Участники
- Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
- Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
- Continental VikingContact 7 (Россия)
- Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
- Pirelli IceZero FR (Россия)
- Nordman RS 2 (Россия)
- Nankang Ice Activa Ice‑1 (Китай)
- Cordiant Winter Drive 2 (Россия)
Как шины проявили себя на снегу и льду, рассказано тут.
Черными дорогамиАсфальтовые тесты делали в апреле на юге Швеции в окрестностях города Йиславед при +5…+8 °C.
На мокром асфальте лучше всех тормозит китайский Nankang. Именитые Continental и Nokian уступили ему лишь 2% — сопоставимо с погрешностью измерений. Худшее замедление Гольфу обеспечил Nordman — для замедления с 60 до 5 км/ч ему потребовалось на два метра больше.
На сухом асфальте неохотнее других останавливается отечественный бренд Cordiant — на этих шинах с 80 до 5 км/ч наш Golf укатил на три метра дальше, чем лидер, Bridgestone. А Конти и здесь оказался вторым.
По курсовой устойчивости высшую оценку получил Goodyear. Самую низкую — Nankang: есть задержки в реакциях, велики углы поворота рулевого колеса при корректировке направления. Даже плавный объезд препятствия на этих шинах — сложный маневр из-за «размазанного» поведения автомобиля.
Комфорт и бег на месте
Самый комфортный — Goodyear, катится тихо и плавно. Лишь Continental и Nordman смогли сравняться с ним, но только в плавности хода. Хуже всех — Nankang, досаждающий не только повышенным шумом и озвучкой шероховатого асфальта, но и жесткими толчками от дорожных неровностей.
Наконец, сравним экономичность на барабанном стенде, определив коэффициент сопротивления качению при скорости 80 км/ч по Правилу 117 ООН. В свое время мы выяснили, что у автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% (при 80 км/ч) повышает аппетит на 3%. Пересчитав результаты, видим, что самые экономичные шины (Nokian) выигрывают у наиболее расточительного Кордианта примерно 0,6 л/100 км.
Рейтинг «За рулем»
В итоге впереди две шины, которые по методике «За рулем» мы можем назвать отличными (получившими 900 и более баллов).
Китайская Nankang Ice Activa Ice‑1 попадает в категорию посредственных (ниже 850 баллов). Несмотря на присутствие слова «лед» в названии, это покрытие не жалует. Так же, как и снег, что укатанный, что свежевыпавший. Самая шумная, самая жесткая шина и неэкономичная. Сгодится для хорошо очищенных дорог. На скользкие покрытия допустим кратковременный выезд, обязательно с работающими АБС и ESP. Ездить неспешно, повороты проходить «шепотом». С такими потребительскими свойствами и цена, приносящая 5%, не оправдание.
Именитый Bridgestone Blizzak Ice смог дотянуться лишь до седьмого места. Подозреваем, что этот продукт создан для внутреннего рынка Японии, с его национальными особенностями. На скользких покрытиях грешит низким поперечным сцеплением, понравится на хорошо очищенных дорогах. Самый переоцененный участник теста — переплатить придется почти половину от справедливой цены.
|
|
8 место
|
7 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
838
|
859
|
Марка, модель
|
Nankang Ice Activa Ice-1
|
Bridgestone Blizzak Ice
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
4320
|
7920
|
Страна изготовления
|
Китай
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95Q
|
95T
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
8,2–7,4
|
8,3–8,1
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
52
|
49
|
Масса шины, кг
|
9,0
|
9,0
|
ПЛЮСЫ
|
Лучшие тормозные свойства на мокром асфальте, терпимый поперечный зацеп на льду
|
Лучшие торможение на сухом асфальте
|
МИНУСЫ
|
Самые слабые продольное сцепление на льду, разгон на снегу; самая шумная и жесткая
|
Самая слабая проходимость в глубоком снегу, слабые тормозные свойства и поперечное сцепление на льду
Пятый в рейтинге — продукт так называемой «второй линии», Nordman RS2. Способен конкурировать со старшим братом, Nokian Hakkapeliitta R5, лишь в комфорте и экономичности. Видимо, из соображений удешевления «подрезан» по характеристикам для зимних, а еще больше для асфальтовых покрытий. Потому лучше использовать его на заснеженных и обледенелых дорогах. Цена вполне привлекательная — на 12% ниже справедливой.
