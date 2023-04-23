Больше Панамеры: в Россию едет новый роскошный седан
Бренд VOYAH представил в Шанхае три модели. И если FREE и DREAM уже были у нас известны, седан на тот момент не был у нас официально представлен и имел только китайское название Zhuiguang (追光).
Теперь же у него вполне благозвучное имя PASSION, и он появился на официальном сайте марки. Производитель обещает нам новую платформу ESSA и уникальную систему помощи при вождении V-pilot (по факту это второй уровень автономности), а также заявляет, что модель PASSION не имеет аналогов в классе.
Вероятно, главный аргумент в пользу этого – батареи нового электромобиля. Заявляется, что полутвердые элементы, примененные здесь, раньше никогда не использовались на моделях массового производства.
Напомним, что PASSION – крупный автомобиль с габаритами 5088х1970х1505 мм и базой 3000 мм. Привод полный, суммарная мощность переднего и заднего моторов 510 л.с. Запас хода 580 или 730 км. Максимальная скорость 210 км/ч, разгон до 100 км/ч 3,8 с.
В России уже можно оформить предварительный заказ на автомобиль у всех дилеров бренда.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: VOYAH
Фото: VOYAH
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен