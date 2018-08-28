Нафаршированная Creta или базовый Tucson: выбираем кроссовер

Народный кроссовер Hyundai Creta с полным набором опций по стоимости заступает на территорию старшего по званию Тусана, что дает повод задуматься о покупке последнего. Но сначала надо хорошенько взвесить все за и против.

Менеджер в автосалоне наверняка будет агитировать вас за Тусан в комплектации подороже, и это понятно: с более дорогой модели у него премия внушительнее. Но покупатель должен быть себе на уме. Так что, давайте сразу обозначим цифры, которые определяют границы дозволенного.

Комплектации и цены

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Самая дорогая Creta выглядит так: 2-литровый мотор мощностью 149 л.с. в сочетании с полным приводом и автоматом в комплектации Travel (1 257 900 руб.), плюс пакеты опций Advanced (50 000 руб.) и Style (75 000 руб.) и окраска металлик за 6000 рублей. Итого — 1 388 900 руб. У такой машины есть все, кроме ксенона, который для модели недоступен в принципе.

Не будем распыляться на какие-то общие позиции (вроде фронтальных подушек, системы стабилизации, аудиосистемы с USB и мультифункционального руля — все это есть у любой Креты), перечислим лишь наиболее показательные пункты: климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, легкосплавные диски, рейлинги, задний парктроник, панель приборов Supervision с цветным дисплеем бортового компьютера и дополнительные высокочастотные динамики.

Упомянутые выше пакеты опций несут в себе систему бесключевого доступа, электрообогрев лобового стекла, задних сидений (вдобавок к уже имеющемуся обогреву передних) и форсунок омывателя; улучшенную аудиосистему с сенсорным дисплеем и навигацией, датчик света, круиз-контроль, камеру заднего вида, отделку салона из кожзама, а также всякие украшательства наподобие 17-дюймовых колес, хромированной решетки радиатора, серебристых накладок на бамперы и задние фонари со светодиодами.

Hyundai Creta не столь изящна внешне, как Tucson.

После рестайлинга Hyundai Tucson стал выглядеть импозантнее.



Прайс-лист на Tucson, который только что пережил рестайлинг, сообщает нам, что этих денег хватит разве что на кроссовер в простецкой версии с двигателем 2.0 мощностью 150 сил, с передним приводом и механической коробкой передач в комплектации Primary (1 369 000 рублей). Конечно, такая машина оснащена лучше базовой Креты, но до топ-версии народного кроссовера самому простому Тусану далеко. Тем не менее здесь есть полный набор подушек безопасности (передние, боковые плюс шторки), система стабилизации с функцией помощи при старте на подъеме, обогрев передних сидений, аудиосистема с USB-входом и кнопками управления на руле, противотуманки, датчик света, круиз-контроль, полноразмерная запаска на литом диске и даже сетка в багажнике. Вполне достаточный набор приятностей, хотя для оптимума все же не хватает датчиков парковки (хотя бы сзади) и климат-контроля, а для полного счастья — обогрева руля. Все это добро появляется уже во второй комплектации Family, причем в хорошей компании: регулировка поясничного подпора водительского кресла, атермальные стекла, охлаждаемый бардачок, обогрев задних сидений и рейлинги на крыше. Но ценник такого Тусана составит как минимум 1 519 000 рублей — и это без доплаты за металлик (15 000). В общем, разрыв с Кретой по цене уже критический. И это при том, что речь по-прежнему идет о машине с приводом лишь на одну ось. И хотя статистика утверждает, что компактные кроссоверы зачастую покупают сугубо в переднеприводном исполнении, отдавать полтора миллиона за моноприводный паркетник все же немного досадно.

Однако есть еще аргументы в пользу Тусана. Но вот вопрос: насколько вескими они будут для вас?

Салон и багажник

На фоне простецкой Креты Tucson выглядит куда представительнее: он все же на 210 мм длиннее, на 70 мм шире и 25 мм выше. К тому же колесная база у него длиннее на 80 мм. Поэтому старший кроссовер немного просторнее для пассажиров заднего ряда — в частности, по высоте потолка и в области коленей. Впрочем, это не критическое преимущество, поскольку и Крета не оставляет ощущения тесной машины: задний ряд у нее вполне пригоден даже для перевозки трех пассажиров. Правда, более широкий дверной проем Тусана делает посадку на диван удобнее — в этом смысле Creta немного уступает.

Салон Креты незамысловат, но за такие деньги лучше найти сложно.

В базовой версии салон Тусана будет выглядеть скромнее за счет меньшего экрана мультимедийки. И все же интерьер у него явно современнее, чем у Креты.



Качество материалов, примененных при отделке интерьера, — вот ключевое преимущество Тусана. Creta изначально машина весьма бюджетная, поэтому и салон у нее без изысков. Пластик повсеместно жесткий в любой комплектации — и в топ-версии в том числе. Правда, в дорогих исполнениях машина щеголяет приборной панелью Supervision и большим дисплеем мультимедийки, которые делают ее наряднее. И все же Tucson изначально исполнен с большим благородством, особенно если говорить о рестайлинговой версии, внутреннее убранство которой существенно интереснее.

Багажник у Креты неплохо скроен. Задний ряд раскладывается по частям.

Багажник Тусана хорошо сконфигурирован, а по вместимости он очевидно лучше, чем у Креты.



А вот размеры багажника однозначно — и объективно — свидетельствуют в пользу Тусана: 488 л в пятиместной конфигурации и 1478 при сложенном заднем ряде. Для сравнения: у Креты эти же показатели равны 402 и 1396 л соответственно.

Ездовые качества

По динамике разгона и расходу топлива оба кроссовера с 2-литровыми моторами вполне сопоставимы. А вот по ездовым качествам явного лидера нет. Рулятся обе машины нормально, но без особых эмоций. Плавность хода лучше у Тусана, а энергоемкость подвески — у Креты. Столь существенный для наших людей фактор, как величина дорожного просвета, снова дает преимущество Крете: 190 мм — это лучше, чем 182 мм у Тусана.

По проходимости Creta наверняка объедет Tucson.

В плане ездового комфорта Tucson предпочтительнее.



В итоге

Обе машины хороши по-своему, но все же у нафаршированной Креты больше достоинств по сравнению с базовым Тусаном. Младший брат на самом деле не сильно уступает в потребительских качествах старшей по званию модели, при этом имеет ряд ключевых преимуществ при сопоставимой цене: это и полный привод вкупе с автоматом, и значительно более богатое оснащение, и в целом лучшая приспособленность к нашим дорогам. Наконец, пять лет гарантии против трех, которые Hyundai предоставляет на Tucson — самый весомый аргумент в пользу Креты.

Однако если вы готовы потратить на машину более полутора миллионов, то и Tucson станет хорошим выбором: он производит впечатление очень солидного и современного автомобиля, к тому же у него приятнее интерьер и разнообразнее выбор силовых агрегатов (вплоть до дизеля).

Фото: Hyundai