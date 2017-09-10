Новая Skoda Octavia появится в РФ до конца года

В Нижнем Новгороде готовят запуск по обоим типам кузова, лифтбек и универсал.

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Сроки появления четвертого поколения смещаются, но сам факт скорого появления новинки в России подтвержден. Российская премьера должна состояться до конца 2020 года, сообщает Autonews со ссылкой на представителя марки. Со старта продаж нам достанется Октавия российского производства — подготовка к контрактной сборке идет на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Изначально планировалось, что модель появится в России в начале 2020 года, а российская прописка у Октавии будет на заводе VW под Калугой, однако планы подверглись корректировкам. Что до европейского производства, то оно стартовало еще в ноябре 2019 года на заводе в Млада-Болеславе (Чехия). Важная новость заключается в том, что универсалы, в третьем поколении поставлявшиеся к нам из Европы, теперь тоже будут российского производства — в Нижнем готовят запуск по обоим типам кузова, лифтбек и универсал.

В европейской линейке двигателей значатся бензиновые (110, 150 и 190 л.с) и турбодизельные (115, 150 и 200 л.с.) моторы, работающие в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом DSG. Но что из этого обширного набора выберут для России — пока загадка. Дата начала продаж в России пока тоже не называется.

В декабре 2019 года Skoda Octavia четвертого поколения получила пять звезд Euro NCAP.

Фото: Skoda