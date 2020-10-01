Зимние шины-«липучки»: большой тест на асфальте

Вторая часть отчета экспертов «За рулем» с испытаний 14 комплектов фрикционок размером 205/55 R16.

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Мы взяли недорогие китайские Sailun Winterpro SW61 и отечественные Viatti Brina (меньше 3500 рублей за одну шину), выступающие в среднем ценовом сегменте (до 5500 рублей за штуку) корейские Marshal I`Zen KW31 (родственник Kumho), Nexen WinGuard ice Plus и Hankook Winter i*Cept iZ2, японские Toyo Observe GSi‑6 HP и Yokohama IceGuard IG60, Nordman RS2 (Россия), Gislaved Soft Frost 200 (Словакия), итальянская шина Pirelli Ice Zero FR, сделанная в России, и Goodyear UltraGrip Ice 2 из Польши, премиальные Continental VikingContact 7 (Германия) и Nokian Hakkapeliitta R3 (Россия), а также выступающая вне зачета BFGoodrich g‑Force Winter 2 польского «розлива» и погоняли их на снегу и по льду. Об этом читайте здесь. А мы сейчас про тест на зимнем асфальте.

По раннему асфальту

«Черные» тесты мы провели на летнем полигоне компании Nokian в южной части Финляндии. Нам несказанно повезло — зима в этих местах была скупа на снег и мороз, что позволило приступить к испытаниям уже в первой половине марта. Температура воздуха во время тестов колебалась в пределах +2°C … +6°C.

Курсовая устойчивость

Начинаем асфальтовые испытания с оценки курсовой устойчивости и поведения автомобиля при плавном маневрировании на скорости 130 км/ч.

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Лучшими оказались Goodyear и Pirelli. Их реакции точны, а поведение понятно и предсказуемо. Худшие оценки у Sailun и Viatti. Оба грешат «вялыми» реакциями и низкой информативностью. Главный недостаток Сайлуна — склонность машины к заносу при переходе из одного поворота в другой. Эти шины могут сыграть злую шутку, швырнув автомобиль на встречную полосу при завершении активного обгона. Основной изъян Viatti — легкое рысканье автомобиля на прямой. Приходится постоянно подправлять траекторию — в дальней дороге это быстро утомляет.

Акустика и вибрации

Лучший акустический комфорт обеспечивает Continental. Повышенный шум — у Marshal, Pirelli, Sailun, Toyo и Yokohama. Хотя назвать их шумными нельзя. Не зря приемлемый акустический комфорт в целом считается сильной стороной «липучек».

Плавностью хода вновь отличился Continental. А жестче других, передавая толчки и вибрацию от дорожных неровностей, катятся BFGoodrich, Toyo и Yokohama.

Торможение

В завершение асфальтовых испытаний выполняем торможение на мокром (60–5 км/ч) и сухом (80–5 км/ч) покрытии. Увереннее всего Skoda останавливается на… внезачетных шинах BFGoodrich . Ошеломительный тормозной путь почти на четверть короче, чем у лучшего из зачетных Сайлуна. Слабее всех тормозит Viatti. Их результат на двадцать процентов хуже, чем у Sailun.

На сухом асфальте продолжает доминировать внезачетный BFGoodrich. Но на этот раз отрыв от основной группы, возглавляемой Континенталем, менее существенный — лишь 3%. Хуже всех Nexen, уступивший Conti десятую часть тормозного пути.

Проверка на экономичность

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Закончив тесты на полигоне, направляемся в лабораторию, дабы оценить экономичность шин. Вместо привычных дорожных испытаний используем барабанный стенд. С его помощью определяем коэффициент сопротивления качению (Кск) на скорости 80 км/ч — в соответствии с Правилом № 117 ЕЭК ООН. Отметим, что изменение расхода топлива не имеет прямой зависимости от сопротивления качению, поскольку оно — всего лишь часть от общих сил, противодействующих движению автомобиля. По нашим данным, увеличение Кск на 10–15% примерно соответствует росту аппетита ­Октавии на 0,1 л/100 км.

Самыми экономичными оказались шины Sailun и Nokian, а хуже всех катятся Nexen и Marshal. Разница в расходах топлива лучших и худших участников небольшая — около 0,2–0,3 л/100 км.

КАК ВЫБРАТЬ «ЛИПУЧКИ» Дмитрий Тестов Выбор зимних шин — процесс сложный, особенно когда речь идет о фрикционках (они же «липучки»). Ошибка может обойтись дьявольски дорого. Характерный пример — «европейка» BFGoodrich g‑Force Winter 2, участвовавшая в нашем тесте. Вроде бы обычная зимняя шина, но производитель никак не обмолвился, что она создана для мягкой европейской зимы, а потому для климата центральной полосы и уж тем более северных регионов она не годится. Результаты теста это подтверждают. Взгляните, как велика разница на льду между «скандинавками» (самые массовые нешипованные шины на нашем рынке) и «европейками»! На асфальте расклад противоположный. В общем, эти две категории шин по характеристикам отличаются куда больше, чем по внешнему виду протектора. Хотя, не имея достаточного опыта, определить, кто есть кто, совсем не просто. Отнеситесь к выбору фрикционных шин более ответственно, чем к «шиповкам». Выясните у продавца их назначение. Иначе можно сильно промахнуться. «Скандинавками» называют фрикционные шины, предназначенные для скандинавского рынка. Они ориентированы на морозные зимы, в первую очередь на лед и снег. «Европейки» отличаются более жестким протектором, изначально обеспечивают хорошее сцепление на асфальте и повышенное сопротивление аквапланированию и слэшплэнингу. Рисунок протектора характерен развитыми водоотводящими канавками.

Асфальтовый ранжир

На «черных» дорогах вперед вырывается Goodyear — на этих шинах Октавия отлично тормозит на мокром асфальте и поражает четкой «летней» курсовой устойчивостью на высокой скорости.

Второе место занимает Nokian, за ними вплотную следует Sailun — на асфальте он куда лучше, чем на снегу или льду. Conti смог пробиться лишь на четвертую позицию, несмотря на лидирующие тормоза на сухом покрытии. На пятой строчке Pirelli, их главный козырь — четкий курс, как у шин Goodyear.

Далее следуют Toyo, Hankook, Gislaved и Yokohama. Marshal замыкает первую десятку. Вторую открывает Nordman с более-менее средними результатами. На двенадцатой строчке — Nexen с провальными тормозами на сухом покрытии. Viatti — на последнем месте, подвели тормоза на мокром асфальте.

Внезачетный BFGoodrich на «черных» покрытиях чувствует себя королем, давая фору собратьям по тесту, больше заточенным под снег и лед. Монолитные кромки протектора на асфальте работают явно лучше, чем изрезанные большим количеством ламелей.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию. Отдельное спасибо компании Nokian за предоставленные полигоны.

На тестах авторам помогали Антон Мишин и Антон Ананьев.

Тест фрикционок на снегу и льду — тут.

Итоги испытаний — в этой публикации

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Фото: Георгий Садков/«За рулем» и depositphotos