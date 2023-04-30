Рассекречена последняя модель SAAB, которую никто не видел
Марке SAAB очень не везет. Чуть более десятилетия назад разорившегося производителя купила шведская компания NEVS (National Electric Vehicle Sweden), но и она нынешней весной фактически канула в небытие.
Несмотря на это, в недрах конструкторского бюро кипела работа над новым электромобилем, который теперь рассекретили.
Концептуальный седан назвали Emily GT. У него встроенные в каждое колесо электромоторы, а батареи должно хватить на 948 километров пробега по циклу WLTP. Ну а внешне машина напоминает Saab 9-5. Кстати, знаменитый акционер NEVS Кристиан фон Кёнигсегг назвал ее почти готовой к производству.
К сожалению, судя по тому, что Polestar хочет забрать себе часть завода, новую модель мы уже никогда не увидим.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Carscoops
Фото: Saab
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен