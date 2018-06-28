3 кроссовера с пробегом, которые дешевле и круче, чем новый Hyundai Creta

Критерии подбора автомобилей остались неизменны. Мы рассматриваем только свежие подержанные машины в дружелюбных модификациях, которые примерно попадают в бюджет покупки нового варианта классом ниже. Безусловно, как сказал Генри Форд: «Лучшая машина — новая машина!». Поэтому мы стараемся рассматривать исключительно молодых конкурсантов, которых можно найти в очень хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Ведь кроме дивидендов от классового превосходства (например, уровень комфорта) за такие деньги нам нужен неприхотливый и надежный железный конь, который не будет докучать поломками и обременительным содержанием.
Бестселлер Hyundai Creta в самой популярной модификации (двигатель 1.6, автоматическая коробка передач, передний привод) стоит от 980 000 до 1 115 000 рублей в зависимости от оснащения. А что за аналогичную сумму, да еще и классом повыше в возрасте двух-трех лет можно присмотреть на вторичном рынке?
Skoda Yeti
Подержанная Skoda Yeti — один из самых бюджетных и интересных вариантов. Моноприводные модификации с мотором 1.6 в паре с автоматом примерно на 200 000 рублей дешевле новой Креты. Можно найти достойные экземпляры еще дешевле. А можно чуть переплатить, но зато заполучить машину с минимальным пробегом и в отличнейшем состоянии. Даже для второго по счету владельца подержанный «чех» окажется интереснее нового «корейца». Почему? Сейчас расскажем.
Модели концерна Volkswagen всегда отличались высоким уровнем комфорта и продуманной эргономикой. А покупка Шкоды Йети к тому же — один из способов немного обмануть систему. За разумные деньги мы покупаем автомобиль, очень близкий с технической точки зрения к более статусному Тигуану первой генерации. Несмотря на то, что Creta опережает Yeti на одно поколение, разница в уровне комфорта все равно будет в пользу «чеха», причем со значительным перевесом. Вдобавок на вторичке хватает машин в рассматриваемой нами модификации с внушительным пакетом дополнительных опций, которые недоступны для аналогичной Креты, например: кожаный салон с электроприводом передних сидений, автономный предпусковой подогреватель и дополнительные подушки безопасности (защита коленей водителя и боковые в задних сиденьях).
Yeti с атмосферным 1.6 имеет хорошую ликвидность на вторичном рынке. К тому же основная потеря стоимости машины всегда приходится на первого владельца. При последующей продаже подержанного автомобиля второй хозяин потеряет в деньгах не очень много.
Ford Kuga
Ford Kuga — пример, когда за те же деньги можно купить гораздо больше автомобиля, пусть и подержанного. Свежий «американец» с пробегом в переднеприводном исполнении в сочетании с атмосферным бензиновым мотором 2.5 и автоматом стóит почти как новая Creta. Однако на выходе мы получаем автомобиль не просто классом повыше, а совершенно другой лиги. По сравнению с Кретой у Куги просто бескрайний багажник и просторнейший салон, не говоря уже о более высоком уровне комфорта, продуманности эргономики и плавности хода.
Kuga в данной модификации не будет беспокоить серьезными поломками, несмотря на то что это и дорестайлинговая модель. Статистика показывает, что дилеры, в основном, занимаются только плановым обслуживанием таких машин. Атмосферный бензиновый мотор 2.5 уже успел хорошо себя зарекомендовать в плане надежности. В паре с ним трудится гидромеханический автомат 6F35. Это совместная разработка Ford и GM, которая базируется на не самой удачной коробке серии 6T30/6T40. Однако фордовцы довели до ума эту коробку и избавили 6F35 от типичных болячек прародителя. Фордовский автомат доказал свою надежность даже на полноприводной модификации Куги с наддувным мотором 1.5, где нагрузка на коробку существенно выше.
По стоимости обслуживания Ford обходится дешевле моделей концерна Volkswagen. Да и на вторичном рынке любые машины этого американского бренда всегда пользуются очень высоким спросом. Пожалуй, единственный серьезный недостаток Куги по сравнению с Кретой — слишком высокий топливный аппетит.
MINI Countryman
MINI Countryman предыдущего поколения — на первый взгляд, неожиданная альтернатива Крете. Однако это подходящий вариант, чтобы сыграть на низкой ликвидности конкретного автомобиля и за недорого купить интересную машину. Дело в том, что переднеприводный Countryman пользуется ограниченным спросом на вторичном рынке. Целевая аудитория подобных машин признает только полный привод. Поэтому неугодная переднеприводная модификация в сочетании с атмосферным бензиновым мотором 1.6 и автоматом имеет привлекательный ценник на вторичке. Такие машины уже потеряли значительную часть своей стоимости, и второй владелец не понесет больших убытков при последующей продаже автомобиля.
По технической части у Кантримена нет особенных проблем. Классический автомат и атмосферный бензиновый мотор 1.6 не доставляют хлопот. Очень важно, что это уже не тот проблемный двигатель, который стоял на более ранних моделях MINI (совместной разработки BMW и концерна Peugeot-Citroen с французским индексом EP6).
Наиболее прагматичный выбор из трех альтернатив Крете — Skoda Yeti. Пусть «чех» фактически и отстает на поколение от «корейца», но это тот самый случай, когда возраст не старит. Средняя рыночная цена на свеженькую Yeti с пробегом аж на 200 000 рублей ниже, чем на новую Крету. Это уже заявка на победу. Вдобавок мы получаем образцовую эргономику от концерна Volkswagen и немного обманываем систему, покупая за разумные деньги более статусный Tiguan первой генерации в чешской обертке.
Фото: фирмы-производители
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