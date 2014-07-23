Почему не стоит покупать маленький кроссовер?

У кроссоверов малого класса есть и преимущества, и недостатки. Какие из этих моделей годятся на роль единственного автомобиля в семье?

Начнем с того, что практически всегда кроссовер строится на легковой платформе. При этом кроссоверы, спроектированные на базе особо малого (А-класса), в нашей стране не продаются. Следующими идут кроссоверы на платформе В-класса — про них и поговорим. Будем рассматривать полноценные кроссоверы, которые имеют версии с полным приводом. Потому что автомобили типа Lada XRAY или Kia Rio X-line кроссоверами называют только те, кому этого очень хочется. Как правило, это или маркетологи фирмы-производителя, или сами владельцы. По большому счету, эти машины просто приподнятые на несколько сантиметров переднеприводные хэтчбеки.

Кроссоверы В-класса

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Это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur… Ой, а вам не кажется, что это как раз лидеры продаж в сегменте кроссоверов на нашем рынке? Значит, вопрос серьезный и в нем надо разобраться подробнее.

Во-первых, помимо этих, весьма удачных и востребованных автомобилей, в компанию малых кроссоверов попадают и машины, снискавшие несколько меньшую популярность: Ford EcoSport, Suzuki Vitara, Nissan Juke, Mitsubishi ASX, Skoda Yeti, Opel Mokka. Список неполный, но за сменой моделей у китайцев не уследишь. А остальные пусть не обижаются.

Новейший на нашем рынке малый кроссовер Toyota C-HR. Дизайн — глаз не отвести...

...а багажничек с трудом вмещает верхнюю часть детской коляски. При этом «шасси» коляски пришлось заталкивать в салон.



Итак, перечислим, чем хороши и чем не очень удобны для потенциального покупателя кроссоверы В-класса.

Достоинства малых кроссоверов

Небольшие габаритные размеры, позволяющие легко парковаться и маневрировать в условиях мегаполиса.

Двигатель сравнительно небольшого рабочего объема обеспечивает приемлемую динамику и вместе с тем разумный расход топлива.

Внешность многих малых кроссоверов весьма привлекательна.

Сидеть в иных кроссоверах В-класса втроем на заднем сиденье — задача для сильных духом. Очень уж тесно.

Недостатки кр оссоверов В-класса

Тесный второй ряд сидений

Скромный объем багажного отделения. В такой не получится разместить вещи, перевозимые на дачу, или придется отправиться в дальнее путешествие с экипажем не более двух человек.

Скромная колесная база, из-за которой поездка по разбитой дороге может оказаться недостаточно комфортной.

Nissan Juke установил антирекорд: вместимость багажника — всего 180 л (по замерам «За рулем»). Какие уж там коляски!

К чему стремиться?

Конечно, гораздо более удобными и универсальными являются кроссоверы покрупнее, построенные на платформе С-класса. Здесь нормальный размер багажного отделения уже сочетается с удобной и довольно просторной посадкой на заднем сиденье. Таковы Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и многие другие.

Объем багажных отделений у этих автомобилей в среднем на 50–100 литров больше, чем у автомобилей предыдущего класса. Расстояние до спинок передних сидений при разложенных задних позволяет расположиться на ночлег прямо в автомобиле даже высокому человеку — например, при поездке на рыбалку. Также свободно принимают в свое «чрево» среднеразмерные кроссоверы и два-три велосипеда. При этом можно подобрать версию с достаточно экономичным двигателем — либо турбированным, либо с не очень большим рабочим объемом. Ну, и конечно, очень сильно на средний расход топлива влияет стиль езды.

«Многоэтажный» багажный отсек Nissan X-Trail с разными вариантами трансформации позволит разместить множество вещей. По результатам наших замеров, вместимость багажника — около 350 л. Вполне достойный результат!

А в багажном отделении Skoda Kodiaq едва ли не просторнее, чем на кухне малогабаритной квартиры.



Популярные в России малые кроссоверы

Модель Габаритная длина, мм Объем багажника, л (замеры ЗР) Nissan Juke 4135 180 Skoda Yeti 4222 296(332) Hyundai Creta 4270 324 Opel Mokka 4278 356 Renault Duster 4315 340 Toyota C-HR 4360 297 (по данным производителя) Mitsubishi ASX 4365 264 Nissan Qashqai 4377 280