля по высоте, центральный замок с ДУ и аудиосистема. Обязательно советуем доплатить за кондиционер 29 990 рублей. Полноприводная версия изначально дороже на 57 000 рублей и в ней тоже придется добавлять за кондиционер, поэтому итоговая стоимость автомобиля получится никак не меньше 926 980 рублей.

По данным производителя, объем багажника Степвея — 320 л, а полноприводного Дастера — 408 л, по нашим замерам результаты скромнее — 280 л и 340 л соответственно.

На чем остановиться?

Выбор, как обычно, будет зависеть от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если для вас не принципиально важен более вместительный салон, а ездить на автомобиле планируете преимущественно в городе, то лучше остановить свой выбор на Sandero Stepway с автоматом (за самый доступный Duster с автоматом просят минимум 1 002 990 рублей). При этом благодаря внушительному клиренсу в 195 мм сможете и на Степвее съезжать с асфальта. Если же необходим полный привод, то альтернативы Дастеру нет. Но в этом случае готовьтесь переплачивать, потому что самый дешевый Дастер с приводом 4х4 и кондиционером обойдется дороже Степвея в самой щедрой комплектации на 50 000 — 70 000 рублей и при этом будет гораздо хуже оснащен.

Фото: Renault