Завод Saab возродят
Шведско-китайский Polestar решил арендовать часть промышленного комплекса Saab для испытания трансмиссий электрокаров.
Комплекс занимает 15 000 квадратных метров. Прошлый владелец Saab использовал его для проектирования и производства автомобильных трансмиссий, поэтому профиль предприятия не претерпит сильных изменений.
Polestar планирует использовать завод как площадку для проектирования, производства и испытания электродвигателей и батарей для своего родстера Polestar 6 и хэтчбека Polestar 5.
Как не загубить двигатель некачественным масломРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: Рамблер
Фото: Saab, Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0