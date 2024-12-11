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7 мест, огромный багажник, полный привод — новый российский минивэн!

На выставке Comtrans 2024 раскрыта комплектация минивэна ГАЗель NN 4х4

Как ранее сообщал «За рулем», на выставке Comtrans 2024 представлена ГАЗель нового поколения в варианте полноприводного 7-местного минивэна – модификация получила обозначение ГАЗель NN 4х4. Производитель официально раскрыл комплектацию представленного на выставке образца.

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ГАЗель NN 4х4 минивэн, некоторые пункты комплектации:

  • два кондиционера
  • два жидкостных отопителя
  • предпусковой подогреватель
  • автономный сухой отопитель
  • «зимний пакет»
  • мультимедиа с откидным потолочным монитором в салоне
  • консоли с USB-розетками
  • подрессоренное сиденье водителя
  • круиз-контроль.
«Для полноприводных автомобилей поколения NN разработан оригинальный передний модуль с подрамником, редуктором и независимой пружинной подвеской. Другой полностью новый узел – раздаточная коробка с прямой передачей, планетарным понижающим редуктором и электронным управлением поворотной шайбой. Отказ от рычагов механического переключения режимов раздаточной коробки позволяет уменьшить уровень шума в кабине», – отмечает пресс-служба.

Производитель сообщает, что ГАЗель NN 4х4 предназначена для комфортной езды по дорогам любого типа и совмещает в себе удобство, «легковую» управляемость и маневренность с высокой проходимостью.

Количество мест в салоне – 7, включая водительское; второй ряд ставится по ходу или против движения. «За рулем» обратил внимание на широкие возможности трансформации.

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Второй и третий ряд двигаются по салазкам (что позволяет менять объем багажника), подушки откидываются вверх для организации площадки для багажа, сами сиденья раскладываются в широкую кровать или же вовсе снимаются для перевозки крупногабарита. Как показывает наш опрос, большинство читателей ждут цен, чтобы рассмотреть такой автомобиль к покупке.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:ГК «СТТ», Максим Кадаков
Количество просмотров 151374
11.12.2024 
Фото:ГК «СТТ», Максим Кадаков
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