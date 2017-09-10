Новая Skoda Octavia появится в РФ до конца года — журнал За рулем

Новая Skoda Octavia появится в РФ до конца года

В Нижнем Новгороде готовят запуск по обоим типам кузова, лифтбек и универсал.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

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Новая Skoda Octavia встала на конвейер

Сроки появления четвертого поколения смещаются, но сам факт скорого появления новинки в России подтвержден. Российская премьера должна состояться до конца 2020 года, сообщает Autonews со ссылкой на представителя марки. Со старта продаж нам достанется Октавия российского производства — подготовка к контрактной сборке идет на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Изначально планировалось, что модель появится в России в начале 2020 года, а российская прописка у Октавии будет на заводе VW под Калугой, однако планы подверглись корректировкам. Что до европейского производства, то оно стартовало еще в ноябре 2019 года на заводе в Млада-Болеславе (Чехия). Важная новость заключается в том, что универсалы, в третьем поколении поставлявшиеся к нам из Европы, теперь тоже будут российского производства — в Нижнем готовят запуск по обоим типам кузова, лифтбек и универсал.

В европейской линейке двигателей значатся бензиновые (110, 150 и 190 л.с) и турбодизельные (115, 150 и 200 л.с.) моторы, работающие в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом DSG. Но что из этого обширного набора выберут для России — пока загадка. Дата начала продаж в России пока тоже не называется.

Фото: Skoda
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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