Нафаршированная Creta или базовый Tucson: выбираем кроссовер

Народный кроссовер Hyundai Creta с полным набором опций по стоимости заступает на территорию старшего по званию Тусана, что дает повод задуматься о покупке последнего. Но сначала надо хорошенько взвесить все за и против.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Менеджер в автосалоне наверняка будет агитировать вас за Тусан в комплектации подороже, и это понятно: с более дорогой модели у него премия внушительнее. Но покупатель должен быть себе на уме. Так что, давайте сразу обозначим цифры, которые определяют границы дозволенного.

Комплектации и цены

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Самая дорогая Creta выглядит так: 2-литровый мотор мощностью 149 л.с. в сочетании с полным приводом и автоматом в комплектации Travel (1 257 900 руб.), плюс пакеты опций Advanced (50 000 руб.) и Style (75 000 руб.) и окраска металлик за 6000 рублей. Итого — 1 388 900 руб. У такой машины есть все, кроме ксенона, который для модели недоступен в принципе.

Не будем распыляться на какие-то общие позиции (вроде фронтальных подушек, системы стабилизации, аудиосистемы с USB и мультифункционального руля — все это есть у любой Креты), перечислим лишь наиболее показательные пункты: климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, легкосплавные диски, рейлинги, задний парктроник, панель приборов Supervision с цветным дисплеем бортового компьютера и дополнительные высокочастотные динамики.

Упомянутые выше пакеты опций несут в себе систему бесключевого доступа, электрообогрев лобового стекла, задних сидений (вдобавок к уже имеющемуся обогреву передних) и форсунок омывателя; улучшенную аудиосистему с сенсорным дисплеем и навигацией, датчик света, круиз-контроль, камеру заднего вида, отделку салона из кожзама, а также всякие украшательства наподобие 17-дюймовых колес, хромированной решетки радиатора, серебристых накладок на бамперы и задние фонари со светодиодами.

Hyundai Creta не столь изящна внешне, как Tucson.
Hyundai Creta не столь изящна внешне, как Tucson.

После рестайлинга Hyundai Tucson стал выглядеть импозантнее.
После рестайлинга Hyundai Tucson стал выглядеть импозантнее.

Прайс-лист на Tucson, который только что пережил рестайлинг, сообщает нам, что этих денег хватит разве что на кроссовер в простецкой версии с двигателем 2.0 мощностью 150 сил, с передним приводом и механической коробкой передач в комплектации Primary (1 369 000 рублей). Конечно, такая машина оснащена лучше базовой Креты, но до топ-версии народного кроссовера самому простому Тусану далеко. Тем не менее здесь есть полный набор подушек безопасности (передние, боковые плюс шторки), система стабилизации с функцией помощи при старте на подъеме, обогрев передних сидений, аудиосистема с USB-входом и кнопками управления на руле, противотуманки, датчик света, круиз-контроль, полноразмерная запаска на литом диске и даже сетка в багажнике. Вполне достаточный набор приятностей, хотя для оптимума все же не хватает датчиков парковки (хотя бы сзади) и климат-контроля, а для полного счастья — обогрева руля. Все это добро появляется уже во второй комплектации Family, причем в хорошей компании: регулировка поясничного подпора водительского кресла, атермальные стекла, охлаждаемый бардачок, обогрев задних сидений и рейлинги на крыше. Но ценник такого Тусана составит как минимум 1 519 000 рублей — и это без доплаты за металлик (15 000). В общем, разрыв с Кретой по цене уже критический. И это при том, что речь по-прежнему идет о машине с приводом лишь на одну ось. И хотя статистика утверждает, что компактные кроссоверы зачастую покупают сугубо в переднеприводном исполнении, отдавать полтора миллиона за моноприводный паркетник все же немного досадно.

Однако есть еще аргументы в пользу Тусана. Но вот вопрос: насколько вескими они будут для вас?

