Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — журнал За рулем

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!

Эксперты сравнили ездовые качества 8 моделей фрикционных шин-«скандинавок», рассчитанных на суровые зимние условия. Разница в цене значительная: от 8000 до 4000 рублей. В каких случаях лучше переплатить, а когда можно сэкономить — всё выяснили.

Участники

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Нешипованные зимние шины: тест на снегу и льду

  • Nokian Hakkapeliitta R5 (Финляндия)
  • Bridgestone Blizzak Ice (Россия)
  • Continental VikingContact 7 (Россия)
  • Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша)
  • Pirelli IceZero FR (Россия)
  • Nordman RS 2 (Россия)
  • Nankang Ice Activa Ice‑1 (Китай)
  • Cordiant Winter Drive 2 (Россия)

Как шины проявили себя на снегу и льду, рассказано тут.

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Черными дорогами

Асфальтовые тесты делали в апреле на юге Швеции в окрестностях города Йиславед при +5…+8 °C.

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На мокром асфальте лучше всех тормозит китайский Nankang. Именитые Continental и Nokian уступили ему лишь 2% — сопоставимо с погрешностью измерений. Худшее замедление Гольфу обеспечил Nordman — для замедления с 60 до 5 км/ч ему потребовалось на два метра больше.


На сухом асфальте неохотнее других останавливается отечественный бренд Cordiant — на этих шинах с 80 до 5 км/ч наш Golf укатил на три метра дальше, чем лидер, Bridgestone. А Конти и здесь оказался вторым.


По курсовой устойчивости высшую оценку получил Goodyear. Самую низкую — Nankang: есть задержки в реакциях, велики углы поворота рулевого колеса при корректировке направления. Даже плавный объезд препятствия на этих шинах — сложный маневр из-за «размазанного» поведения автомобиля.


Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!При замерах тормозного пути устанавливаем «точку отсечения» 5 км/ч, чтобы исключить искажение результатов из-за частичной блокировки колес, которую АБС допускает на малых скоростях.
При замерах тормозного пути устанавливаем «точку отсечения» 5 км/ч, чтобы исключить искажение результатов из-за частичной блокировки колес, которую АБС допускает на малых скоростях.

Комфорт и бег на месте

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Самый комфортный — Goodyear, катится тихо и плавно. Лишь Continental и Nordman смогли сравняться с ним, но только в плавности хода. Хуже всех — Nankang, досаждающий не только повышенным шумом и озвучкой шероховатого асфальта, но и жесткими толчками от дорожных неровностей.


Наконец, сравним экономичность на барабанном стенде, определив коэффициент сопротивления качению при скорости 80 км/ч по Правилу 117 ООН. В свое время мы выяснили, что у автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% (при 80 км/ч) повышает аппетит на 3%. Пересчитав результаты, видим, что самые экономичные шины (Nokian) выигрывают у наиболее расточительного Кордианта примерно 0,6 л/100 км.



Рейтинг «За рулем»

В итоге впереди две шины, которые по методике «За рулем» мы можем назвать отличными (получившими 900 и более баллов).


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Китайская Nankang Ice Activa Ice‑1 попадает в категорию посредственных (ниже 850 баллов). Несмотря на присутствие слова «лед» в названии, это покрытие не жалует. Так же, как и снег, что укатанный, что свежевыпавший. Самая шумная, самая жесткая шина и неэкономичная. ­Сгодится для хорошо очищенных дорог. На скользкие покрытия допустим кратковременный выезд, обязательно с работающими АБС и ESP. Ездить неспешно, повороты проходить «шепотом». С такими потребительскими свойствами и цена, ­приносящая 5%, не оправдание.


Именитый Bridgestone Blizzak Ice смог дотянуться лишь до седьмого места. Подозреваем, что этот продукт создан для внутреннего рынка Японии, с его национальными особенностями. На скользких покрытиях грешит низким поперечным сцеплением, понравится на хорошо очищенных дорогах. Самый переоцененный участник теста — переплатить придется почти половину от справедливой цены.

8 место

7 место

Сумма баллов, набранных в тесте

838

859

Марка, модель

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Nankang Ice Activa Ice-1
Nankang Ice Activa Ice-1

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Bridgestone Blizzak Ice
Bridgestone Blizzak Ice

Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб.

4320

7920

Страна изготовления

Китай

Россия

Индекс нагрузки и скорости

95Q

95T

Глубина рисунка протектора, мм

8,2–7,4

8,3–8,1

Твердость резины по Шору, ед.

52

49

Масса шины, кг

9,0

9,0

ПЛЮСЫ

Лучшие тормозные свойства на мокром асфальте, терпимый поперечный зацеп на льду

Лучшие торможение на сухом асфальте

МИНУСЫ

Самые слабые продольное сцепление на льду, разгон на снегу; самая ­шумная и жесткая

Самая слабая проходимость в глубоком снегу, слабые тормозные свойства и поперечное сцепление на льду


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Пятый в рейтинге — продукт так называемой «второй линии», Nordman RS2. Способен конкурировать со старшим братом, Nokian Hakkapeliitta R5, лишь в комфорте и экономичности. Видимо, из соображений удешевления «подрезан» по характеристикам для зимних, а еще больше для асфальтовых покрытий. Потому лучше использовать его на заснеженных и обледенелых дорогах. Цена вполне привлекательная — на 12% ниже справедливой.


