Дайджест шинных тестов «За рулем» (2018–2021)

Шипы или липучки?
Материалы по темеКакие зимние шины мне нужны? Отвечает эксперт «За рулем»
Ниже приведены результаты испытаний нешипованных шин. Подборка тестов шиповок — на второй странице.
Зимние нешипованные шины («липучки»)
Нешипованные, или нешипуемые, шины (они же фрикционные или «липучки») несут на боковине отметку studless (в переводе — «без шипов»). Они делятся на две категории:
Материалы по темеЗаписаться на красивый номер для авто — так разве можно?!
- Для суровых северных зим («скандинавки») — ориентированы на снег и лед, потому их протектор выполнен из более мягкой резины (от 55 до 50 единиц по Шору и даже чуть ниже);
- Для теплых среднеевропейских («европейки») — нацелены, в первую очередь, на мокрый асфальт и помимо более жесткого компаунда имеют развитые канавки, активнее отводящие снежную кашу и воду из пятна контакта, то есть эффективнее борются с аквапланированием и слэшпленингом (скольжением по снежной каше).
«Европейки» больше подходят для большого города, жители которого передвигаются по очищенным от снега и льда улицам, постоянно поливаемым реагентами. Но если в вашем регионе морозные зимы и много снега, лучше предпочесть «скандинавки».
1. Нешипованные шины 205/55 R16 (2018 г.)
Три года назад мы провели тест 10 комплектов:
- Triangle Snowlink PL01
- Nitto SN2
- Nordman RS2
- Toyo Observe GSi‑5
- Goodyear UltraGrip Ice 2
- Dunlop Winter Maxx WM02
- Pirelli Ice Zero FR
- Bridgestone Blizzak VRX
- Nokian Hakkapeliitta R3
- Continental VikingContact 7
Тогда победили шины Pirelli Ice Zero FR. Это объясняется тем, что тестовый комплект шин оказался самым мягким среди конкурентов. Совсем немного отстали Continental VikingContact 7. Третью позицию заняли Nokian Hakkapeliitta R3 с минимальным отставанием. Все три шины одинаково хороши и на «белых» дорогах, и на асфальте. Различия между ними лишь в нюансах, которые в обычных режимах вряд ли можно почувствовать. Любая из трех шин придется по душе всем водителям, независимо от стиля езды и уровня квалификации. Читать подробнее.
Сводная таблица с результатами испытаний: 10–1 место.
2. Фрикционки размером 205/55 R16 из разных ценовых категорий (2020 г.)
В 2020-м наши эксперты сравнили 14 комплектов:
- Sailun Winterpro SW61
- Viatti Brina
- Marshal I`Zen KW31 (родственник Kumho)
- Nexen WinGuard ice Plus
- Hankook Winter i*cept iZ2
- Toyo Observe GSi‑6 HP
- Yokohama IceGuard IG60
- Nordman RS2
- Gislaved Soft Frost 200
- Pirelli Ice Zero FR
- Goodyear UltraGrip Ice 2
- Continental VikingContact 7
- Nokian Hakkapeliitta R3
- Вне зачета выступили BFGoodrich g‑Force Winter 2 (единственная легковая фрикционка в модельном ряду бренда)
Материалы по темеСпецтест: когда менять изношенные шины?
В этом тесте победили шины Conti VikingContact 7. Они оказались лучшими на льду и по комфорту. Единственная претензия — к управляемости при экстремальном маневрировании на снегу. В целом, хорошо сбалансированные шины. Отлично ведут себя на асфальте, неплохи в экономичности. На второй строчке Nokian Hakkapeliitta R3. Они порадовали балансом — по всем номинациям отменные результаты, равномерно хороши эти шины на снегу и на льду. Третью ступеньку подиума заняли Goodyear UltraGrip Ice 2. По балансу характеристик схожи с лидером Conti. На льду очень хороши по зацепу, на снегу — в управляемости. Лидируют в асфальтовом зачете.
Подробно этот тест опубликован в трех частях:
Сводная таблица с результатами испытаний: 13–1 место.
3. Шипы, липучки и всесезонки (2020 г.)
Наконец, наши испытатели сравнили разные типы шин размерностью 255/55 R19:
- Pirelli Scorpion Verde All Season
- Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
- Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
- Nokian WR SUV 4
- Michelin CrossClimate SUV
Материалы по темеШипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»
По итогам специалисты «За рулем» сделали следующие выводы. «Шиповки» — самый зимний вариант. Лучшие шины для льда (преимущество в эффективности торможения более 90%). На снегу выигрывают до 18%. Наиболее неудобная территория для них — асфальт, где проигрыш всесезонкам достигает четверти. Такие шины подойдут начинающим водителям и тем, кому приходится часто и много ездить по обледенелым дорогам. В наиболее опасных зимних ситуациях — это самые безопасные шины.
Мягкие скандинавские «липучки» превосходят всепогодные на льду в полтора раза, а на снегу — до 18%, но потери зацепа с асфальтом не столь велики, как у шиповок, — около 20 процентов. Понравятся продвинутым водителям. Но на льду при переходе от качения к скольжению сцепные свойства «липучек» резко падают. Поэтому не стоит применять их на автомобилях без АБС.
Европейские «фрикционки», ориентированные на теплые зимы, на скользких покрытиях превосходят всесезонные шины в среднем на 10–15%. В России они пригодятся лишь в южных регионах и теплых мегаполисах, где скользкие дороги — редкость. В остальных условиях их можно рассматривать как разновидность всесезонных шин — с той разницей, что на асфальте настоящим всесезонкам они уступают те же десять процентов.
Ознакомиться с этим тестом можно здесь:
- Часть 1: Испытания на снегу и льду
- Часть 2: Испытания на асфальте
- Часть 3: Итоги теста и рекомендации экспертов
Итоговую таблицу с результатами испытаний можно скачать по этой ссылке.
Какие нешипованные шины лучше?
В наших тестах за последние 5 лет есть два бессменных лидера: Nokian Hakkapeliitta R3 и Continental VikingContact 7. Причем эти же шины показывали лучшие результаты и в предыдущих поколениях. Лишь однажды победили Pirelli Ice Zero FR. Вплотную за топами обычно располагается тройка: Goodyear UltraGrip Ice 2, Hankook Winter i*cept iZ2 и Nordman RS2. Однако, если Conti и Nokian наши эксперты оценивают, как переоцененные, то все остальные из перечисленных, напротив, недооценены, то есть гораздо выгоднее при покупке по соотношению цена/качество.
Надеемся, что результаты испытаний помогут вам выбрать шины, в которых вы не разочаруетесь.