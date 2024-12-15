Завод Saab простоял более 10 лет и теперь будет ликвидирован

Ликвидируется автозавод Saab в Тролльхеттане, работавший с 1947 года

Бренд Saab прекратил существование в 2011 году, с тех пор было несколько попыток возрождения, но все оказались тщетными. Последняя новость: прессы и производственное оборудование шведского завода Saab в Тролльхеттане выставлены на продажу. Тут нужно вспомнить, что сама компания Saab, производящая истребители и системы вооружения, в полном порядке и имеет штат в 22 тысячи человек. Но вот подразделение Saab Automobiles, славящееся харизматичными машинами, долгое время лихорадило.

В 2000-м Saab был полностью выкуплен корпорацией General Motors, которая владела контрольным пакетом акций еще с 1989 года. Спустя десяток лет, в 2010-м Saab был перекуплен небольшой голландской фирмой Spyker, известной своими эксцентричными суперкарами и, как говорят, окончательно потопившей Saab. В 2012-м году Spyker подал в суд на GM за то, что та намеренно обанкротила Saab, но безуспешно, а через пару лет и сама компания Spyker обанкротилась.

Тем временем Saab был поглощен китайско-шведской инвестиционной группой NEVS (National Electric Vehicle Sweden), и в 2013 году казалось, что сборочные линии в Тролльхеттане снова начнут выпускать модель 9-3 – пововаривали, что в будущем начинка машин станет новой, электрической. В итоге была выпущена небольшая партия заряженных (V6 2.8, турбо) универсалов 9-5 Sport Combi, затем показано несколько прототипов с прицелом на серийное производство к 2018 году... В 2018-м был продан один-единственный Сааб – дилер в Италии заказал себе дизельный универсал 9-3 еще в 2011-м, но на фоне закрытия бренда придержал, чтобы потом продать выгоднее.

В конечном итоге NEVS сама попала в затруднительное положение, обратилась за защитой от банкротства и в 2014 году потеряла права на торговую марку Saab. Еще через пять лет, в 2019-м контрольный пакет акций NEVS был куплен компанией Evergrande, крупным инвестором американского стартапа Faraday Future, производящего электромобили. Последнее, что известно: Evergrande и Faraday Future объединились с шведским производителем суперкаров Koenigsegg – вероятной целью этого союза называется создание массового автомобиля, который мог бы выпускаться как раз в Тролльхеттане.

Но и этого не произошло – завод простоял более 10 лет и теперь будет ликвидирован. Как автомобильное производство, он был запущен в 1047 году, спустя десять лет после основания Saab, как производителя авиационной техники.

Окончательно завод был закрыт группой NEVS в 2023 году. Теперь компания Surplex, специализирующаяся на ликвидации промышленных объектов, распродает штамповочное оборудование и прессы – некоторые из них почти новые, а некоторые выпущены еще в 1960-х... Теперь все они, как и прочее бывшее имущество Saab – уже совсем не про Saab.

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Источник: The Drive