Отечественный Cordiant Drive 2 по характеру близок к Нордману. На снегу и льду кое в чем вырывается вперед, однако немного уступает на асфальте. По комфорту и экономичности отставание сильнее. Проявит свои лучшие качества в стороне от твердых очищенных дорог. А главный козырь — цена, самая низкая не только в абсолютном значении, но и относительно уровня характеристик (выгода 24%).
6 место
5 место
Сумма баллов, набранных в тесте
860
873
Марка, модель
Cordiant Winter Drive 2
Nordman RS 2
Средняя цена в интернет-магазинах
4080
5140
Страна изготовления
Россия
Россия
Индекс нагрузки и скорости
95T
95R
Глубина рисунка протектора, мм
8,1–7,2
8,8–8,5
Твердость резины по Шору, ед.
53
56
Масса шины, кг
8,9
8,0
ПЛЮСЫ
Отлично останавливается на льду; отлично держит курс и управляется на снегу
Лучшая плавность хода, отличная экономичность, приличная проходимость
МИНУСЫ
Самые слабые поперечный зацеп на льду, торможение на сухом асфальте; самое высокое сопротивление качению
Самые слабые способности останавливаться на снегу и на мокром асфальте
Третье место, возглавляя список «хороших» шин по нашему видению (от 850 до 899 баллов), занимает шина Pirelli IceZero FR. Хороша на зимних покрытиях, но на асфальте, в комфорте и экономичности имеет лишь средние результаты. Пора обновляться! Выгода при покупке составит 10%.
Goodyear UltraGrip Ice 2 отстает от Pirelli лишь на один балл, и это самый комфортный участник теста. Чуть уступает соперникам на всех дорогах, не жалует резких маневров на укатанном снегу. Ценник позволит сэкономить 5%.
|
|
4 место
|
3 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
888
|
889
|
Марка, модель
|
Goodyear UltraGrip Ice 2
|
Pirelli IceZero FR
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
6060
|
5740
|
Страна изготовления
|
Польша
|
Россия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95T
|
95T
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
8,1–7,6
|
8,5–8,3
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
54
|
52
|
Масса шины, кг
|
8,2
|
9,1
|
ПЛЮСЫ
|
Самая комфортная; курсовая устойчивость на асфальте и приличная проходимость
|
Лучший разгон на снегу; отличная стабильность на прямой и управляемость на снегу
|
МИНУСЫ
|
Средние тормозные свойства на льду, сложное поведение во время переставки на снегу
|
Слабый разгон на льду; сложное поведение во время переставки на снегу
Continental VikingContact 7 уже далеко не нов, однако остается «королем асфальта». Для мягких нешипованных шин сочетание этой «короны» с лидирующими характеристиками на льду дается очень непросто. На следующий год ждем обновленного Викинга — пора. И надеемся на сохранение адекватного ценообразования, ведь текущее поколение продается даже на 2% дешевле разумной цены — для топовых шин это редкость.
Победитель — Nokian Hakkapeliitta R5, оставившая позади многократного победителя тестов ЗР, Continental VikingContact 7. «Пятерка» оказалась лучшей и на зимних покрытиях, и по экономичности. Только цена немного завышена — на 8% от справедливой, определенной по нашей фирменной методике.
|
|
2 место
|
1 место
|
Сумма баллов, набранных в тесте
|
917
|
927
|
Марка, модель
|
Continental VikingContact 7
|
Nokian Hakkapeliitta R5
|
Средняя цена в интернет-магазинах
|
7280
|
8460
|
Страна изготовления
|
Россия
|
Финляндия
|
Индекс нагрузки и скорости
|
95T
|
95R
|
Глубина рисунка протектора, мм
|
8,3–7,7
|
8,0–7,9
|
Твердость резины по Шору, ед.
|
48
|
48
|
Масса шины, кг
|
9,0
|
8,1
|
ПЛЮСЫ
|
Лучшее продольное сцепление на снегу и льду; отличные управляемость на снегу и проходимость, мягкая
|
Лучшее поперечное сцепление на льду; самая экономичная; отличные управляемость и проходимость
|
МИНУСЫ
|
Средний уровень поперечного сцепления на льду
|
Средние тормозные свойства на сухом асфальте
Полностью данные о шинах можно посмотреть здесь.
Эксперты «За рулем» протестировали не только «скандинавки», но и восемь моделей шипованных шин для кроссоверов. Тест опубликован в журнале «За рулем» №10/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!
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