Почему не стоит покупать маленький кроссовер?

У кроссоверов малого класса есть и преимущества, и недостатки. Какие из этих моделей годятся на роль единственного автомобиля в семье?

Toyota C-HR
Toyota C-HR

Toyota > C-HR

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Начнем с того, что практически всегда кроссовер строится на легковой платформе. При этом кроссоверы, спроектированные на базе особо малого (А-класса), в нашей стране не продаются. Следующими идут кроссоверы на платформе В-класса — про них и поговорим. Будем рассматривать полноценные кроссоверы, которые имеют версии с полным приводом. Потому что автомобили типа Lada XRAY или Kia Rio X-line кроссоверами называют только те, кому этого очень хочется. Как правило, это или маркетологи фирмы-производителя, или сами владельцы. По большому счету, эти машины просто приподнятые на несколько сантиметров переднеприводные хэтчбеки.

Кроссоверы В-класса

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Это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur… Ой, а вам не кажется, что это как раз лидеры продаж в сегменте кроссоверов на нашем рынке? Значит, вопрос серьезный и в нем надо разобраться подробнее.

Во-первых, помимо этих, весьма удачных и востребованных автомобилей, в компанию малых кроссоверов попадают и машины, снискавшие несколько меньшую популярность: Ford EcoSport, Suzuki Vitara, Nissan Juke, Mitsubishi ASX, Skoda Yeti, Opel Mokka. Список неполный, но за сменой моделей у китайцев не уследишь. А остальные пусть не обижаются.

Новейший на нашем рынке малый кроссовер Toyota C-HR. Дизайн — глаз не отвести...
Новейший на нашем рынке малый кроссовер Toyota C-HR. Дизайн — глаз не отвести...

...а багажничек с трудом вмещает верхнюю часть детской коляски. При этом «шасси» коляски пришлось заталкивать в салон.
...а багажничек с трудом вмещает верхнюю часть детской коляски. При этом «шасси» коляски пришлось заталкивать в салон.

Итак, перечислим, чем хороши и чем не очень удобны для потенциального покупателя кроссоверы В-класса.

Достоинства малых кроссоверов

  • Небольшие габаритные размеры, позволяющие легко парковаться и маневрировать в условиях мегаполиса.
  • Двигатель сравнительно небольшого рабочего объема обеспечивает приемлемую динамику и вместе с тем разумный расход топлива.
  • Внешность многих малых кроссоверов весьма привлекательна.

Сидеть в иных кроссоверах В-класса втроем на заднем сиденье — задача для сильных духом. Очень уж тесно.
Сидеть в иных кроссоверах В-класса втроем на заднем сиденье — задача для сильных духом. Очень уж тесно.

Недостатки кроссоверов В-класса

  • Тесный второй ряд сидений
  • Скромный объем багажного отделения. В такой не получится разместить вещи, перевозимые на дачу, или придется отправиться в дальнее путешествие с экипажем не более двух человек.
  • Скромная колесная база, из-за которой поездка по разбитой дороге может оказаться недостаточно комфортной.

Nissan Juke установил антирекорд: вместимость багажника — всего 180 л (по замерам «За рулем»). Какие уж там коляски!
Nissan Juke установил антирекорд: вместимость багажника — всего 180 л (по замерам «За рулем»). Какие уж там коляски!

К чему стремиться?

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Выбираем кроссовер — «полный фарш» в В-классе или пустой С

Конечно, гораздо более удобными и универсальными являются кроссоверы покрупнее, построенные на платформе С-класса. Здесь нормальный размер багажного отделения уже сочетается с удобной и довольно просторной посадкой на заднем сиденье. Таковы Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и многие другие.

Объем багажных отделений у этих автомобилей в среднем на 50–100 литров больше, чем у автомобилей предыдущего класса. Расстояние до спинок передних сидений при разложенных задних позволяет расположиться на ночлег прямо в автомобиле даже высокому человеку — например, при поездке на рыбалку. Также свободно принимают в свое «чрево» среднеразмерные кроссоверы и два-три велосипеда. При этом можно подобрать версию с достаточно экономичным двигателем — либо турбированным, либо с не очень большим рабочим объемом. Ну, и конечно, очень сильно на средний расход топлива влияет стиль езды.

«Многоэтажный» багажный отсек Nissan X-Trail с разными вариантами трансформации позволит разместить множество вещей. По результатам наших замеров, вместимость багажника — около 350 л. Вполне достойный результат!
«Многоэтажный» багажный отсек Nissan X-Trail с разными вариантами трансформации позволит разместить множество вещей. По результатам наших замеров, вместимость багажника — около 350 л. Вполне достойный результат!

А в багажном отделении Skoda Kodiaq едва ли не просторнее, чем на кухне малогабаритной квартиры.
А в багажном отделении Skoda Kodiaq едва ли не просторнее, чем на кухне малогабаритной квартиры.

Популярные в России малые кроссоверы

Модель

Габаритная длина, мм

Объем багажника, л (замеры ЗР)

Nissan Juke

4135

180

Skoda Yeti

4222

296(332)

Hyundai Creta

4270

324

Opel Mokka

4278

356

Renault Duster

4315

340

Toyota C-HR

4360

297 (по данным производителя)

Mitsubishi ASX

4365

264

Nissan Qashqai

4377

280

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Как видно из нашей таблицы, не всегда габаритные размеры автомобиля прямо пропорциональны его вместительности.

Часто маленький кроссовер никак не подходит на роль семейного автомобиля. Разве что в такой семье нет и не планируются дети, нет дачи и полностью отсутствует интерес к активным видам отдыха, которые предполагают регулярные вылазки на природу с соответствующим инвентарем. А семье хотя бы из трех человек, чтобы нормально выезжать на дачу или путешествовать, лучше все же приобрести среднеразмерный кроссовер, пусть и подержанный.

Конечно, цена среднеразмерного кроссовера, как правило, выше на значительную сумму: от полумиллиона до миллиона рублей. Но альтернативы нет… Или есть? Тут-то и выходят на сцену народные любимцы от фирмы Renault:соплатформенные Duster и Kaptur. Багажники у них достаточно вместительные, причем не в ущерб пространству салона — все благодаря относительно длинной колесной базе.

Объем багажника полноприводного Каптюра — 296 л. Неплохо даже на фоне кроссоверов класса С.
Объем багажника полноприводного Каптюра — 296 л. Неплохо даже на фоне кроссоверов класса С.

Ну а Крета? Она чуть компактнее, но имидж надежной фирмы, традиционные решения в двигателе и трансмиссии выдвигают ее на первое место по продажам среди кроссоверов вообще. Багажник — 324 л. Заднее сиденье вмещает трех человек, которые могут расположиться относительно вольготно. Недаром у нас нарасхват именно эти три кроссовера малого класса.

Почему не стоит покупать маленький кроссовер?

Почему не стоит покупать маленький кроссовер?
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