Салон и багажник

На фоне простецкой Креты Tucson выглядит куда представительнее: он все же на 210 мм длиннее, на 70 мм шире и 25 мм выше. К тому же колесная база у него длиннее на 80 мм. Поэтому старший кроссовер немного просторнее для пассажиров заднего ряда — в частности, по высоте потолка и в области коленей. Впрочем, это не критическое преимущество, поскольку и Крета не оставляет ощущения тесной машины: задний ряд у нее вполне пригоден даже для перевозки трех пассажиров. Правда, более широкий дверной проем Тусана делает посадку на диван удобнее — в этом смысле Creta немного уступает.

Салон Креты незамысловат, но за такие деньги лучше найти сложно.
Салон Креты незамысловат, но за такие деньги лучше найти сложно.

В базовой версии салон Тусана будет выглядеть скромнее за счет меньшего экрана мультимедийки. И все же интерьер у него явно современнее, чем у Креты.
В базовой версии салон Тусана будет выглядеть скромнее за счет меньшего экрана мультимедийки. И все же интерьер у него явно современнее, чем у Креты.

Качество материалов, примененных при отделке интерьера, — вот ключевое преимущество Тусана. Creta изначально машина весьма бюджетная, поэтому и салон у нее без изысков. Пластик повсеместно жесткий в любой комплектации — и в топ-версии в том числе. Правда, в дорогих исполнениях машина щеголяет приборной панелью Supervision и большим дисплеем мультимедийки, которые делают ее наряднее. И все же Tucson изначально исполнен с большим благородством, особенно если говорить о рестайлинговой версии, внутреннее убранство которой существенно интереснее.

Багажник у Креты неплохо скроен. Задний ряд раскладывается по частям.
Багажник у Креты неплохо скроен. Задний ряд раскладывается по частям.

Багажник Тусана хорошо сконфигурирован, а по вместимости он очевидно лучше, чем у Креты.
Багажник Тусана хорошо сконфигурирован, а по вместимости он очевидно лучше, чем у Креты.

А вот размеры багажника однозначно — и объективно — свидетельствуют в пользу Тусана: 488 л в пятиместной конфигурации и 1478 при сложенном заднем ряде. Для сравнения: у Креты эти же показатели равны 402 и 1396 л соответственно.

Ездовые качества

По динамике разгона и расходу топлива оба кроссовера с 2-литровыми моторами вполне сопоставимы. А вот по ездовым качествам явного лидера нет. Рулятся обе машины нормально, но без особых эмоций. Плавность хода лучше у Тусана, а энергоемкость подвески — у Креты. Столь существенный для наших людей фактор, как величина дорожного просвета, снова дает преимущество Крете: 190 мм — это лучше, чем 182 мм у Тусана.

По проходимости Creta наверняка объедет Tucson.
По проходимости Creta наверняка объедет Tucson.

В плане ездового комфорта Tucson предпочтительнее.
В плане ездового комфорта Tucson предпочтительнее.

В итоге

Обе машины хороши по-своему, но все же у нафаршированной Креты больше достоинств по сравнению с базовым Тусаном. Младший брат на самом деле не сильно уступает в потребительских качествах старшей по званию модели, при этом имеет ряд ключевых преимуществ при сопоставимой цене: это и полный привод вкупе с автоматом, и значительно более богатое оснащение, и в целом лучшая приспособленность к нашим дорогам. Наконец, пять лет гарантии против трех, которые Hyundai предоставляет на Tucson — самый весомый аргумент в пользу Креты.

Однако если вы готовы потратить на машину более полутора миллионов, то и Tucson станет хорошим выбором: он производит впечатление очень солидного и современного автомобиля, к тому же у него приятнее интерьер и разнообразнее выбор силовых агрегатов (вплоть до дизеля).

Нафаршированная Creta или базовый Tucson: выбираем кроссовер
Фото: Hyundai
Нафаршированная Creta или базовый Tucson: выбираем кроссовер
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