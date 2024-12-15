О превышении скорости хотят предупреждать красным! Будет ли это работать?

Соловьева, ОНФ: Предупреждающий о скорости красный свет спровоцирует поток жалоб

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева (ОНФ) прокомментировала предложение предупреждать водителей о превышении скорости красным сигналом. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в момент превышения скорости водителей могут начать предупреждать о нарушении красным сигналом. Так, стационарные и передвижные средства фиксации будут одновременно с нарушением ПДД подавать сигнал красного цвета.

По мнению авторов инициативы, такое информирование может стать эффективной мерой профилактики превышения скорости и поспособствовать тому, что водители, сразу узнав о нарушении, станут более внимательными. Но эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева считает, что по ряду причин перспективы принятия законопроекта в текущей редакции невысоки.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Стоит отметить, что иногда скорость измеряется в попутном направлении, и в такой ситуации у водителя не будет возможности увидеть красный сигнал. Если же использовать предложенный вид предупреждения в потоке машин, то, вероятно, будет затруднительно понять, на какой именно автомобиль среагировала техника

Кроме того, ранее некоторые комплексы фиксации при распознавании номера давали вспышку, что вызвало огромное количество жалоб. Мигающий красный фонарь на стационарных средствах фиксации, вероятно, также спровоцирует поток жалоб, в том числе из-за негативного воздействия на психику водителей, особенно в темное время суток.

В заключение эксперт напомнила, что 1 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон о внесении ряда изменений касаемо работы средств фото- и видеофиксации. Предложенное же нововведение потребует новых поправок в технические регламенты и подзаконные акты, поскольку действующее законодательство не предусматривает наличия красных сигнальных ламп на средствах фиксации.