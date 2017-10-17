Пять плюсов и один минус Лады Иксрей

Lada XRAY, вазовский клон Renault Sandero Stepway, появился на рынке два года назад и уверенно обошел прародителя по продажам. За что Ладу любят больше, чем иномарку.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Ладу Иксрей начали продавать в России в феврале 2016 года. Высокий хэтчбек построен на базе Renault Sandero Stepway, но абсолютно не похож на него внешне и интерьером, да еще и оснащается иными силовыми агрегатами. Не считая Лады Весты SW Cross, это самая дорогая модель из Тольятти. По итогам 2017 года в России было продано 33 319 экземпляров Лады Иксрей и 30 210 Renault Sandero. За четыре месяца текущего года преимущество отечественной модели сохранилось: 11 095 автомобилей против 9894.

Дизайн

Даже ненавистники отечественного автопрома признают: икс-стиль Стива Маттина — стопроцентная удача. Иксрей выглядит оригинально и современно. А уж на фоне несколько топорного прародителя, Sandero, —тем более! С ним Лада не имеет общих кузовных панелей, и о родстве без подсказки не догадаешься. Внутри две модели роднят разве что дисплеи маршрутного компьютера и мультимедийной системы. Российские покупатели научились ценить яркую внешность, даже выбирая недорогие машины. Так что тут Иксрей попал в тренд. Добавляют шика редкие в сегменте светодиодные ходовые огни и сложные выштамповки на боковинах кузова. В результате Ладу в потоке видно издалека.

Высокий хэтчбек из Тольятти радует глаз сложным для бюджетного сегмента дизайном.
Высокий хэтчбек из Тольятти радует глаз сложным для бюджетного сегмента дизайном.

Клиренс

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Мифы о дорожном просвете: цифры рекламные и реальные

Заявленный АВТОВАЗом дорожный просвет Иксрея — 195 мм. По нашим замерам, под стальной защитой двигателя на 5 мм меньше, но все равно показатель отличный. Понятно теперь, почему Иксрей нередко называют кроссовером, несмотря на отсутствие полного привода или непременного для SUV обвеса из некрашеного пластика.

А в ближайшие месяцы на рынке должен появиться Иксрей Cross. У него будут и накладки, и увеличенный дорожный просвет. Насколько выше станет этот автомобиль, пока неизвестно. Весту, например, при аналогичном превращении приподняли на 25 мм. Если та же разница будет у Иксрея и Иксрея Cross, то последний по дорожному просвету встанет в один ряд с полноценными рамными внедорожниками! На бездорожье куда важнее иметь большой дорожный просвет, пусть и с одной ведущей осью, чем четыре ведущих колеса и недостаток миллиметров под днищем.

Клиренс неплох и у нынешней версии, а со скорым выходом Иксрея Cross станет еще больше.
Клиренс неплох и у нынешней версии, а со скорым выходом Иксрея Cross станет еще больше.

Богатство выбора

Прайс-лист Иксрея включает 15 различных модификаций. Двигатель 1.6 сочетается только с механикой, агрегат объемом 1,8 литра также можно заполучить с роботизированной коробкой. Ограничений по уровню оснащения немного. Старший мотор в принципе не ставится на машины без кондиционера, а топовую комплектацию Exclusive, напротив, выпускают только с ним. Тут проявляется еще одно преимущество перед Renault Sandero Stepway. У «француза» автомат идет в связке с двигателем в 102 л.с., у Лады — со 122-сильным. Кроме того, предел иномарки — 113 л.с., причем только в тандеме с «ручкой».

Иксрей первым примерил вазовскую новинку — 122-сильный двигатель 1.8.
Иксрей первым примерил вазовскую новинку — 122-сильный двигатель 1.8.

Набор опций

Пусть в базовом наборе Лады Иксрей нет кондиционера, зато машина по меркам своего класса неплохо оснащена по части безопасности. В пятидверке есть система стабилизации, две подушки, LED-ходовые огни, система ЭРА-ГЛОНАСС.

В дорогих версиях появляется навигация с функцией показа пробок, камера заднего вида, однозонный, но все же автоматический климат-контроль, круиз-контроль с полезным в наших условиях ограничителем скорости, «богатые» 17-дюймовые колеса и подсветка мест входа-выхода в дверях. А эксклюзивное исполнение щеголяет фоновой светодиодной подсветкой интерьера и комбинированной обивкой сидений из экокожи и алькантары.

Комплектации Exclusive положен светлый салон, отделанный экокожей и алькантарой.
Комплектации Exclusive положен светлый салон, отделанный экокожей и алькантарой.

Цена

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Несмотря на то, что Иксрей почти самый дорогой в модельном ряду Лады, он сохранил преимущество, свойственное отечественным автомобилям, — более выгодную по сравнению с конкурентами цену. Самый скромный вариант с кондиционером потянет на 654 900 рублей, и это неплохое предложение при нынешнем уровне цен. К тому же у такого хэтчбека будет 106-сильный двигатель, который в сочетании с механической коробкой передач наделяет автомобиль бодрым характером и на городских, и на трассовых скоростях.

Если отбросить оснащенную рядом излишеств комплектацию Exclusive, то самый дорогой Иксрей со 122-сильным мотором и автоматизированной трансмиссией можно приобрести за 828 900 рублей.

Однако идеальных автомобилей не бывает. Есть у Иксрея и минусы. Правда, с большинством недостатков этой модели мирится все же можно, за исключением одного...

Роботизированная коробка

Главный недостаток Иксрея — роботизированная коробка передач с одним сцеплением. Нарекания к ней в изобилии оставляли и авторы ЗР, которым довелось поездить на машинах с вазовской АМТ. Первую проблему — неприлично маленький ресурс сцепления — АВТОВАЗ вроде бы решил. В прошлом году появился усиленный узел. Впрочем, пробеги автомобилей с ним еще слишком малы, чтобы говорить о том, что он по-настоящему долговечен. Но рывков на смешных пробегах до 10 000 км модернизированное сцепление не допускает: уже хорошо.

Роботизированная коробка служит объектом постоянных нареканий. АВТОВАЗ ее модернизирует, но совершенной эта конструкция не может стать по определению.
Роботизированная коробка служит объектом постоянных нареканий. АВТОВАЗ ее модернизирует, но совершенной эта конструкция не может стать по определению.

Осталась медлительность при переключениях, особенно заметная при переходах с первой на вторую и со второй на третью передачи. На днях тольяттинцы отрапортовали о выходе робота версии 2.0, у которого время смены передач сокращено на 30%. Это полезная доработка, но в действии ее только предстоит опробовать. К тому же снова может возникнуть проблема ускоренного износа сцепления.

Пока Лада Иксрей будет иметь в качестве альтернативы механике робот с одним сцеплением, она продолжит терять покупателей, делающих выбор в пользу классических автоматов или вариаторов у конкурентов.

Пять плюсов и один минус Лады Иксрей
Фото: Lada
Пять плюсов и один минус Лады Иксрей
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Отзывы о LADA XRAY (14)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Все работает, ездит не ломается.

Недостатки:

Не наблюдаю

Комментарий:

Нормальный автомобиль не лучше и не хуже одноклассников.

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