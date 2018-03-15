Эффект локализации: какие кроссоверы стали выгоднее для покупки

Кроссоверы и внедорожники из-за рубежа продолжают поселяться на конвейерах российских автозаводов, вытесняя легковые модели. Так производители стремятся пересадить россиян на более дорогие автомобили, а локальная сборка призвана сделать их доступнее по сравнению с импортом. Сказалась ли российская прописка на ценниках?

И впрямь дешевле

Сразу несколько автопроизводителей запустили в России сборку новых моделей SUV, что в большинстве случаев позволило снизить их стоимость и расширить выбор комплектаций. Так, в конце прошлого года на калужском заводе «ПСМА Рус» возобновилось производство внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Напомним, с 2013 по 2016 годы эта модель выпускалась в России в предыдущем поколении, а нынешний Pajero Sport поставлялся к нам уже из Таиланда. Автомобили с бензиновыми двигателями продолжат импортировать и в дальнейшем, в Калуге же наладили сборку дизельных версий внедорожника, на которые приходится порядка 90% всех продаж модели.

Mitsubishi Pajero Sport с прошлого года вновь прописался на калужском конвейере.

Набор комплектаций Pajero Sport с началом российского производства не изменился, зато уже в базовой версии Invite с механической коробкой передач появились датчики контроля давления в шинах и система бесключевого доступа, а также кнопка пуска двигателя. Но главное, что в связи с запуском локального производства еще прошлой осенью цены на все комплектации Pajero Sport были снижены на 200 тыс. рублей, а гарантия производителя увеличена до 5 лет. Как пояснили в российском офисе Mitsubishi, удешевление модели стало возможным благодаря снижению логистических издержек и отсутствию таможенных пошлин. Правда, сегодня по такой стоимости можно купить только оставшиеся у дилеров автомобили 2017 года выпуска, а вот Pajero Sport нового модельного года подорожал на 50 тысяч и предлагается от 2 млн 249 тыс. рублей.

Как отмечает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников, Pajero Sport — это нишевая модель, которая ориентирована на покупателей, выбирающих рамный внедорожник с высокой проходимостью. Для них вопрос цены остается чувствительным, и локализация производства позволила сделать модель доступнее.

Показательно, что с запуском местной сборки спрос на Pajero Sport заметно вырос: только за два первых месяца 2018 года продажи модели подскочили почти в 7 раз и составили 1,1 тыс. машин. Напомним, в России также выпускается бестселлер Mitsubishi — кроссовер Outlander, и в компании намерены увеличивать перечень локализованных моделей. Среди возможных претендентов — новый компактный кроссовер Eclipse Cross, который появится на российском рынке в апреле этого года. Однако в пресс-службе «ММС Рус» заявляют, что планов по локализации производства новинки в России пока нет.

На переднем приводе

На калининградском «Автоторе» скручивают воедино детали Kia Sorento Prime.

В январе текущего года на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка обновленного кроссовера Kia Sorento Prime, который с 1 февраля поступил в продажу. Автомобиль получил иные бамперы и светотехнику, а в салоне появились новый руль и слегка измененная центральная консоль. И хотя дорестайлинговая модель также производилась в России, цены на новинку в целом оказались более привлекательными. Так, в новой базовой версии Classic автомобиль стал доступен в переднеприводном исполнении, за счет чего стартовый ценник теперь составляет 1 млн 849 тыс. 900 рублей (ранее — 2 млн 134 тыс. 900 руб.). Остальные комплектации оснащаются полным приводом, однако следующие уровни оснащения Comfort и Luxe подешевели, причем в зависимости от силового агрегата выгода составляет от 45 до 135 тыс. рублей. А вот в исполнениях Prestige, Premium и GT Line флагманский внедорожник от Kia, напротив, стал дороже. Для дизельных версий «прибавка» составила 5–35 тыс. рублей, для бензиновых — 65–95 тысяч. Тем не менее снижение цен на ряд комплектаций уже в феврале позволило обновленному Прайму установить рекорд продаж за всю историю модели — 923 проданных автомобиля, что почти втрое выше показателя годичной давности. При этом он стал популярнее кроссовера Sorento второго поколения, реализация которого также растет.

