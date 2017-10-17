Пять плюсов и один минус Лады Иксрей

Lada XRAY, вазовский клон Renault Sandero Stepway, появился на рынке два года назад и уверенно обошел прародителя по продажам. За что Ладу любят больше, чем иномарку.

Ладу Иксрей начали продавать в России в феврале 2016 года. Высокий хэтчбек построен на базе Renault Sandero Stepway, но абсолютно не похож на него внешне и интерьером, да еще и оснащается иными силовыми агрегатами. Не считая Лады Весты SW Cross, это самая дорогая модель из Тольятти. По итогам 2017 года в России было продано 33 319 экземпляров Лады Иксрей и 30 210 Renault Sandero. За четыре месяца текущего года преимущество отечественной модели сохранилось: 11 095 автомобилей против 9894.

Дизайн

Даже ненавистники отечественного автопрома признают: икс-стиль Стива Маттина — стопроцентная удача. Иксрей выглядит оригинально и современно. А уж на фоне несколько топорного прародителя, Sandero, —тем более! С ним Лада не имеет общих кузовных панелей, и о родстве без подсказки не догадаешься. Внутри две модели роднят разве что дисплеи маршрутного компьютера и мультимедийной системы. Российские покупатели научились ценить яркую внешность, даже выбирая недорогие машины. Так что тут Иксрей попал в тренд. Добавляют шика редкие в сегменте светодиодные ходовые огни и сложные выштамповки на боковинах кузова. В результате Ладу в потоке видно издалека.

Высокий хэтчбек из Тольятти радует глаз сложным для бюджетного сегмента дизайном.

Клиренс

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Заявленный АВТОВАЗом дорожный просвет Иксрея — 195 мм. По нашим замерам, под стальной защитой двигателя на 5 мм меньше, но все равно показатель отличный. Понятно теперь, почему Иксрей нередко называют кроссовером, несмотря на отсутствие полного привода или непременного для SUV обвеса из некрашеного пластика.

А в ближайшие месяцы на рынке должен появиться Иксрей Cross. У него будут и накладки, и увеличенный дорожный просвет. Насколько выше станет этот автомобиль, пока неизвестно. Весту, например, при аналогичном превращении приподняли на 25 мм. Если та же разница будет у Иксрея и Иксрея Cross, то последний по дорожному просвету встанет в один ряд с полноценными рамными внедорожниками! На бездорожье куда важнее иметь большой дорожный просвет, пусть и с одной ведущей осью, чем четыре ведущих колеса и недостаток миллиметров под днищем.

Клиренс неплох и у нынешней версии, а со скорым выходом Иксрея Cross станет еще больше.

Богатство выбора

Прайс-лист Иксрея включает 15 различных модификаций. Двигатель 1.6 сочетается только с механикой, агрегат объемом 1,8 литра также можно заполучить с роботизированной коробкой. Ограничений по уровню оснащения немного. Старший мотор в принципе не ставится на машины без кондиционера, а топовую комплектацию Exclusive, напротив, выпускают только с ним. Тут проявляется еще одно преимущество перед Renault Sandero Stepway. У «француза» автомат идет в связке с двигателем в 102 л.с., у Лады — со 122-сильным. Кроме того, предел иномарки — 113 л.с., причем только в тандеме с «ручкой».

Иксрей первым примерил вазовскую новинку — 122-сильный двигатель 1.8.

Набор опций

Пусть в базовом наборе Лады Иксрей нет кондиционера, зато машина по меркам своего класса неплохо оснащена по части безопасности. В пятидверке есть система стабилизации, две подушки, LED-ходовые огни, система ЭРА-ГЛОНАСС.

В дорогих версиях появляется навигация с функцией показа пробок, камера заднего вида, однозонный, но все же автоматический климат-контроль, круиз-контроль с полезным в наших условиях ограничителем скорости, «богатые» 17-дюймовые колеса и подсветка мест входа-выхода в дверях. А эксклюзивное исполнение щеголяет фоновой светодиодной подсветкой интерьера и комбинированной обивкой сидений из экокожи и алькантары.

Комплектации Exclusive положен светлый салон, отделанный экокожей и алькантарой.

Цена

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Несмотря на то, что Иксрей почти самый дорогой в модельном ряду Лады, он сохранил преимущество, свойственное отечественным автомобилям, — более выгодную по сравнению с конкурентами цену. Самый скромный вариант с кондиционером потянет на 654 900 рублей, и это неплохое предложение при нынешнем уровне цен. К тому же у такого хэтчбека будет 106-сильный двигатель, который в сочетании с механической коробкой передач наделяет автомобиль бодрым характером и на городских, и на трассовых скоростях.

Если отбросить оснащенную рядом излишеств комплектацию Exclusive, то самый дорогой Иксрей со 122-сильным мотором и автоматизированной трансмиссией можно приобрести за 828 900 рублей.

Однако идеальных автомобилей не бывает. Есть у Иксрея и минусы. Правда, с большинством недостатков этой модели мирится все же можно, за исключением одного...

Роботизированная коробка

Главный недостаток Иксрея — роботизированная коробка передач с одним сцеплением. Нарекания к ней в изобилии оставляли и авторы ЗР, которым довелось поездить на машинах с вазовской АМТ. Первую проблему — неприлично маленький ресурс сцепления — АВТОВАЗ вроде бы решил. В прошлом году появился усиленный узел. Впрочем, пробеги автомобилей с ним еще слишком малы, чтобы говорить о том, что он по-настоящему долговечен. Но рывков на смешных пробегах до 10 000 км модернизированное сцепление не допускает: уже хорошо.

Роботизированная коробка служит объектом постоянных нареканий. АВТОВАЗ ее модернизирует, но совершенной эта конструкция не может стать по определению.

Осталась медлительность при переключениях, особенно заметная при переходах с первой на вторую и со второй на третью передачи. На днях тольяттинцы отрапортовали о выходе робота версии 2.0, у которого время смены передач сокращено на 30%. Это полезная доработка, но в действии ее только предстоит опробовать. К тому же снова может возникнуть проблема ускоренного износа сцепления.

Пока Лада Иксрей будет иметь в качестве альтернативы механике робот с одним сцеплением, она продолжит терять покупателей, делающих выбор в пользу классических автоматов или вариаторов у конкурентов.

Фото: Lada