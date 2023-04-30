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Рассекречена последняя модель SAAB, которую никто не видел

И в ней узнаются фирменные черты марки.

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Марке SAAB очень не везет. Чуть более десятилетия назад разорившегося производителя купила шведская компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), но и она нынешней весной фактически канула в небытие.

Несмотря на это, в недрах конструкторского бюро кипела работа над новым электромобилем, который теперь рассекретили.

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Концептуальный седан назвали Emily GT. У него встроенные в каждое колесо электромоторы, а батареи должно хватить на 948 километров пробега по циклу WLTP. Ну а внешне машина напоминает Saab 9-5. Кстати, знаменитый акционер NEVS Кристиан фон Кёнигсегг назвал ее почти готовой к производству.

К сожалению, судя по тому, что Polestar хочет забрать себе часть завода, новую модель мы уже никогда не увидим.

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Источник: Carscoops

Фото: Saab

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