Новые зимние шины: без шипов, но с апельсиновым маслом

Фирма Yokohama представила новую фрикционную шину iceGUARD iG60, которая постепенно вытеснит с рынка легковые модели iG50 и iG50 Plus.

В состав смеси протектора добавлено апельсиновое масло, уже опробованное на летних и шипованных шинах. Оно не наделяет резину ароматами цитрусовых, зато сохраняет эластичность протектора на морозе и не дает задубеть со временем — по идее, характеристики шины на льду должны остаться стабильными в течение всего срока эксплуатации.

Вторая «фишка» — подпротекторный слой резины, выполненный из более жесткой смеси, благодаря чему сокращаются гистерезисные потери на трение. А раз резина меньше деформируется, то и нагревается хуже, передавая протектору минимальное количество тепла. Это снижает количество подтаявшей воды в пятне контакта, то есть улучшает сцепление шины на льду.

У модели iceGUARD iG60 новый рисунок протектора. Увеличена площадь пятна контакта и количество ламелей. Улучшен отвод воды и снежной каши благодаря более широким канавкам во внешней половинке асимметричного протектора.

Новый рисунок протектора призван улучшить сцепление на льду и усилить сопротивление слэшпленингу (скольжение по снежной шуге).

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В смеси протектора не обошлось без водопоглощающих пузырьков (они создают эффект микрогубки, собирающей воду в пятне контакта), а также белого геля и повышенного содержания силики. Все эти решения, повышающие сцепление на льду, хорошо зарекомендовали себя на фрикционных шинах Yokohama предыдущих моделей.

Во время сравнительного теста на ледовой площадке Volkswagen Golf, обутый в шины Yokohama iG60, выдал при торможении результаты, сравнимые с показанными на ContiVikingContact 6 и Nokian HKPL R2 — шинных грандах. На снегу Golf на iG60 стартует более уверенно, даже с пробуксовкой шины решительно тянут машину к вершине подъема. При динамичном маневрировании на снегу реакции Гольфа четче и информативнее, чем на Иокогаме-предшественнице. К тому же новые шины переходят в скольжения и восстанавливают сцепление более мягко и прогнозируемо — а значит, менее требовательны к уровню водительского мастерства.

Новинка будет производиться только в Японии. У нас появится осенью в типоразмерах от 155/65 R13 до 245/40 R20. Индекс скорости — Q (160 км/ч).

К сезону переобувки «За рулем» подготовил удобный инструмент по подбору шин и выбору продавца — шинный маркетплейс. Тем, кто планирует зимой путешествовать по бездорожью, рекомендуем запастись браслетами на колеса или цепями противоскольжения.

Фото: Yokohama