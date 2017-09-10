Новая Skoda Octavia представлена в России

Цены начинаются с 1 338 000 рублей за версию с двигателем 1,6 и механической коробкой передач.

Материалы по теме Новая Skoda Octavia стала еще больше

Российский офис компании Skoda официально представил четвертое поколение модели Octavia. Незадолго до презентации мы подробно познакомились с новинкой. Делимся свежими фотографиями, первыми впечатлениями и информацией о ценах.

Машины, которые будут продаваться у нас, — российской сборки. После модернизации производства в Нижнем Новгороде их делают по полному циклу, со сваркой и окраской кузова, как и прежнюю Октавию.

В сравнении с предыдущей версией, рестайлингом третьего поколения (по шкодовской классификации — А7), совершенно новая Octavia с заводским индексом А8 как будто вновь обрела гармонию в облике. А фары обзавелись матричной «неослепляющей» технологией — полезной опцией, стоящей своих денег.

По нашим замерам, расстояние от полотна до пластиковой защиты картера на машине с опционными колесами 19" составило 160 мм. Базовый размер колес — 16", а в старших комплектациях применяются 17- и 18-дюймовые. На машины российской сборки по-прежнему будут устанавливать подвеску для плохих дорог.

Горизонтальные двухсекционные фонари выглядят явно свежее прежних четырехугольных, да к тому же роднят Октавию с флагманским Супербом.

В линейке силовых агрегатов осталась любимая у нас комбинация 110-сильного атмосферника 1.6 MPI с механикой или 6-ступенчатым автоматом. Остался и 150-сильный 1.4 TSI, в паре с ним доступна «ручка», а на смену преселективу DSG пришел восьмиступенчатый Aisin, как на кроссовере Karoq. На вершине гаммы теперь 2.0 TSI мощностью 190 л.с. (вместо 180-сильного 1.8 TSI), сочетающийся с DSG.

И без того огромный багажник еще немного прибавил в объеме — 540 литров вместо прежних 530. Присутствует множество крючков и петель, двусторонняя подсветка, а также электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открывания движением ноги. В качестве запасного колеса тут докатка, но пройдет и стандартное колесо, если убрать органайзер.

Цифровые приборы были у Октавии и раньше, но новый 10" экран подает информацию в четырех разных стилях, меняется и внешний вид клавиш на руле. Мультимедийный тачскрин в зависимости от версии будет 8" или 10". Физических ручек около дисплея теперь нет — громкость, например, регулируется вынесенной под экран сенсорной «линейкой».

Интересно расположены центральные дефлекторы, и мы проверили — это удобно. Обычно в жару расположенные наверху «решетки» приходится закрывать, потому что полностью от лица их не отвернешь, а эти, низкие, дуют мимо водителя и пассажира — так комфортнее.

Удобен и необычный джойстик автомата. Перед ним расположена беспроводная зарядка смартфона и пара портов USB-C. Еще один пристроили за салонным зеркалом (для видеорегистратора), а еще пару — для задних пассажиров.

В плане посадки сзади всё по-старому, ведь колесная база не изменилась. Стекла уходят в двери целиком. Для подголовников передних сидений предлагаются опционные держатели для планшетов, но смартфон в них тоже встает замечательно.

Философия Simply Clever пополнилась новыми фишками: в водительской двери скрывается щетка для снега, в пассажирской — зонт, а крышка бачка стеклоомывателя превращается в воронку.

Цены на новую Октавию начинаются с 1 338 000 рублей за версию Active Plus с двигателем 1,6 и механической коробкой передач. В оснащении — мультимедийная система с 8" дисплеем, электрозеркала с обогревом, кнопка бесключевого запуска двигателя, четыре электрических стеклоподъемника, электромеханический стояночный тормоз, полноразмерное запасное колесо, опциональный двухзонный «климат». Но сначала в России эта комплектация появится с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 л.с. по цене от 1 398 000 рублей.

Кроме того, будут и еще две комплектации, у которых возможен двигатель 1.4 TSI (а кроме него предлагается и топовый 200-сильный мотор 2.0 TSI): это Ambition Plus с ценами от 1 499 000 рублей и Style Plus, которая будет минимум 1 700 000 рублей.

Более подробный рассказ о новом поколении Skoda Octavia ждет вас в октябрьском выпуске «За рулем» (скоро в продаже).

Ну а в помощь раздумывающим о покупке отметим, что в списке оснащения у новой Октавии значатся функции кругового обзора, мониторинга слепых зон, активный круиз-контроль и опциональный бесключевой доступ.

Фото: Skoda