Шипы, липучки и всесезонки: выбор «За рулем»

Универсальных шин не бывает: убеждаемся в который раз! Зимние и всесезонные шины сбаланси­рованы по-разному.

Напомним, что испытывали мы:

Pirelli Scorpion Verde All Season

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV

Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Nokian WR SUV 4

Michelin CrossClimate SUV

Предварительные итоги в тесте на снегу и льду показали, что зимние шины в таких условиях однозначно рулят! В асфальтовых дисциплинах расклад изменился: всесезонки оказались лучшими при экстремальном торможении. Но всплыло немало других нюансов: курсовая устойчивость, экономичность и пр. Теперь сведем результаты всех испытаний воедино.

Тест проходил White hell (Белый ад) — это зимний полигон фирмы Nokian в Финляндии. Для теста использовали электромобиль Audi e‑tron.

Тип шин Всесезонные Всесезонные Зимние шипованные Марка, модель Pirelli Scorpion Verde All Season Michelin CrossClimate SUV Nokian Hakkapeliitta 9 SUV

Место изготовления Россия Польша Финляндия Индексы нагрузки и скорости 111V 111W 111T Глубина рисунка по ширине, мм 7,4–8,2 6,3–7,4 9,4–9,7 Твердость резины по Шору 68 61 54 Количество шипов, шт. — — 191 Выступание шипов после обкатки, мм — — 1,2–1,8 Масса шины, кг 14,1 14,8 16,2

Тип шин Зимние фрикционные

(для теплой зимы) Зимние фрикционные

(для холодной зимы) Марка, модель Nokian WR SUV 4

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV Место изготовления Россия Финляндия Индексы нагрузки и скорости 111V 111R Глубина рисунка по ширине, мм 7,8–8,3 8,4–8,7 Твердость резины по Шору 63 51 Количество шипов, шт. — — Выступание шипов после обкатки, мм — — Масса шины, кг 16,1 15,6

На графике-паутинке за базу приняты всесезонки, точнее — средние значения по шинам Pirelli и Michelin. Сцепные свойства на снежных и ледяных покрытиях у них очень низкие. Управляемость на снегу и льду — от сложной до проблемной. Разве что за асфальт цепляются лучше всех и по комфорту хороши.

Если сравнивать Pirelli и Michelin между собой — то выигрывает Michelin CrossClimate SUV, у которого есть официальный символ снежинки на боковине. Хотя преимущество перед Pirelli невелико, и в целом разумных аргументов к тому, чтобы ездить на универсальных покрышках снежной зимой, быть не может.

Какой тип шин лучше зимой?

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«Шиповки» — самый зимний вариант. Лучшие шины для льда (преимущество в эффективности торможения более 90%). На снегу выигрывают до 18%. Наиболее неудобная территория для них — асфальт, где проигрыш всесезонкам достигает четверти. Рекомендуем такие шины начинающим водителям и тем, кому приходится часто и много ездить по обледенелым дорогам. А особенно — владельцам тяжелых машин (включая электромобили). В наиболее опасных зимних ситуациях — это самые безопасные шины.

Мягкие скандинавские «липучки» превосходят всепогодные на льду в полтора раза, а на снегу — до 18%, но потери зацепа с асфальтом не столь велики, как у шиповок — около 20 процентов. Понравятся продвинутым водителям, порадуют отсутствием зудящего звука, сопровождающего шины с «гвоздиками». Однако есть противопоказания. На льду при переходе от качения к скольжению сцепные свойства «липучек» резко падают. Поэтому не советуем применять их на автомобилях без АБС. И не рассчитывайте на многое в поворотах.

Европейские «фрикционки», ориентированные на теплые зимы, на скользких покрытиях превосходят всесезонные шины в среднем на 10–15%. В России они пригодятся лишь в южных регионах и теплых мегаполисах, где скользкие дороги — редкость. В остальных условиях их можно рассматривать как разновидность всесезонных шин — с той разницей, что на асфальте настоящим всесезонкам они уступают те же десять процентов.

Итоговую таблицу с результатами испытаний можно скачать по этой ссылке.

Результаты испытаний на снегу и льду — здесь.

Всесезонки против зимних шин: испытания на черном асфальте — здесь.

Материал был подготовлен с использованием прецизионных измерительных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion. При содействии Эльфа (он же Антон Мишин), Антона Ананьева, Дмитрия Тестова, а также сотрудников полигонов компании Nokian, оказавших поддержку в подготовке трасс.