Шипы, липучки и всесезонки: тесты на снегу и льду

Купив кроссовер, обутый во всесезонные шины, так и хочется сэкономить на зимнем комплекте: покрышки же на «все сезоны»! Разумно ли это, мы выяснили на примере покрышек размером 255/55 R19 и… электромобиля Audi e‑tron!

Электромобили — особый вызов для шин: снаряженная масса больше на четверть, а то и на треть, чем у автомобилей с ДВС. Зимой тяжелой машине с большой инерцией особенно нужны хорошие покрышки. Поэтому для шинного теста мы взяли электромобиль Audi e‑tron и отправились в White hell («Белый ад») — это зимний полигон фирмы Nokian в Финляндии.

Что такое всесезонные шины?

Символ снежинки, размещенной внутри горной вершины с тремя пиками, или буквы «M+S» на боковине юридически допускают использование шины зимой. Если остаточная глубина протектора не менее 4,0 мм.

Производители зачастую комплектуют кроссоверы универсальными шинами, имеющими метку «M+S», что означает «Mud and Snow» (грязь и снег). Многие покупатели обращают внимание на слово «снег» — и, успокоившись, ездят на них круглый год.

На боковине шин может встретиться и более понятный значок в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее. Согласно нашему Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», использовать в зимние месяцы шины с любой из этих маркировок не только можно, но и нужно. Однако обозначение «M+S» производители шин «лепят» по своему усмотрению: если сами считают, что их покрышка работает в условиях низких температур лучше летней. Общепринятых процедур одобрения маркировки «M+S» нет. А вот чтобы нанести «снежинку в треугольнике», как ее порой называют, требуется пройти ­испытания по Правилу ООН №117.

Что мы сравнивали?

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Мы сравнили с сугубо зимними две «универсальные» шины. Первая — проверенная временем, типичная для сегмента всесезонка Pirelli Scorpion Verde All Season, которая идет на заводскую комплектацию многих кроссоверов. На ее боковине — только буковки «M+S». Вторая — свежая модель Michelin CrossClimate SUV, дополнительно несущая маркировку в виде горы и снежинки — вроде как зимняя.

Противостоит им сборная команда «зима». Два продукта предназначены для суровых зимних условий: шиповки Nokian Hakkapeliitta 9 SUV и «липучки» Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Это «классические» зимние шины, пользующиеся популярностью на большей части территории России, где зима сопровождается гололедом, морозами и снежными заносами. А для сравнения взяли и фрикционные покрышки для теплой европейской зимы Nokian WR SUV 4 — такие отличаются более жесткой резиновой смесью и закругленными «плечами», то есть местом перехода протектора в боковину. Подобными у нас пользуются разве что в мегаполисах с хорошо очищаемыми дорогами.

«Белые» снежные и ледовые тесты мы провели при температурах от —2 до —11 °C. Асфальтовые же — на летнем полигоне Nokian близ городка Нокиа, когда воздух прогрелся до +6 … +7 °C.

А есть ли кайф от езды на электромобиле зимой? Оставаясь экзотикой на наших дорогах, за рубежом электромобили всё чаще становятся привычной частью пейзажа. В ходе тестов и презентаций я поездил уже на многих моделях — и вот короткий вердикт о возможности езды в скольжениях на них. Tesla Model X 100D. Тягу постоянно контролирует электроника, отключение которой не предусмотрено. Но если применить запрещенные приемы типа отсоединения проводов, идущих к колесным датчикам АБС, можно остаться с шасси один на один. Увы, эта махина даже на хороших зимних шинах ведет себя как корова на льду. Явно неспроста не предусмотрено отключение ESP! Jaguar I‑Pace — «электричка», куда более автомобильная во всех смыслах. Система стабилизации частично отключается, позволяя неглубоко скользить. Настоящий кайф, поскольку стабильная тяга присутствует всегда. Но вкатываешься — и хочешь более глубоких углов скольжения, а они приводят к падению тяги. Audi e‑tron — продукт, из всей троицы наиболее близкий к привычному, причем породистому, автомобилю. Есть возможность полностью отключить электронную «удавку» и выпустить на волю все 360 лошадиных сил. Этим он у меня вызывает восхищение. Но во время нашего теста выяснилось, что с электрокайфом не все так безоблачно. После оценки управляемости на льду (много езды в скольжениях) мы поставили машину на зарядку, после которой начались проблемы. По дороге на следующие замеры на панели появились мигающие надписи «Потеряно одно из передних колес. Ехать нельзя. Тяга передается только на заднюю ось». Ладно хоть машина едет, не блокирует возможность движения. И что значит «потеряно колесо»? Вот же они — все на месте! Несколько часов мы убили на танцы с бубнами вокруг нашего «электроника». Перезагружали систему, ставили родные колеса с датчиками давления, запирали машину и отходили от нее на несколько метров, давая постоять какое-то время и одуматься… Вернуть «электричку» к жизни удалось после того, как мы поездили на родных колесах около получаса — медленно и печально, без намека на пробуксовку. «Потерянное» колесо «нашлось», и все заработало как надо.

