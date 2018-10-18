Новые зимние шины Michelin: зачем у них так много шипов

Компания Michelin представила «шиповки» X-Ice North четвертого поколения. По одному из параметров они явно превосходят конкурентов.

Это новый рекордсмен по числу шипов. Из шины размером 205/55 R16 торчит аж 250 «гвоздиков»! (У каждого типоразмера свое количество шипов.) Прошлогодняя новинка Nokian HKPL 9 имеет лишь 194 шипа. Расположение их просчитывали с помощью компьютерной программы, которая старалась не только максимально улучшить сцепление на льду, но и сохранить минимальный уровень шума на асфальте.

Двести пятьдесят шипов по всей ширине протектора образуют 22 линии зацепления в продольном и поперечном направлениях.

Корпус шипов не алюминиевый, а стальной, с уменьшенным диамет­ром фланца в зоне выступания твердосплавной вставки. Даже при значительном наклоне (в режиме буксования или торможения) такие шипы проникают в лед глубже, чем традиционные «гвоздики».

Новые «шиповки» X-Ice North представят на рынке в этом году в 35 размерностях — с посадочным диаметром от 15 до 19 дюймов. Для кроссоверов Michelin предлагает легковые шины, а для тяжелых внедорожников шину XIN 4 обещают сделать в исполнении 4×4.

Протектор больше ориентирован на снег и асфальт, а эластомеры нового поколения в составе смеси позволяют ей сохранять характеристики по мере износа и эластичность даже при температуре —65 °C.

Новую шину я сравнивал с девятой моделью Nokian HKPL на трассе ледовой управля­емости: Audi A6 allroad quattro на новом Мишлене разгоняется быстрее, чем на шинах Nokian.

XIN 4 обеспечивает более четкие реакции на повороты руля даже в скольжениях: если на дуге наметился снос передней оси, нужно просто довернуть руль — и машину затянет в поворот. На шинах Nokian переход в скольжения менее понятен.

Непременно включим новинку в очередной сравнительный тест зимних шин.

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В 2013 году Michelin презентовал шины XIN третьей генерации, ошипованные по новым для того времени скандинавским правилам, ограничивающим количество шипов: не больше полусотни на погонный метр окружности качения. У шины Michelin XIN 3 размерностью 205/55 R16 их было всего 98.

Однако в законе оказалось послабление: если шины изнашивают дорожное покрытие в допустимых пределах, то количество шипов не лимитируется. Компания Nokian воспользовалась этой лазейкой, выпустив новую модель HKPL 8 (200 шипов), которая вписывалась в ограничения по износу асфальта.

Французская шина заметно проигрывала финской в сцепных свойствах на льду — это стало ясно после замеров времени прохождения круга. Однако по управляемости «француженка» была сопоставима с новинкой из Финляндии.

И вот теперь Michelin пошел по пути, проторенному Nokian.