Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — журнал За рулем

Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»

Универсальных шин не бывает: убеждаемся в который раз! Зимние и всесезонные шины сбаланси­рованы по-разному.

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Напомним, что испытывали мы:

  • Pirelli Scorpion Verde All Season
  • Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
  • Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
  • Nokian WR SUV 4
  • Michelin CrossClimate SUV

Предварительные итоги в тесте на снегу и льду показали, что зимние шины в таких условиях однозначно рулят! В асфальтовых дисциплинах расклад изменился: всесезонки оказались лучшими при экстремальном торможении. Но всплыло немало других нюансов: курсовая устойчивость, экономичность и пр. Теперь сведем результаты всех испытаний воедино.

Тест проходил White hell (Белый ад) — это зимний полигон фирмы Nokian в Финляндии. Для теста использовали электромобиль Audi e‑tron.
Тест проходил White hell (Белый ад) — это зимний полигон фирмы Nokian в Финляндии. Для теста использовали электромобиль Audi e‑tron.

Тип шин

Всесезонные

Всесезонные

Зимние шипованные

Марка, модель

Pirelli Scorpion Verde All Season
Pirelli Scorpion Verde All Season

Michelin CrossClimate SUV
Michelin CrossClimate SUV

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Место изготовления

Россия

Польша

Финляндия

Индексы нагрузки и скорости

111V

111W

111T

Глубина рисунка по ширине, мм

7,4–8,2

6,3–7,4

9,4–9,7

Твердость резины по Шору

68

61

54

Количество шипов, шт.

191

Выступание шипов после обкатки, мм

1,2–1,8

Масса шины, кг

14,1

14,8

16,2

Тип шин

Зимние фрикционные
(для теплой зимы)

Зимние фрикционные
(для холодной зимы)

Марка, модель

Nokian WR SUV 4
Nokian WR SUV 4

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Место изготовления

Россия

Финляндия

Индексы нагрузки и скорости

111V

111R

Глубина рисунка по ширине, мм

7,8–8,3

8,4–8,7

Твердость резины по Шору

63

51

Количество шипов, шт.

Выступание шипов после обкатки, мм

Масса шины, кг

16,1

15,6

На графике-паутинке за базу приняты всесезонки, точнее — средние значения по шинам Pirelli и Michelin. Сцепные свойства на снежных и ледяных покрытиях у них очень низкие. Управляемость на снегу и льду — от сложной до проблемной. Разве что за асфальт цепляются лучше всех и по комфорту хороши.

Если сравнивать Pirelli и Michelin между собой — то выигрывает Michelin CrossClimate SUV, у которого есть официальный символ снежинки на боковине. Хотя преимущество перед Pirelli невелико, и в целом разумных аргументов к тому, чтобы ездить на универсальных покрышках снежной зимой, быть не может.

Какой тип шин лучше зимой?

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«Шиповки» — самый зимний вариант. Лучшие шины для льда (преимущество в эффективности торможения более 90%). На снегу выигрывают до 18%. Наиболее неудобная территория для них — асфальт, где проигрыш всесезонкам достигает четверти. Рекомендуем такие шины начинающим водителям и тем, кому приходится часто и много ездить по обледенелым дорогам. А особенно — владельцам тяжелых машин (включая электромобили). В наиболее опасных зимних ситуациях — это самые безопасные шины.

Мягкие скандинавские «липучки» превосходят всепогодные на льду в полтора раза, а на снегу — до 18%, но потери зацепа с асфальтом не столь велики, как у шиповок — около 20 процентов. Понравятся продвинутым водителям, порадуют отсутствием зудящего звука, сопровождающего шины с «гвоздиками». Однако есть противопоказания. На льду при переходе от качения к скольжению сцепные свойства «липучек» резко падают. Поэтому не советуем применять их на автомобилях без АБС. И не рассчитывайте на многое в поворотах.

Европейские «фрикционки», ориентированные на теплые зимы, на скользких покрытиях превосходят всесезонные шины в среднем на 10–15%. В России они пригодятся лишь в южных регионах и теплых мегаполисах, где скользкие дороги — редкость. В остальных условиях их можно рассматривать как разновидность всесезонных шин — с той разницей, что на асфальте настоящим всесезонкам они уступают те же десять процентов.


  • Итоговую таблицу с результатами испытаний можно скачать по этой ссылке.
  • Результаты испытаний на снегу и льду — здесь.
  • Всесезонки против зимних шин: испытания на черном асфальте — здесь.

Материал был подготовлен с использованием прецизионных измерительных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion. При содействии Эльфа (он же Антон Мишин), Антона Ананьева, Дмитрия Тестова, а также сотрудников полигонов компании Nokian, оказавших поддержку в подготовке трасс.

Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»

Универсальных шин не бывает: убеждаемся в который раз! Зимние и всесезонные шины сбаланси­рованы по-разному.

Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205670Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205671Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205669Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205674Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205672Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205673Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»
Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»

Универсальных шин не бывает: убеждаемся в который раз! Зимние и всесезонные шины сбаланси­рованы по-разному.

Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205674Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205670Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205673Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205671Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205669Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем» — фото 1205672Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»
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