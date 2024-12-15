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Еще один китайский бренд локализует производство в России

Компания FAW организует локальное производство своих автомобилей в России

Китайский автоконцерн FAW, активно заявивший о себе на российском рынке презентацией обновленного лифтбека Bestune B70 и флагманского кроссовера T90, намекнул на потенциальную локализацию производства.

В ходе презентации, состоявшейся 10 декабря в Москве, представители FAW подтвердили, что изучают возможность организации сборки своих автомобилей в России. Хотя завод FAW в Китае способен удовлетворить текущий спрос на Bestune B70 и T90, компания признает привлекательность локализации производства.

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Рестайлинговый Bestune B70, предлагаемый по цене от 2,5 до 3,25 миллионов рублей в зависимости от комплектации, представляет собой привлекательный вариант в сегменте лифтбеков.

Однако настоящим флагманом, который призван задать новый стандарт для бренда в России, стал кроссовер T90. Этот крупный и дорогой SUV, стоимость которого варьируется от 2,78 до 3,72 миллионов рублей, претендует на сегмент премиальных автомобилей. Его технические характеристики, уровень комфорта и оснащения будут играть ключевую роль в восприятии бренда Bestune в целом.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1003
15.12.2024 
Фото:Depositphotos
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