В октябре прошлого года на российский рынок вернулся семиместный кроссовер Mazda CX—9, а с февраля 2018-го его производство налажено на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке. Впрочем, локальная сборка не сказалась ни на стоимости модели, ни на линейке комплектаций. Автомобиль предлагается в двух топовых версиях Supreme и Exclusive по цене 2 млн 890 тысяч и 3 млн 010 тыс. рублей соответственно. По данным дилеров, более доступных версий с приводом только на передние колеса у «девятки» в ближайшее время не планируется, хотя в новом ОТТС такая модификация есть. Как считает Владимир Мирошников, получив российскую прописку, Mazda CX-9 может пополнить плеяду бестселлеров марки. Так, благодаря локализации производства седана Mazda6 и кроссовера CX-5 японская компания смогла предложить покупателям привлекательные цены на эти автомобили, которые и стали объемообразующими в модельном миксе бренда.

Сборку Мазды CX-9 наладили во Владивостоке.

Пожалуй, самой многообещающей новинкой среди кроссоверов российской сборки стал Skoda Kodiaq, чей выпуск стартовал в феврале на мощностях Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде. На конвейере Горьковского автозавода он сменил компактный паркетник Skoda Yeti, производство которого было завершено в конце прошлого года. Прайс-лист на локализованный Kodiaq еще не объявлен, однако известно, что выбор комплектаций, трансмиссий и двигателей расширится. В частности, автомобиль получит базовый мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который будет предлагаться в том числе с передним приводом. Ранее в российском офисе Skoda говорили, что такая версия может стоить от 1,5 млн рублей. Напомним, с июня прошлого года у нас продаются полноприводные Кодиаки чешского производства в эксклюзивных комплектациях по цене от 2 млн 017 тыс. рублей. За два месяца 2018 года россияне купили 525 таких автомобилей, а с выходом на рынок внедорожников Skoda Kodiaq российской сборки компания рассчитывает увеличить продажи модели в разы.

В ближайшее время станет доступен для заказа и обновленный Ford Explorer, который выпускается на заводе Ford Sollers в Елабуге. Первые автомобили будут доставлены дилерам в начале второго квартала 2018 года. Флагманский внедорожник получил новую хромированную решетку радиатора и новые светодиодные противотуманные фары, а в салоне рядом с зеркалом заднего вида появился дополнительный USB-разъем для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов. Кроме того, в автомобиле была улучшена шумоизоляция. Как заявили «За рулем.РФ» в пресс-службе Ford Sollers, компания планирует сохранить оптимальное ценовое позиционирование Эксплорера. В октябре прошлого года благодаря укреплению курса рубля и накопленному эффекту локализации цены на модель, напомним, были снижены, а сегодня она предлагается от 2 млн 849 тыс. рублей. В январе-феврале продажи внедорожников Ford Explorer выросли почти вдвое, составив 534 автомобиля.

На мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде освоили производство Шкоды Кодиак.

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге будет налажен выпуск обновленных Qashqai и X-Trail, которые появятся в нашей стране несколько позже. А вот планов по локальному производству компактного кроссовера Juke, вернувшегося в Россию в августе прошлого года, на данный момент нет, рассказал «За рулем.РФ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

Белые вороны

Новым игроком на российском рынке SUV в следующем году станет кроссовер С-класса от Renault, который впервые покажут на Московском автосалоне в августе этого года. Он будет выпускаться на заводе компании в Москве и поступит в продажу в начале 2019 года. По неофициальным данным, это будет кроссовер с новым для Renault кузовом — купе, разработанный на платформе нового Дастера. Компания уже определилась с названием новинки, однако не раскрывает его.

Как полагает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко, новый купе-кроссовер Renault, по-видимому, займет место в ценовом сегменте над моделью Kaptur и сможет рассчитывать на продажи на том же уровне, что и парочка Kaptur/Duster. При этом продажи последнего могут снизиться ввиду смещения покупательских предпочтений в сторону более современного Kaptur, а в перспективе — в сторону новой модели. Что касается конкурентов в сегменте купе-кроссоверов, то на сегодняшний день такой тип кузова предлагается в основном премиальными автопроизводителями. Это BMW X4 и X6, Mercedes-Benz GLC и GLE, которые не будут прямыми конкурентами «французу» в силу принадлежности к другому ценовому сегменту. Вероятно, одним из соперников может стать купе-кроссовер от Peugeot, который также находится в разработке.

Фото: depositphotos, Skoda, Mitsubishi, «Автотор», «Соллерс»