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Завод Saab возродятЗавод Saab возродят
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Завод Saab возродят

Шведско-китайский Polestar решил арендовать часть промышленного комплекса Saab для испытания трансмиссий электрокаров.

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Комплекс занимает 15 000 квадратных метров. Прошлый владелец Saab использовал его для проектирования и производства автомобильных трансмиссий, поэтому профиль предприятия не претерпит сильных изменений.

Polestar планирует использовать завод как площадку для проектирования, производства и испытания электродвигателей и батарей для своего родстера Polestar 6 и хэтчбека Polestar 5.

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Источник: Рамблер

Фото: Saab, Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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