WD-40 и 9 аналогов: экспертиза проникающих жидкостей

Один из самых популярных препаратов автохимии — так называемая «вэдэшка». Подобные универсальные смазки выпускают многие производители. А какие из них лучше работают, выяснили эксперты «За рулем».

Открутить ржавую гайку, устранить надоевший скрип, защитить от коррозии — во всех случаях поможет баллончик WD‑40. Слово «вэдэшка» фактически стало нарицательным.

Однако этот препарат не единственный в своем роде — многие производители выпускают аналогичные многофункциональные смазки с широким спектром заявленных талантов. Какую выбрать?

Высокотехнологичный двухпозиционный распылитель SN‑40 очень удобен для работы.

Мы приобрели в столичных магазинах десяток универсальных аэрозольных препаратов, включая оригинальную «вэдэшку».

Проверить решили основные рабочие параметры — проникающую способность и антикоррозионную защиту. Кроме того, оценили процентное содержание сухого остатка (что-то вроде КПД), а также запах и экономичность каждого средства.

Оценили вдобавок «вонючесть» и удобство пользования — к примеру, распыляется ли препарат при любом положении баллончика.

Полученные результаты относятся только к конкретной выборке и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом. Выбрать лучший препарат оказалось несложно: лидером стал классический WD‑40, а вице-чемпионом — ASTROhim Synthetium.

Остаток только называется сухим, а на самом деле это то, что еще долго будет смазывать и защищать от коррозии после использования препарата.

Как в тесте жидкость крадется по полоске бумаги, так она будет проникать в заржавевшую резьбу.

Соленая вода превратилась в ржавую с первым препаратом и осталась практически неизменной с последним.



Методика замеров параметров универсальных смазок:

Содержание сухого остатка — нечто вроде КПД препарата. Чем оно выше, тем меньше вещества испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Параметр показывает, сколько смазывающих компонентов (мáсла в данном случае) остается на трущихся поверхностях. Жидкость нагревают в термошкафу в течение двух часов при 180 °C и по изменению ее массы вычисляют «КПД».

— нечто вроде КПД препарата. Чем оно выше, тем меньше вещества испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Параметр показывает, сколько смазывающих компонентов (мáсла в данном случае) остается на трущихся поверхностях. Жидкость нагревают в термошкафу в течение двух часов при 180 °C и по изменению ее массы вычисляют «КПД». Проникающая способность — свойство препарата доставлять к обрабатываемому участку активные компоненты. Определяется высотой подъема состава по полоске картона после ее погружения в испытуемый состав. Чем выше результат, тем лучше.

— свойство препарата доставлять к обрабатываемому участку активные компоненты. Определяется высотой подъема состава по полоске картона после ее погружения в испытуемый состав. Чем выше результат, тем лучше. Антикоррозионная стойкость характеризует время защиты обрабатываемой поверхности исследуемым образцом. Обработанную металлическую пластину опускают наполовину в раствор соли (хлорид натрия). Засекают время (в часах) до появления первых признаков ржавчины и изменения цвета раствора на рыжий. Для получения более достоверных результатов используют средние показатели трех параллельных опытов. Чем выше результат, тем лучше.

Abro AB 80, США

Многоцелевая проникающая смазка Цена ~ 250 ₽

Объем 400 мл Препарат показал отличную проникающую способность, но оказался худшим по величине сухого остатка. Антикоррозионные способности очень низкие. Вверх ногами не распыляется. Запах не из приятных. Не понравился. ASTROhim Synthetium SN-40, арт. SN-4005, Россия

Многоцелевая проникающая смазка Цена ~ 290 ₽

Объем 520 мл Астрохимовский препарат оказался в лидерах. По техническим параметрам он уступил только «прародителю» WD-40. Рабочее положение баллончика — любое. Запах не резкий. Рекомендуем. Eltrans УПС-40, Россия Жидкий ключ Цена ~ 110 ₽

Объем 400 мл Цена невысокая, объем большой. Быть бы препарату в лидерах, но антикоррозионное действие оказалось откровенно слабым. В перевернутом состоянии не распыляет. Запах не очень резкий. Gunk Liquid wrench L212ER, CША

Смазка проникающая Цена ~ 340 ₽

Объем 311 мл Неплохой препарат, стал третьим по рабочим характеристикам. Не понравилась высокая цена. Работает в любом положении. Запах не сильный. Liqui Moly LM-40 8049, Германия

Универсальное средство Цена ~ 390 ₽

Объем 400 мл Лучший показатель по сухому остатку: экологи будут довольны. Но всё остальное не впечатлило, в том числе и цена. Вверх ногами баллон не работает. Запах средний.

Lavr LV-40 1485, Россия

Многоцелевая смазка Цена ~ 200 ₽

Объем 400 мл Этот препарат во всех номинациях показал слабые результаты. ­И вверх ногами работать не умеет. Запах не из приятных, хотя и не резкий. Порадовала невысокая цена. Mannol M-40 9899, Германия

Универсальная смазка Цена ~ 250 ₽

Объем 450 мл Немецкое средство продемонстрировало хорошую «технику исполнения» и не огорошило запредельной ценой. Может работать в любом положении. Пахнет несильно. Понравилось. Svitol Arexons 6 in 1, Италия

Средство универсальное Цена ~ 150 ₽

Объем 200 мл Итальянский препарат выступил слабо, особенно в борьбе с коррозией. Похвалить не можем. VMPAUTO Валера, Россия

Мастер-смазка Цена ~ 415 ₽

Объем 400 мл Препарат по имени Валера уверенно занял последнее место. Вверх ногами баллон не распыляет. Запах неприятный. Рекомендовать не можем. WD-40, Великобритания

Многофункци­ональный продукт Цена ~ 260 ₽

Объем 300 мл Классическая «вэдэшка» оказалась лучшей по техническим показателям. Работоспособна в любом положении. Запах, знакомый всем, — чисто «вэдэшечный». Итог: рекомендуем!