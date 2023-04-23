ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Завод SAAB снова заработает!

К сожалению, автомобили знаменитой в прошлом марки там выпускать не будут.

За РулемБольше Панамеры: в Россию едет новый роскошный седан

Polestar, бывшее тюнинг-подразделение Volvo, а ныне самостоятельный автопроизводитель, арендует у властей шведского города Трольхеттан часть бывшего предприятия SAAB.

Речь идет о здании площадью 15 тысяч квадратных метров, где SAAB и затем NEVS разрабатывали силовые агрегаты.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Но никаких Саабов там, конечно, выпускать не будут. Даже самим Polestar площадка нужна как часть сети исследовательских центров. Там будут тестировать электрические силовые установки для новых моделей, например Polestar 5 и Polestar 6,

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Automobilwoche

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 344
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0