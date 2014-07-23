Почему не стоит покупать маленький кроссовер?

Начнем с того, что практически всегда кроссовер строится на легковой платформе. При этом кроссоверы, спроектированные на базе особо малого (А-класса), в нашей стране не продаются. Следующими идут кроссоверы на платформе В-класса — про них и поговорим. Будем рассматривать полноценные кроссоверы, которые имеют версии с полным приводом. Потому что автомобили типа Lada XRAY или Kia Rio X-line кроссоверами называют только те, кому этого очень хочется. Как правило, это или маркетологи фирмы-производителя, или сами владельцы. По большому счету, эти машины просто приподнятые на несколько сантиметров переднеприводные хэтчбеки.
Кроссоверы В-класса
Это Hyundai Creta, Renault Duster, Renault Kaptur… Ой, а вам не кажется, что это как раз лидеры продаж в сегменте кроссоверов на нашем рынке? Значит, вопрос серьезный и в нем надо разобраться подробнее.
Во-первых, помимо этих, весьма удачных и востребованных автомобилей, в компанию малых кроссоверов попадают и машины, снискавшие несколько меньшую популярность: Ford EcoSport, Suzuki Vitara, Nissan Juke, Mitsubishi ASX, Skoda Yeti, Opel Mokka. Список неполный, но за сменой моделей у китайцев не уследишь. А остальные пусть не обижаются.
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Новейший на нашем рынке малый кроссовер Toyota C-HR. Дизайн — глаз не отвести...
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...а багажничек с трудом вмещает верхнюю часть детской коляски. При этом «шасси» коляски пришлось заталкивать в салон.
Итак, перечислим, чем хороши и чем не очень удобны для потенциального покупателя кроссоверы В-класса.
Достоинства малых кроссоверов
- Небольшие габаритные размеры, позволяющие легко парковаться и маневрировать в условиях мегаполиса.
- Двигатель сравнительно небольшого рабочего объема обеспечивает приемлемую динамику и вместе с тем разумный расход топлива.
- Внешность многих малых кроссоверов весьма привлекательна.
Недостатки кроссоверов В-класса
- Тесный второй ряд сидений
- Скромный объем багажного отделения. В такой не получится разместить вещи, перевозимые на дачу, или придется отправиться в дальнее путешествие с экипажем не более двух человек.
- Скромная колесная база, из-за которой поездка по разбитой дороге может оказаться недостаточно комфортной.
К чему стремиться?
Конечно, гораздо более удобными и универсальными являются кроссоверы покрупнее, построенные на платформе С-класса. Здесь нормальный размер багажного отделения уже сочетается с удобной и довольно просторной посадкой на заднем сиденье. Таковы Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Toyota RAV4, Mazda CX-5 и многие другие.
Объем багажных отделений у этих автомобилей в среднем на 50–100 литров больше, чем у автомобилей предыдущего класса. Расстояние до спинок передних сидений при разложенных задних позволяет расположиться на ночлег прямо в автомобиле даже высокому человеку — например, при поездке на рыбалку. Также свободно принимают в свое «чрево» среднеразмерные кроссоверы и два-три велосипеда. При этом можно подобрать версию с достаточно экономичным двигателем — либо турбированным, либо с не очень большим рабочим объемом. Ну, и конечно, очень сильно на средний расход топлива влияет стиль езды.
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«Многоэтажный» багажный отсек Nissan X-Trail с разными вариантами трансформации позволит разместить множество вещей. По результатам наших замеров, вместимость багажника — около 350 л. Вполне достойный результат!
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А в багажном отделении Skoda Kodiaq едва ли не просторнее, чем на кухне малогабаритной квартиры.
Популярные в России малые кроссоверы
|
Модель
|
Габаритная длина, мм
|
Объем багажника, л (замеры ЗР)
|
Nissan Juke
|
4135
|
180
|
Skoda Yeti
|
4222
|
296(332)
|
Hyundai Creta
|
4270
|
324
|
Opel Mokka
|
4278
|
356
|
Renault Duster
|
4315
|
340
|
Toyota C-HR
|
4360
|
297 (по данным производителя)
|
Mitsubishi ASX
|
4365
|
264
|
Nissan Qashqai
|
4377
|
280
Как видно из нашей таблицы, не всегда габаритные размеры автомобиля прямо пропорциональны его вместительности.
Часто маленький кроссовер никак не подходит на роль семейного автомобиля. Разве что в такой семье нет и не планируются дети, нет дачи и полностью отсутствует интерес к активным видам отдыха, которые предполагают регулярные вылазки на природу с соответствующим инвентарем. А семье хотя бы из трех человек, чтобы нормально выезжать на дачу или путешествовать, лучше все же приобрести среднеразмерный кроссовер, пусть и подержанный.
Конечно, цена среднеразмерного кроссовера, как правило, выше на значительную сумму: от полумиллиона до миллиона рублей. Но альтернативы нет… Или есть? Тут-то и выходят на сцену народные любимцы от фирмы Renault:соплатформенные Duster и Kaptur. Багажники у них достаточно вместительные, причем не в ущерб пространству салона — все благодаря относительно длинной колесной базе.
Ну а Крета? Она чуть компактнее, но имидж надежной фирмы, традиционные решения в двигателе и трансмиссии выдвигают ее на первое место по продажам среди кроссоверов вообще. Багажник — 324 л. Заднее сиденье вмещает трех человек, которые могут расположиться относительно вольготно. Недаром у нас нарасхват именно эти три кроссовера малого класса.
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