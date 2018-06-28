3 кроссовера с пробегом, которые дешевле и круче, чем новый Hyundai Creta

Продолжаем рассматривать альтернативы новым автомобилям, стóящим неприлично больших денег. На сей раз подбираем несколько свежих подержанных оппонентов для кроссовера Hyundai Creta, которые находятся на более высокой классовой ступени.

Критерии подбора автомобилей остались неизменны. Мы рассматриваем только свежие подержанные машины в дружелюбных модификациях, которые примерно попадают в бюджет покупки нового варианта классом ниже. Безусловно, как сказал Генри Форд: «Лучшая машина — новая машина!». Поэтому мы стараемся рассматривать исключительно молодых конкурсантов, которых можно найти в очень хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Ведь кроме дивидендов от классового превосходства (например, уровень комфорта) за такие деньги нам нужен неприхотливый и надежный железный конь, который не будет докучать поломками и обременительным содержанием.

У кроссовера Hyundai Creta есть целый букет детских болячек, которые могут проявиться в первый же год эксплуатации. К примеру, вспучивание лакокрасочного покрытия на крышке багажника и быстро облезающая обшивка руля. Впрочем, и модели многих других производителей в свое время тоже отмечались недугами молодости и периодически продолжают это делать.

Бестселлер Hyundai Creta в самой популярной модификации (двигатель 1.6, автоматическая коробка передач, передний привод) стоит от 980 000 до 1 115 000 рублей в зависимости от оснащения. А что за аналогичную сумму, да еще и классом повыше в возрасте двух-трех лет можно присмотреть на вторичном рынке?

Skoda Yeti

Подержанная Skoda Yeti — один из самых бюджетных и интересных вариантов. Моноприводные модификации с мотором 1.6 в паре с автоматом примерно на 200 000 рублей дешевле новой Креты. Можно найти достойные экземпляры еще дешевле. А можно чуть переплатить, но зато заполучить машину с минимальным пробегом и в отличнейшем состоянии. Даже для второго по счету владельца подержанный «чех» окажется интереснее нового «корейца». Почему? Сейчас расскажем.

Skoda Yeti. Средняя рыночная стоимость рестайлинговых машин в возрасте двух-трех лет с атмосферным бензиновым мотором 1.6 и автоматом (передний привод) — 825 000 рублей.

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Skoda Yeti построена на платформе Volkswagen A5 (PQ35). На ней также базируется родственный Tiguan первого поколения. По технической части к такой Шкоде нет нареканий. К тому же в наш бюджет попадает рестайлинговая модель, лишенная многих детских болячек. Под капотом Yeti живет надежный бензиновый мотор 1.6 с ременным приводом, который уже заслужил хорошую репутацию. В паре с ним работает удачный и проверенный временем автомат Aisin. Содержание и обслуживание такой модификации Yeti не будет обременительным.

Модели концерна Volkswagen всегда отличались высоким уровнем комфорта и продуманной эргономикой. А покупка Шкоды Йети к тому же — один из способов немного обмануть систему. За разумные деньги мы покупаем автомобиль, очень близкий с технической точки зрения к более статусному Тигуану первой генерации. Несмотря на то, что Creta опережает Yeti на одно поколение, разница в уровне комфорта все равно будет в пользу «чеха», причем со значительным перевесом. Вдобавок на вторичке хватает машин в рассматриваемой нами модификации с внушительным пакетом дополнительных опций, которые недоступны для аналогичной Креты, например: кожаный салон с электроприводом передних сидений, автономный предпусковой подогреватель и дополнительные подушки безопасности (защита коленей водителя и боковые в задних сиденьях).

Если запастись терпением, то на рынке подержанных машин реально найти Yeti с атмосферным мотором 1.6 и передним приводом с дополнительными опциями в виде кожаного салона и электроприводом передних сидений. Такой свежий «чех» с небольшим пробегом все равно будет существенно дешевле новой Креты в аналогичной модификации, для которой такие комфортабельные плюшки недоступны в принципе.

Yeti с атмосферным 1.6 имеет хорошую ликвидность на вторичном рынке. К тому же основная потеря стоимости машины всегда приходится на первого владельца. При последующей продаже подержанного автомобиля второй хозяин потеряет в деньгах не очень много.

Ford Kuga

Ford Kuga — пример, когда за те же деньги можно купить гораздо больше автомобиля, пусть и подержанного. Свежий «американец» с пробегом в переднеприводном исполнении в сочетании с атмосферным бензиновым мотором 2.5 и автоматом стóит почти как новая Creta. Однако на выходе мы получаем автомобиль не просто классом повыше, а совершенно другой лиги. По сравнению с Кретой у Куги просто бескрайний багажник и просторнейший салон, не говоря уже о более высоком уровне комфорта, продуманности эргономики и плавности хода.

