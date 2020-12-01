Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»

Напомним, что испытывали мы:
- Pirelli Scorpion Verde All Season
- Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
- Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
- Nokian WR SUV 4
- Michelin CrossClimate SUV
Предварительные итоги в тесте на снегу и льду показали, что зимние шины в таких условиях однозначно рулят! В асфальтовых дисциплинах расклад изменился: всесезонки оказались лучшими при экстремальном торможении. Но всплыло немало других нюансов: курсовая устойчивость, экономичность и пр. Теперь сведем результаты всех испытаний воедино.
Тип шин
Всесезонные
Всесезонные
Зимние шипованные
Марка, модель
Pirelli Scorpion Verde All Season
Michelin CrossClimate SUV
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV
Место изготовления
Россия
Польша
Финляндия
Индексы нагрузки и скорости
111V
111W
111T
Глубина рисунка по ширине, мм
7,4–8,2
6,3–7,4
9,4–9,7
Твердость резины по Шору
68
61
54
Количество шипов, шт.
—
—
191
Выступание шипов после обкатки, мм
—
—
1,2–1,8
Масса шины, кг
14,1
14,8
16,2
Тип шин
Зимние фрикционные
Зимние фрикционные
Марка, модель
Nokian WR SUV 4
Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
Место изготовления
Россия
Финляндия
Индексы нагрузки и скорости
111V
111R
Глубина рисунка по ширине, мм
7,8–8,3
8,4–8,7
Твердость резины по Шору
63
51
Количество шипов, шт.
—
—
Выступание шипов после обкатки, мм
—
—
Масса шины, кг
16,1
15,6
На графике-паутинке за базу приняты всесезонки, точнее — средние значения по шинам Pirelli и Michelin. Сцепные свойства на снежных и ледяных покрытиях у них очень низкие. Управляемость на снегу и льду — от сложной до проблемной. Разве что за асфальт цепляются лучше всех и по комфорту хороши.
Если сравнивать Pirelli и Michelin между собой — то выигрывает Michelin CrossClimate SUV, у которого есть официальный символ снежинки на боковине. Хотя преимущество перед Pirelli невелико, и в целом разумных аргументов к тому, чтобы ездить на универсальных покрышках снежной зимой, быть не может.
Какой тип шин лучше зимой?
«Шиповки» — самый зимний вариант. Лучшие шины для льда (преимущество в эффективности торможения более 90%). На снегу выигрывают до 18%. Наиболее неудобная территория для них — асфальт, где проигрыш всесезонкам достигает четверти. Рекомендуем такие шины начинающим водителям и тем, кому приходится часто и много ездить по обледенелым дорогам. А особенно — владельцам тяжелых машин (включая электромобили). В наиболее опасных зимних ситуациях — это самые безопасные шины.
Мягкие скандинавские «липучки» превосходят всепогодные на льду в полтора раза, а на снегу — до 18%, но потери зацепа с асфальтом не столь велики, как у шиповок — около 20 процентов. Понравятся продвинутым водителям, порадуют отсутствием зудящего звука, сопровождающего шины с «гвоздиками». Однако есть противопоказания. На льду при переходе от качения к скольжению сцепные свойства «липучек» резко падают. Поэтому не советуем применять их на автомобилях без АБС. И не рассчитывайте на многое в поворотах.
Европейские «фрикционки», ориентированные на теплые зимы, на скользких покрытиях превосходят всесезонные шины в среднем на 10–15%. В России они пригодятся лишь в южных регионах и теплых мегаполисах, где скользкие дороги — редкость. В остальных условиях их можно рассматривать как разновидность всесезонных шин — с той разницей, что на асфальте настоящим всесезонкам они уступают те же десять процентов.
- Итоговую таблицу с результатами испытаний можно скачать по этой ссылке.
- Результаты испытаний на снегу и льду — здесь.
- Всесезонки против зимних шин: испытания на черном асфальте — здесь.
Материал был подготовлен с использованием прецизионных измерительных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion. При содействии Эльфа (он же Антон Мишин), Антона Ананьева, Дмитрия Тестова, а также сотрудников полигонов компании Nokian, оказавших поддержку в подготовке трасс.