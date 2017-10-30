«Нафаршированный» Renault Sandero Stepway или «пустой» Duster: что выбрать?

Продажи и рейтинги
Обе французские модели очень популярны у отечественных покупателей — по итогам первого полугодия 2018 года обе входят в двадцатку самых продаваемых машин российского рынка. Хэтчбеков Сандеро (включая версию Stepway) продано 15 781 экземпляр (+17,1% по отношению к аналогичному показателю прошлого года, 13-е место в рейтинге), Дастеров — 21 290 экземпляров (+7,5%, 7-е место в рейтинге).
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Хэтчбек Sandero Stepway щеголяет модным кроссоверным обвесом. Но трансмиссии 4х4 для него не предусмотрено — все автомобили исключительно моноприводные.
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После рестайлинга в 2015 году в цветовой гамме кроссовера появилось несколько новых цветов, включая «хаки». За него, как и за все другие металлики, придется доплатить 15 990 рублей.
Двигатель и трансмиссия
Для Sandero Stepway предлагается несколько вариантов двигателей. Все атмосферные рабочим объемом 1,6 литра, но разной мощности: 82 (восьмиклапанный), 102 и 113 л.с. (шестнадцатиклапанные). Самый слабый и самый мощный агрегатируют исключительно с механической 5-ступенчатой коробкой передач, 102-сильный — только с 4-ступенчатым автоматом.
На Duster устанавливают бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л мощностью 114 и 143 л.с. соответственно, а также 1,5-литровый дизель (109 л.с.). Привод может быть не только передним, как в случае с Сандеро, но и полным. И это один из главных плюсов Дастера в нашем сравнении. Поэтому, если вам нужен именно полноприводный автомобиль, то сразу можете отправляться в салон за Дастером.
Автоматическая коробка передач положена только 2,0-литровым версиям Дастера и только в варианте 4х4. Стоимость таких кроссоверов превышает 1 млн рублей, тогда как за самый дорогой Sandero Stepway с автоматом дилеры просят 841 990 рублей. Внушительная разница! Все дизельные Дастеры исключительно полноприводные и оснащены механической 6-ступенчатой коробкой передач, так же как и полноприводные бензиновые собратья. А вот моноприводным Дастерам полагается 5-ступенчатая механика.
Комплектации и цены
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Круиз-контроль положен всем без исключения версиям Степвея. Скорость можно регулировать клавишами на руле.
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У блока климат-контроля хэтчбека нет дисплея. Выбранный режим можно узнать лишь по световой индикации. Но это неудобно, так как он расположен слишком низко.
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Передняя панель Renault Sandero без изысков, но выглядит неплохо. Интерьер заметно освежает мультимедийная система с сенсорным дисплеем, но базовой версии она не положена — придется доплатить.
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На заднем ряду Sandero места ощутимо меньше, нежели в Дастере, но вдвоем можно разместиться вполне комфортно. Лишь самые рослые будут жаловаться на отсутствие места для ног.
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Колесные диски Sandero стальные 16-дюймовые, а запасное колесо — 15-дюймовое.
За самый доступный Sandero Stepway в комплектации Confort 1.6 (82 л.с.), МКП5 нужно выложить 689 990 рублей. За 113-сильную версию с 5-ступенчатой механикой — 729 990. Ну а за 1,6 л мощностью 102 л.с. и 4-ступенчатый автомат — 759 990 рублей. За эти деньги вы получите хэтчбек в весьма скромной комплектации: ABS, фронтальные подушки безопасности, регулируемое по высоте сиденье водителя и руль — по углу наклона, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, обогрев передних сидений, центральный замок с ДУ и противотуманные фары. Колесные 16-дюймовые диски будут при этом стальными, а за кондиционер и аудиосистему с 4 динамиками придется добавить еще 29 900 и 10 990 рублей соответственно.
Лучше сразу доплатить 82 000 рублей за комплектацию Privilege, в которой аудиосистема — стандартное оснащение, а вместо кондиционера будет уже климат-контроль. Также в автомобиле окажутся система дистанционного пуска двигателя, задние стеклоподъемники, кожаная оплетка руля и передние боковые подушки безопасности. В качестве опций рекомендуем докупить мультимедиасистему с навигацией за 15 990 рублей и пакет безопасности, включающий ESP и задние парктроники (за 17 990 рублей).
Таким образом, оптимальный Stepway обойдется в среднем в 830 000–860 000 рублей. Что за эти деньги предложит Дастер?
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Даже после рестайлинга салон Дастера не претерпел особых изменений. Он по-прежнему довольно прост на вид и на ощупь.
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Аудиосистема с подрулевым джойстиком положена кроссоверам начиная с комплектации Expression. В начальной Autentique за нее надо доплатить немалые 17 990 рублей.
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Задние электростеклоподъемники входят в стандартное оснащение только самых дорогих паркетников в комплектации Luxe Privilege. В остальных они или недоступны, или за них надо доплачивать.
Совсем немного. Базовая комплектация Authentique (1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4х2 за 689 000 рублей и 4х4 за 809 990) весьма аскетична: ABS, водительская подушка безопасности, гидроусилитель руля, разрезная спинка заднего сиденья 50/50, иммобилайзер, защита картера и полноразмерная запаска. Даже зеркала на таких машинах придется регулировать вручную, а кондиционер нельзя докупить ни за какие деньги.
Остается единственный вариант: 1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4х2 в комплектации Expression за 839 000 рублей. В такой машине будут передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, регулировка руля по высоте, центральный замок с ДУ и аудиосистема. Обязательно советуем доплатить за кондиционер 29 990 рублей. Полноприводная версия изначально дороже на 57 000 рублей и в ней тоже придется добавлять за кондиционер, поэтому итоговая стоимость автомобиля получится никак не меньше 926 980 рублей.
На чем остановиться?
Выбор, как обычно, будет зависеть от ваших предпочтений и условий эксплуатации. Если для вас не принципиально важен более вместительный салон, а ездить на автомобиле планируете преимущественно в городе, то лучше остановить свой выбор на Sandero Stepway с автоматом (за самый доступный Duster с автоматом просят минимум 1 002 990 рублей). При этом благодаря внушительному клиренсу в 195 мм сможете и на Степвее съезжать с асфальта. Если же необходим полный привод, то альтернативы Дастеру нет. Но в этом случае готовьтесь переплачивать, потому что самый дешевый Дастер с приводом 4х4 и кондиционером обойдется дороже Степвея в самой щедрой комплектации на 50 000 — 70 000 рублей и при этом будет гораздо хуже оснащен.
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