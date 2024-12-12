Заправлять автомобиль «по горлышко» вредно! И вот почему

Эксперт «За рулем» перечислил способы экономии при заправке автомобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Вредна ли заправка «по горлышко»?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Заправлять автомобиль по срез наливной трубы имеет смысл, если вы собираетесь далее ехать на сравнительно большое расстояние. Более целесообразно ограничивать заполнение бака по первой отсечке заправочным пистолетом.

Это предотвратит подкапывания топлива, если вскоре после заправки вы поставили машину на уклоне. Да и финансовые потери будут меньше, ведь когда топливо буквально цедят в бак, то счетчик колонки порой работает весело, а топливо едва поступает.

Но лучше всего заправляться на круглую сумму. Это позволит лучше оценивать расходы на содержание автомобиля, и именно по такому алгоритму работают банковские приложения, через которые заправлять машину удобно и, при наличии кэшбека, выгодно.

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О том, как заправочные пистолеты «понимают», что бак уже заполнен, рассказано тут.