Асфальтовые тесты делали в апреле на юге Швеции в окрестностях города Йиславед при +5…+8 °C.

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На мокром асфальте лучше всех тормозит китайский Nankang. Именитые Continental и Nokian уступили ему лишь 2% — сопоставимо с погрешностью измерений. Худшее замедление Гольфу обеспечил Nordman — для замедления с 60 до 5 км/ч ему потребовалось на два метра больше.





На сухом асфальте неохотнее других останавливается отечественный бренд Cordiant — на этих шинах с 80 до 5 км/ч наш Golf укатил на три метра дальше, чем лидер, Bridgestone. А Конти и здесь оказался вторым.





По курсовой устойчивости высшую оценку получил Goodyear. Самую низкую — Nankang: есть задержки в реакциях, велики углы поворота рулевого колеса при корректировке направления. Даже плавный объезд препятствия на этих шинах — сложный маневр из-за «размазанного» поведения автомобиля.





При замерах тормозного пути устанавливаем «точку отсечения» 5 км/ч, чтобы исключить искажение результатов из-за частичной блокировки колес, которую АБС допускает на малых скоростях.

Комфорт и бег на месте

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Самый комфортный — Goodyear, катится тихо и плавно. Лишь Continental и Nordman смогли сравняться с ним, но только в плавности хода. Хуже всех — Nankang, досаждающий не только повышенным шумом и озвучкой шероховатого асфальта, но и жесткими толчками от дорожных неровностей.





Наконец, сравним экономичность на барабанном стенде, определив коэффициент сопротивления качению при скорости 80 км/ч по Правилу 117 ООН. В свое время мы выяснили, что у автомобилей гольф-класса увеличение сопротивления качению на 10% (при 80 км/ч) повышает аппетит на 3%. Пересчитав результаты, видим, что самые экономичные шины (Nokian) выигрывают у наиболее расточительного Кордианта примерно 0,6 л/100 км.





Рейтинг «За рулем»

В итоге впереди две шины, которые по методике «За рулем» мы можем назвать отличными (получившими 900 и более баллов).





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Китайская Nankang Ice Activa Ice‑1 попадает в категорию посредственных (ниже 850 баллов). Несмотря на присутствие слова «лед» в названии, это покрытие не жалует. Так же, как и снег, что укатанный, что свежевыпавший. Самая шумная, самая жесткая шина и неэкономичная. ­Сгодится для хорошо очищенных дорог. На скользкие покрытия допустим кратковременный выезд, обязательно с работающими АБС и ESP. Ездить неспешно, повороты проходить «шепотом». С такими потребительскими свойствами и цена, ­приносящая 5%, не оправдание.





Именитый Bridgestone Blizzak Ice смог дотянуться лишь до седьмого места. Подозреваем, что этот продукт создан для внутреннего рынка Японии, с его национальными особенностями. На скользких покрытиях грешит низким поперечным сцеплением, понравится на хорошо очищенных дорогах. Самый переоцененный участник теста — переплатить придется почти половину от справедливой цены .