Ford Kuga. Средняя рыночная стоимость дорестайлинговых версий в возрасте двух-трех лет с атмосферным бензиновым 2.5 и автоматом (передний привод) — 1 020 000 рублей.

Kuga в данной модификации не будет беспокоить серьезными поломками, несмотря на то что это и дорестайлинговая модель. Статистика показывает, что дилеры, в основном, занимаются только плановым обслуживанием таких машин. Атмосферный бензиновый мотор 2.5 уже успел хорошо себя зарекомендовать в плане надежности. В паре с ним трудится гидромеханический автомат 6F35. Это совместная разработка Ford и GM, которая базируется на не самой удачной коробке серии 6T30/6T40. Однако фордовцы довели до ума эту коробку и избавили 6F35 от типичных болячек прародителя. Фордовский автомат доказал свою надежность даже на полноприводной модификации Куги с наддувным мотором 1.5, где нагрузка на коробку существенно выше.

Колесная база Куги почти на 17 см длиннее, чем у Креты, а объем багажника (замеры по методике ЗР) больше на 44 литра. По ощущениям разница еще больше.

По стоимости обслуживания Ford обходится дешевле моделей концерна Volkswagen. Да и на вторичном рынке любые машины этого американского бренда всегда пользуются очень высоким спросом. Пожалуй, единственный серьезный недостаток Куги по сравнению с Кретой — слишком высокий топливный аппетит.

MINI Countryman

MINI Countryman предыдущего поколения — на первый взгляд, неожиданная альтернатива Крете. Однако это подходящий вариант, чтобы сыграть на низкой ликвидности конкретного автомобиля и за недорого купить интересную машину. Дело в том, что переднеприводный Countryman пользуется ограниченным спросом на вторичном рынке. Целевая аудитория подобных машин признает только полный привод. Поэтому неугодная переднеприводная модификация в сочетании с атмосферным бензиновым мотором 1.6 и автоматом имеет привлекательный ценник на вторичке. Такие машины уже потеряли значительную часть своей стоимости, и второй владелец не понесет больших убытков при последующей продаже автомобиля.

MINI Countryman. Средняя рыночная стоимость рестайлинговых машин предыдущего поколения в возрасте двух-пяти лет с атмосферным бензиновым мотором 1.6 и автоматом (передний привод) — 925 000 рублей.

Обратная сторона низкого спроса на переднеприводную модификацию Кантримена — ограниченный выбор. Свежих машин в возрасте двух-трех лет мало на рынке. Благо можно смело подвинуть планку возраста до пяти лет, чтобы расширить поле для деятельности. Даже более пожилые машины в большинстве своем имеют небольшие пробеги и хорошее состояние.

По технической части у Кантримена нет особенных проблем. Классический автомат и атмосферный бензиновый мотор 1.6 не доставляют хлопот. Очень важно, что это уже не тот проблемный двигатель, который стоял на более ранних моделях MINI (совместной разработки BMW и концерна Peugeot-Citroen с французским индексом EP6).

Больше всего харизмы MINI скрыто внутри автомобиля. Такой салон точно не оставит водителя равнодушным и заставит полюбить все его экстравагантные эргономические решения. Несмотря на кроссоверный статус, Countryman также подарит удовольствие от управляемости.

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Countryman обойдется примерно на 100 000 рублей дешевле Креты. И если предполагается только городская или загородная эксплуатация без съезда на бездорожье, то у «англичанина» масса козырей. Уровень комфорта, нетривиальная, но удачная эргономика, а также задорная управляемость — здесь Кантримен уезжает от Креты очень далеко. Увы, этому преимуществу приходит конец вне хороших дорог, да и обслуживание MINI обойдется дороже. Однако Countryman все равно остается очень заманчивой и харизматичной альтернативой новому «корейцу».

Наиболее прагматичный выбор из трех альтернатив Крете — Skoda Yeti. Пусть «чех» фактически и отстает на поколение от «корейца», но это тот самый случай, когда возраст не старит. Средняя рыночная цена на свеженькую Yeti с пробегом аж на 200 000 рублей ниже, чем на новую Крету. Это уже заявка на победу. Вдобавок мы получаем образцовую эргономику от концерна Volkswagen и немного обманываем систему, покупая за разумные деньги более статусный Tiguan первой генерации в чешской обертке.

Фото: фирмы-производители