Новый кроссовер Renault для России: первые подробности

Глава отдела планирования Renault-Nissan и бывший руководитель российского отделения французской компании Бруно Анселен раскрыл первые подробности о новой модели, которую представят на Московском международном автосалоне в конце августа.

Как мы и предполагали, новый кроссовер базируется на платформе Duster. В продажу на нашем рынке кроссовер поступит в начале следующего года.

«Это будет новый кроссовер, по размерам сопоставимый с Duster, но с более изысканным кузовом и более высокой ценой», — заявил Анселен в интервью французскому изданию Challenges. В феврале этого года Renault объявила о модернизации московского завода, где к имеющимся 24 роботам установят дополнительно 22 новых. Связано это с тем, что форма кузова нового кроссовера будет заметно отличаться и от Duster, и от Kaptur, который также создан на платформе В0, первая модель на которой появилась в далеком 2004 году.

Из плана Drive the future компании, который был опубликован еще в прошлом году, следует, что кроссовер будет относиться к сегменту C-SUV с новым видом кузова, по всей видимости, более динамичным, с тем чтобы «зацепить» молодую аудиторию.

Принцип создания нового кроссовера схож с тем, что Renault применила на Kaptur: при активном участии российского отделения на тележку Duster «натянули» внешность европейского Captur, который построен на базе Clio и в Европе доступен только в переднеприводном исполнении.

По плану новый кроссовер планируется также продавать в Китае и Южной Корее. Но по словам Анселена, если внешне российская версия и «глобальная» будут идентичными, то по технической части машина для других рынков будет полностью иной. В ее основу ляжет новая платформа, которая дебютирует на Reanult Clio следующего поколения (его представят осенью этого года на автосалоне в Париже). Связано это с тем, что в Китае и Южной Корее будущий кроссовер не станет позиционироваться компанией в бюджетном сегменте, а займет нишу более дорогой модели.

Не исключено появление нового кроссовера и на европейском рынке: Бруно Анселен признал, что в альянсе рассматривают возможность заменить им Captur. Но произойдет это не ранее 2020 года.

Свои новые кроссоверы для развивающихся рынков готовит и Volkswagen.

Согласно утвержденному плану, Renault выпустит 21 новую модель в ближайшие шесть лет.

Фото: Renault