Новая Skoda Octavia — премьера в сентябре — журнал За рулем

Новая Skoda Octavia — премьера в сентябре

Собирать автомобиль четвертого поколения будут в Нижнем Новгороде по методу полного цикла (CKD).

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Новую Октавию представят в России уже через месяц. Благодаря новому дизайну экстерьера и увеличенным габаритам Octavia четвертого поколения выглядит еще ярче и динамичнее. У нее полностью светодиодные матричные фары, ранее доступные только для модели Superb.

В моторную гамму нового лифтбека для России войдут три бензиновых мотора мощностью 110, 150 и 190 л.с. В качестве базового предлагается атмосферный четырехцилиндровый 1.6 MPI в сочетании с механической 5-ступенчатой или автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Младший турбированный двигатель 1.4 TSI агрегатируется 6-ступенчатой МКП или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Самым мощным вариантом станет турбомотор 2.0 TSI, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Внутри автомобиль стал просторнее, обновился интерьер, и появилось несколько новых рулей — есть и двухспицевое исполнение. Новая передняя панель по форме напоминает силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

Оснастили автомобиль и новыми системами помощи водителю, обеспечивающими ему больше комфорта и безопасности. Это функция кругового обзора, система мониторинга слепых зон и предиктивный (прогнозируемый) круиз-контроль. За доплату предложат систему бесключевого доступа с датчиками на всех дверях, что позволяет открывать любую из четырех дверей автомобиля первой.

Цены и комплектации новинки чешского бренда раскроют ближе к дате продаж (предположительно — 16 сентября).

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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