Отечественный Cordiant Drive 2 по характеру близок к Нордману. На снегу и льду кое в чем вырывается вперед, однако немного уступает на асфальте. По комфорту и экономичности отставание сильнее. Проявит свои лучшие качества в стороне от твердых очищенных дорог. А главный козырь — цена, самая низкая не только в абсолютном значении, но и относительно уровня характеристик (выгода 24%).

6 место

5 место

Сумма баллов, набранных в тесте

860

873

Марка, модель

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Cordiant Winter Drive 2
Cordiant Winter Drive 2

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Nordman RS 2
Nordman RS 2

Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб.

4080

5140

Страна изготовления

Россия

Россия

Индекс нагрузки и скорости

95T

95R

Глубина рисунка протектора, мм

8,1–7,2

8,8–8,5

Твердость резины по Шору, ед.

53

56

Масса шины, кг

8,9

8,0

ПЛЮСЫ

Отлично останавливается на льду; отлично держит курс и управляется на снегу

Лучшая плавность хода, отличная экономичность, приличная проходимость

МИНУСЫ

Самые слабые поперечный зацеп на льду, торможение на сухом асфальте; самое высокое сопротивление качению

Самые слабые способности останавливаться на снегу и на мокром асфальте


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Третье место, возглавляя список «хороших» шин по нашему видению (от 850 до 899 баллов), занимает шина Pirelli IceZero FR. Хороша на зимних покрытиях, но на асфальте, в комфорте и экономичности имеет лишь средние результаты. Пора обновляться! Выгода при покупке составит 10%.


Goodyear UltraGrip Ice 2 отстает от Pirelli лишь на один балл, и это самый комфортный участник теста. Чуть уступает соперникам на всех дорогах, не жалует резких маневров на укатанном снегу. Ценник позволит сэкономить 5%.

4 место

3 место

Сумма баллов, набранных в тесте

888

889

Марка, модель

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Goodyear UltraGrip Ice 2
Goodyear UltraGrip Ice 2

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Pirelli IceZero FR
Pirelli IceZero FR

Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб.

6060

5740

Страна изготовления

Польша

Россия

Индекс нагрузки и скорости

95T

95T

Глубина рисунка протектора, мм

8,1–7,6

8,5–8,3

Твердость резины по Шору, ед.

54

52

Масса шины, кг

8,2

9,1

ПЛЮСЫ

Самая комфортная; курсовая устойчивость на асфальте и приличная проходимость

Лучший разгон на снегу; отличная стабильность на прямой и управляемость на снегу

МИНУСЫ

Средние тормозные свойства на льду, сложное поведение во время переставки на снегу

Слабый разгон на льду; сложное поведение во время переставки на снегу


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Continental VikingContact 7 уже далеко не нов, однако остается «королем асфальта». Для мягких нешипованных шин сочетание этой «короны» с лидирующими характеристиками на льду дается очень непросто. На следующий год ждем обновленного Викинга — пора. И надеемся на сохранение адекватного ценообразования, ведь текущее поколение продается даже на 2% дешевле разумной цены — для топовых шин это редкость.


Победитель — Nokian Hakkapeliitta R5, оставившая позади многократного победителя тестов ЗР, Continental VikingContact 7. «Пятерка» оказалась лучшей и на зимних покрытиях, и по экономичности. Только цена немного завышена — на 8% от справедливой, определенной по нашей фирменной методике.

2 место

1 место

Сумма баллов, набранных в тесте

917

927

Марка, модель

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Continental VikingContact 7
Continental VikingContact 7

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!Nokian Hakkapeliitta R5
Nokian Hakkapeliitta R5

Средняя цена в интернет-магазинах
на момент подготовки материала, руб.

7280

8460

Страна изготовления

Россия

Финляндия

Индекс нагрузки и скорости

95T

95R

Глубина рисунка протектора, мм

8,3–7,7

8,0–7,9

Твердость резины по Шору, ед.

48

48

Масса шины, кг

9,0

8,1 

ПЛЮСЫ

Лучшее продольное сцепление на снегу и льду; отличные управляемость на снегу и проходимость, мягкая

Лучшее поперечное сцепление на льду; самая экономичная; отличные управляемость и проходимость

МИНУСЫ

Средний уровень поперечного сцепления на льду

Средние тормозные свойства на сухом асфальте


Полностью данные о шинах можно посмотреть здесь.


Эксперты «За рулем» протестировали не только «скандинавки», но и восемь моделей шипованных шин для кроссоверов. Тест опубликован в журнале «За рулем» №10/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!


Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!

Эксперты сравнили ездовые качества 8 моделей фрикционных шин-«скандинавок», рассчитанных на суровые зимние условия. Разница в цене значительная: от 8000 до 4000 рублей. В каких случаях лучше переплатить, а когда можно сэкономить — всё выяснили.

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361396Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361392Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361393Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361394Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361395Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361388Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361389Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361390Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361391Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!
Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!

Эксперты сравнили ездовые качества 8 моделей фрикционных шин-«скандинавок», рассчитанных на суровые зимние условия. Разница в цене значительная: от 8000 до 4000 рублей. В каких случаях лучше переплатить, а когда можно сэкономить — всё выяснили.

Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361389Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361393Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361388Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361391Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361395Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361392Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361396Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361390Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные! — фото 1361394Зимние шины-«липучки» на  тестах «За рулем». Результаты — неожиданные!
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