Испытания на льду

На льду контраст впечатляющий. По эффективности торможения всесезонки проигрывают шиповкам почти в два раза! Мягкие «скандинавские» нешипованные покрышки выигрывают в полтора раза, а «европейские» — отыгрывают почти десятую часть. В поворотах разница в «зацепе» снижается примерно в два раза, но очевидное преимущество «зимы» в целом и шиповок в частности, остается. Хотя напомним, что все полученные результаты правомерны лишь для температур, при которых проведены испытания.

Полноприводный Audi e-tron в штатном режиме (с включенным электронным ограничителем) на снегу на всех трех зимних шинах разгоняется одинаково.

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Любопытно, что Audi e‑tron в виражах отказывается идти в занос — в пределе скорость ограничивается сносом передних колес! Тормозить двигателем на льду не получается. Сброс «газа» вызывает скорее выбег. А из всех ездовых режимов мы выбрали покладистый Comfort, потому что бодрый Dynamic дал неприятно резкие для скользких покрытий реакции.

Об управляемости на льду в полном смысле этого слова можно говорить, лишь если ты двигаешься на шипах. Пожалуй, ещё мягкие фрикционки скандинавского типа (Hakkapeliitta R3) помогают управлять тяжелой «электричкой», если не доводить дело до скольжений.

«Европейки», а тем более всесезонки, беспомощны. Не хватает сцепных свойств! Грань зацепа не чувствуется, а полная потеря сцепления наступает неожиданно и резко. Скольжения долгие или очень долгие, в них машина на действия рулем не реагирует никак. Езда на последних трех шинах по льду требует высокой квалификации и тонкого расчета. А лучше её вообще избегать.

Испытания на снегу

Здесь «зима» тоже выигрывает, но не так эффектно, как на льду. На разгоне вся зимняя тройка показывает одинаковые результаты — и почти 20‑процентное преимущество перед всесезонками.

Проходимость в глубоком снегу — тема, особенно актуальная для Российских автомобилистов и, тем более, для владельцев кроссоверов.

В торможении лучший результат у шиповок (+16% эффективности относительно всесезонок), «европейки» показали +14%, а «скандинавки» выигрывают лишь 12%.

Стоп! Как скандинавские шины могут проигрывать на снегу европейским? Это может быть связано с недостаточно низкой температурой, при которой шашки очень мягкого протектора (твердость близка к 50 единицам по Шору) деформируются и не столь охотно цепляются за снег. При торможении продольная нагрузка на протектор больше, чем при разгоне — вот и эффект заметнее. Скорее всего, при усилении мороза градусов до пятнадцати такие «липучки» отыграют свое.

Оценивать управляемость на электромобиле — дело непростое. Заправить e‑tron в поворот сбросом «газа» не получается: приходится помогать мягким торможением. Но впечатления те же самые, что на льду: максимальное преимущество дают шиповки, «европейки» чуть лучше всесезонок, а «скандинавки», как и в торможении, занимают среднюю позицию. Обе всесезонные шины выделяются на фоне зимних низкими сцепными свойствами и неожиданными резкими срывами в скольжения.

Система Kistler Correvit L-motion с оптическим датчиком скорости не позволяет измерять время разгона с места. По этой причине на льду (в длинной палатке) точка отсчета в замере составляет 5 км/ч, вместо нуля на снегу, где для замеров мы использовали Racelogic Vbox.

В проходимости однозначно рулит «зима», причем любого типа. Все три покрышки Nokian преодолевают заваленную снегом площадку и помогают выбраться из снежной колеи лучше, чем всесезонки.

Всесезонки против зимних шин: испытания на черном асфальте — здесь.

Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации.

Материал был подготовлен с использованием прецизионных измерительных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion. При содействии Эльфа (он же Антон Мишин), Антона Ананьева, Дмитрия Тестова, а также сотрудников полигонов компании Nokian, оказавших поддержку в подготовке трасс.