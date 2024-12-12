Смотрите, возможно, это самая крутая маршрутка!

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На выставке Comtrans 2024 представлен VIP-автобус малого класса ГАЗель City

Дистрибьютор ГК «СТТ» на проходящей в Москве выставке Comtrans 2024 представил широкую линейку газовской техники и, в частности, несколько интересных вариаций на тему ГАЗели. Одна из таковых – это полноприводный минивэн ГАЗель NN 4x4, о котором «За рулем» уже рассказывал. А вторая – ГАЗель City в исполнении VIP-автобус.

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Созданный на Горьковском автозаводе VIP-автобус малого класса ГАЗель City – это модель, предназначенная для поездок бизнес-класса, сообщает пресс-служба предприятия. Всего пять пассажирских кресел, зато каких!

«Широкая двойная дверь с дополнительным освещением облегчает посадку и высадку. Большая площадь остекления обеспечивает прекрасную обзорность, что особенно актуально при использовании машины для проведения экскурсий», – отмечает пресс-релиз производителя.

Все кресла снабжены электрическими регулировками, между двумя противопоставленными креслами можно заметить откидной столик (в комплектации обозначены «выдвижные столики с электроприводом»), около каждого кресла расположена беспроводная зарядка для смартфона.

Производитель считает, что пассажирские кресла «гарантируют бескомпромиссный уровень комфорта в поездке любой протяженности». Также в вип-автобусе имеются перекладина для размещения кофра под одежду и место для хранения объемного багажа.

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По технической части информации немного, да и едва ли данный экземпляр серьезно отличается от стандартной ГАЗели City. Один пункт прописан отдельно (хотя и он, как мы давно знаем, штатный): задняя пневматическая подвеска, обеспечивающая плавность хода. Компактные габариты позволяют машине легко маневрировать в городских условиях, считают авторы проекта.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 23
12.12.2024 
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