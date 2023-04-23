Завод SAAB снова заработает!

К сожалению, автомобили знаменитой в прошлом марки там выпускать не будут.

Polestar, бывшее тюнинг-подразделение Volvo, а ныне самостоятельный автопроизводитель, арендует у властей шведского города Трольхеттан часть бывшего предприятия SAAB.

Речь идет о здании площадью 15 тысяч квадратных метров, где SAAB и затем NEVS разрабатывали силовые агрегаты.

Но никаких Саабов там, конечно, выпускать не будут. Даже самим Polestar площадка нужна как часть сети исследовательских центров. Там будут тестировать электрические силовые установки для новых моделей, например Polestar 5 и Polestar 6,

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Источник: Automobilwoche