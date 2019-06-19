WD-40 и 9 аналогов: экспертиза проникающих жидкостей

Открутить ржавую гайку, устранить надоевший скрип, защитить от коррозии — во всех случаях поможет баллончик WD‑40. Слово «вэдэшка» фактически стало нарицательным.
Однако этот препарат не единственный в своем роде — многие производители выпускают аналогичные многофункциональные смазки с широким спектром заявленных талантов. Какую выбрать?
Мы приобрели в столичных магазинах десяток универсальных аэрозольных препаратов, включая оригинальную «вэдэшку».
Проверить решили основные рабочие параметры — проникающую способность и антикоррозионную защиту. Кроме того, оценили процентное содержание сухого остатка (что-то вроде КПД), а также запах и экономичность каждого средства.
Оценили вдобавок «вонючесть» и удобство пользования — к примеру, распыляется ли препарат при любом положении баллончика.
Полученные результаты относятся только к конкретной выборке и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом. Выбрать лучший препарат оказалось несложно: лидером стал классический WD‑40, а вице-чемпионом — ASTROhim Synthetium.
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Остаток только называется сухим, а на самом деле это то, что еще долго будет смазывать и защищать от коррозии после использования препарата.
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Как в тесте жидкость крадется по полоске бумаги, так она будет проникать в заржавевшую резьбу.
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Соленая вода превратилась в ржавую с первым препаратом и осталась практически неизменной с последним.
Методика замеров параметров универсальных смазок:
- Содержание сухого остатка — нечто вроде КПД препарата. Чем оно выше, тем меньше вещества испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Параметр показывает, сколько смазывающих компонентов (мáсла в данном случае) остается на трущихся поверхностях. Жидкость нагревают в термошкафу в течение двух часов при 180 °C и по изменению ее массы вычисляют «КПД».
- Проникающая способность — свойство препарата доставлять к обрабатываемому участку активные компоненты. Определяется высотой подъема состава по полоске картона после ее погружения в испытуемый состав. Чем выше результат, тем лучше.
- Антикоррозионная стойкость характеризует время защиты обрабатываемой поверхности исследуемым образцом. Обработанную металлическую пластину опускают наполовину в раствор соли (хлорид натрия). Засекают время (в часах) до появления первых признаков ржавчины и изменения цвета раствора на рыжий. Для получения более достоверных результатов используют средние показатели трех параллельных опытов. Чем выше результат, тем лучше.
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Abro AB 80, США
Многоцелевая проникающая смазка
Цена ~ 250 ₽
Препарат показал отличную проникающую способность, но оказался худшим по величине сухого остатка. Антикоррозионные способности очень низкие. Вверх ногами не распыляется. Запах не из приятных. Не понравился.
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ASTROhim Synthetium SN-40, арт. SN-4005, Россия
Многоцелевая проникающая смазка
Цена ~ 290 ₽
Астрохимовский препарат оказался в лидерах. По техническим параметрам он уступил только «прародителю» WD-40. Рабочее положение баллончика — любое. Запах не резкий. Рекомендуем.
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Eltrans УПС-40, Россия
Жидкий ключ
Цена ~ 110 ₽
Цена невысокая, объем большой. Быть бы препарату в лидерах, но антикоррозионное действие оказалось откровенно слабым. В перевернутом состоянии не распыляет. Запах не очень резкий.
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Gunk Liquid wrench L212ER, CША
Смазка проникающая
Цена ~ 340 ₽
Неплохой препарат, стал третьим по рабочим характеристикам. Не понравилась высокая цена. Работает в любом положении. Запах не сильный.
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Liqui Moly LM-40 8049, Германия
Универсальное средство
Цена ~ 390 ₽
Лучший показатель по сухому остатку: экологи будут довольны. Но всё остальное не впечатлило, в том числе и цена. Вверх ногами баллон не работает. Запах средний.
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Lavr LV-40 1485, Россия
Многоцелевая смазка
Цена ~ 200 ₽
Этот препарат во всех номинациях показал слабые результаты. И вверх ногами работать не умеет. Запах не из приятных, хотя и не резкий. Порадовала невысокая цена.
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Mannol M-40 9899, Германия
Универсальная смазка
Цена ~ 250 ₽
Немецкое средство продемонстрировало хорошую «технику исполнения» и не огорошило запредельной ценой. Может работать в любом положении. Пахнет несильно. Понравилось.
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Svitol Arexons 6 in 1, Италия
Средство универсальное
Цена ~ 150 ₽
Итальянский препарат выступил слабо, особенно в борьбе с коррозией. Похвалить не можем.
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VMPAUTO Валера, Россия
Мастер-смазка
Цена ~ 415 ₽
Препарат по имени Валера уверенно занял последнее место. Вверх ногами баллон не распыляет. Запах неприятный. Рекомендовать не можем.
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WD-40, Великобритания
Многофункциональный продукт
Цена ~ 260 ₽
Классическая «вэдэшка» оказалась лучшей по техническим показателям. Работоспособна в любом положении. Запах, знакомый всем, — чисто «вэдэшечный». Итог: рекомендуем!
Всем удачных поездок — без скрипов и ржавчины.
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