Больше Панамеры: в Россию едет новый роскошный седан

Третья модель бренда VOYAH обрела более приятное нашему уху имя.

Бренд VOYAH представил в Шанхае три модели. И если FREE и DREAM уже были у нас известны, седан на тот момент не был у нас официально представлен и имел только китайское название Zhuiguang (追光).

Теперь же у него вполне благозвучное имя PASSION, и он появился на официальном сайте марки. Производитель обещает нам новую платформу ESSA и уникальную систему помощи при вождении V-pilot (по факту это второй уровень автономности), а также заявляет, что модель PASSION не имеет аналогов в классе.

Вероятно, главный аргумент в пользу этого – батареи нового электромобиля. Заявляется, что полутвердые элементы, примененные здесь, раньше никогда не использовались на моделях массового производства.

Напомним, что PASSION – крупный автомобиль с габаритами 5088х1970х1505 мм и базой 3000 мм. Привод полный, суммарная мощность переднего и заднего моторов 510 л.с. Запас хода 580 или 730 км. Максимальная скорость 210 км/ч, разгон до 100 км/ч 3,8 с.

В России уже можно оформить предварительный заказ на автомобиль у всех дилеров бренда.

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Источник: VOYAH

Фото: VOYAH