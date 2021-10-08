Дайджест шинных тестов «За рулем» (2018–2021)

«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».

Нешипованные, или нешипуемые, шины (они же фрикционные или «липучки») несут на боковине отметку studless (в переводе — «без шипов»). Они делятся на две категории:

Шипы или липучки?

Три года назад мы провели тест 10 комплектов:

В 2020-м наши эксперты сравнили 14 комплектов:

В этом тесте победили шины. Они оказались лучшими на льду и по комфорту. Единственная претензия — к управляемости при экстремальном маневрировании на снегу. В целом, хорошо сбалансированные шины. Отлично ведут себя на асфальте, неплохи в экономичности. На второй строчке. Они порадовали балансом — по всем номинациям отменные результаты, равномерно хороши эти шины на снегу и на льду. Третью ступеньку подиума заняли. По балансу характеристик схожи с лидером Conti. На льду очень хороши по зацепу, на снегу — в управляемости. Лидируют в асфальтовом зачете.

Подробно этот тест опубликован в трех частях:

По итогам специалисты «За рулем» сделали следующие выводы. «Шиповки» — самый зимний вариант. Лучшие шины для льда (преимущество в эффективности торможения более 90%). На снегу выигрывают до 18%. Наиболее неудобная территория для них — асфальт, где проигрыш всесезонкам достигает четверти. Такие шины подойдут начинающим водителям и тем, кому приходится часто и много ездить по обледенелым дорогам. В наиболее опасных зимних ситуациях — это самые безопасные шины.





Мягкие скандинавские «липучки» превосходят всепогодные на льду в полтора раза, а на снегу — до 18%, но потери зацепа с асфальтом не столь велики, как у шиповок, — около 20 процентов. Понравятся продвинутым водителям. Но на льду при переходе от качения к скольжению сцепные свойства «липучек» резко падают. Поэтому не стоит применять их на автомобилях без АБС.





Европейские «фрикционки», ориентированные на теплые зимы, на скользких покрытиях превосходят всесезонные шины в среднем на 10–15%. В России они пригодятся лишь в южных регионах и теплых мегаполисах, где скользкие дороги — редкость. В остальных условиях их можно рассматривать как разновидность всесезонных шин — с той разницей, что на асфальте настоящим всесезонкам они уступают те же десять процентов.





Ознакомиться с этим тестом можно здесь:



