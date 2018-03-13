Mitsubishi Eclipse Cross для России: все подробности

Японская компания раскрыла первую информацию о своем компактном кроссовере для российского рынка.

Российское отделение Mitsubishi раскрыло первые подробности о новинке. Машина будет доступна у нас с тем же 1,5-литровым турбомотором, что и в Европе. Однако для российского рынка мотор был дефорсирован с 163 до 150 л.с. из-за ставок транспортного налога. Кроме того, двигатель адаптировали, и он может «питаться» бензином АИ-92. В качестве трансмиссии будут предложены 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор. В базовой версии кроссовер переднеприводный, а более дорогие варианты оснащаются фирменной системой полного привода S-AWC.

Кроссовер доступен у нас в пяти комплектациях, цены на которые объявят через неделю. Базовая версия будет включать 18-дюймовые легкосплавные колеса, ABS, систему стабилизации, систему мониторинга давления в шинах, аудиосистему с 4 динамиками и USB-разъемом, климат-контроль, обогрев передних сидений и шторку багажного отсека.

В зависимости от комплектации машина получит такие опции, как панорамная крыша, проекционный дисплей, аудиосистему Rockford Forsgate, обогрев лобового стекла, руля и сидений второго ряда, а также комплекс современных систем безопасности.

Mitsubishi Eclipse Cross создан на базе нынешнего поколения Outlander, но короче его и имеет купеобразный кузов. В Европе он заменил морально и технически устаревший ASX, у нас же две модели будут продаваться параллельно.

У кроссовера самобытный интерьер, не пересекающийся с другими моделями Mitsubishi. Дорогие версии оснащены мультимедийной системой с большим экраном, задние сиденья могут перемещаться продольно в диапазоне 200 мм.

Серийный вариант Mitsubishi Eclipse Cross был представлен в марте прошлого года на автосалоне в Женеве.

Не исключено, что у этой модели появится и заряженная версия Ralliart. По крайней мере, такой вариант обсуждался весной этого года.

Фото: Mitsubishi