Шипы, липучки и всесезонки: тест на асфальте

Мы сравнили все типы покрышек, предназначенных для езды зимой, и отвечаем на все ваши вопросы.

Напомним, что испытывали мы:

Pirelli Scorpion Verde All Season

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Nokian WR SUV 4

Michelin CrossClimate SUV

Предварительные итоги в тесте на снегу и льду показали, что зимние шины в таких условиях однозначно рулят!

На асфальте расклад меняется. При экстренном торможении всесезонные шины выходят в лидеры, а шиповки перемещаются на последнее место, снижая эффективность торможения на сухом покрытии на 19%. А на мокром — уже на четверть! Удивляет необычно высокое сцепление Мишлена — эти шины тормозят на асфальте практически как летние. Это тем более удивительно, что из-за «злобного» рисунка протектора с широкими диагональными канавками площадь контакта резины с дорогой здесь заметно меньше, чем у Pirelli. Можем констатировать — мишленовцы плодотворно поработали с составом резиновой смеси. Респект!

По курсовой устойчивости зимние шины уступают всесезонным, хотя «европейки» к последним очень близки. А вот по акустическому комфорту шины-универсалы выигрывают в одни ворота, особенно если сравнивать с цокающими по твердым покрытиям шиповками. По плавности хода принципиальной разницы мы с Эльфом не обнаружили.

Расход топлива? Барабанный измерительный стенд выявил, что наиболее экономичные шины — фрикционки, а самые прожорливые — шиповки. Хотя по факту разница невелика: по электромобильным меркам она составляет 10–20 км «добавки» применительно к запасу хода в 400 км на заряженной батарее.

Мы сравнивали шины размера 255/55 R19 В качестве носителя использовали электромобиль Audi e‑tron

Зацепиться за «землю» Эффективность разгона, торможения и просто возможность движения по дороге зависит от сцепления колес с дорогой. Это величина весьма непостоянная, зависящая от множества факторов: состояния покрытия, погоды, температуры и влажности воздуха, и даже количества ультрафиолета в нем. Если не считать лужи и снежную кашу, зимой покрытие встречается в четырех основных состояниях: — Сухой асфальт. Наиболее эффективное сцепление. Коэффициент сцепления — 0,8–0,7. — На таком же покрытии в мокром состоянии сцепление снижается до 0,6–0,4. — На снегу зацеп падает примерно в два раза по сравнению с мокрым асфальтом и в четыре раза относительно сухого. То есть до 0,3–0,2. — Самое опасное и коварное покрытие — это лед. Коэффициент сцепления очень низкий — от 0,15 до 0,05. Это в среднем в десять раз ниже, чем на сухом асфальте. К тому же в зависимости от температуры, влажности и природных явлений зацеп на льду может различаться аж в три раза!

Результаты испытаний на снегу и льду — здесь.

Итоги испытаний и сводная таблица результатов — в этой публикации.

Материал был подготовлен с использованием прецизионных измерительных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion. При содействии Эльфа (он же Антон Мишин), Антона Ананьева, Дмитрия Тестова, а также сотрудников полигонов компании Nokian, оказавших поддержку в подготовке трасс.