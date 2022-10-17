Нешипованные зимние шины: тест на снегу и льду

Эксперты «За рулем» испытали 8 фрикционных зимних шин 195/65 R15 для легковушек размером с Ford Focus или Kia Ceed — и даже для Лады XRAY. Взяли дорогие и дешевые модели «липучек». Главная интрига: какие выгоднее?

Предуведомление

Этот тест мы делали в конце минувшей зимы, когда никто не предполагал, как изменятся наши реалии. Тем не менее все испытанные шины до сих пор есть в продаже — хотя, возможно, и не везде. Более половины испытанных моделей «сварены» в России, поэтому есть надежда, что они не пропадут, даже если склады опустошатся. Да и всегда интересно сравнить товар отечественных брендов с именитым импортом. Поэтому из протоколов мы не стали исключать шины тех марок, которые в той или иной степени заморозили свою активность в России.

Соперники

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Теоретически самый интересный продукт — новинка Nokian Hakkapeliitta R5, пришедшая на смену «третьей» модели. Однако эти шины были сделаны не на российском, а на финском заводе марки. И вообще в момент появления на рынке флагманы Nokian частенько выделяются высоким ценником: за одну покрышку просят 8500 рублей.

Примерно на 500 рублей дешевле уже далеко не новый Bridgestone Blizzak Ice (Россия), хотя на сайте производителя он почему-то представлен как новинка. Неоднократный победитель наших тестов, Continental VikingContact 7 калужского производства, предлагают на тысячу с гаком дешевле извечного финского конкурента. Не менее именитые Goodyear UltraGrip Ice 2 (Польша) и Pirelli IceZero FR (Россия) можно приобрести примерно за шесть тысяч целковых.

Почти на тысячу дешевле — Nordman RS 2 (Россия), продукт «второй линии» Nokian. Китайские Nankang Ice Activa Ice‑1 продают еще дешевле, за 4300 руб. А самым привлекательным ценником (4100 рублей, в два раза ниже финской новинки) радует исконно отечественный продукт — Cordiant Winter Drive 2.

Дабы условия испытаний были максимально приближены к жизни, тестовые комплекты шин хранятся на холоде. В бокс шины попадают непосредственно перед установкой на авто­мобиль.

Где испытывали: Арвидсъяур — Йиславед (Gislaved)

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Основные испытания мы проводили в феврале 2022 года на ледовых и снежных дорогах полигона Arctic Falls близ городка Арвидсъяур в шведской Лапландии при температуре воздуха —1…-12 °C. Асфальтовые тесты делали в апреле на юге Швеции в окрестностях города Йиславед при +5…+8 °C.

Автомобилем-носителем снова стал Volkswagen Golf: не нарадуемся на его прозрачную управляемость и выносливые тормоза.

Результаты замеров фиксировал профессиональный высокоточный комплекс Racelogic Vbox, работающий со спутниками ГЛОНАСС и GPS.

Во всех «белых» тестах (то есть на снегу и льду) мы традиционно отслеживали состояние покрытия, начиная упражнения с «базовых» шин и возвращаясь к ним не позже, чем через каждые 2–3 зачетных комплекта.

По льду

Лед — самое скользкое и опасное покрытие на зимней дороге. Цепляться за него фрикционкам особенно сложно. Потому «ледовые» способности шин проверим в первую очередь.

Для начала сравним продольное сцепление, определив время разгона с включенной противобуксовочной системой (0–20 км/ч) и тормозной путь с АБС (20–5 км/ч).

Единоличный лидер и в разгоне, и на торможении — Continental. Хуже всех в продольном направлении за лед держится Nankang — разгоняется и замедляется на 11% слабее.

А теперь оценим поперечное сцепление, опираясь на результаты замеров времени прохождения круга диаметром 27 м. На нем лучшее время у покрышек Hakkapeliitta R5, уверенно оторвавшихся от ближайших преследователей более чем на 10%. Отставание аутсайдера упражнения, шин Cordiant, приближается к 20% — если на Nokian ледовый круг проходится за 12 с небольшим секунд, то на отечественных шинах — за все 15.

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Оценивая нюансы управляемости, ориентируемся на среднестатистического водителя, не обладающего навыками езды на скользких покрытиях.

Безупречное поведение Golf продемонстрировал на шинах Nokian и Pirelli. Реакции машины на поворот руля понятны и предсказуемы. В пределе эти шины допускают мягкое соскальзывание наружу поворота. Причем поведение автомобиля безопасно — снос или занос возникают лишь в случае значительного перебора в скорости или откровенно провокационных действий водителя.

Худшие повадки — у покрышек Nankang. На них автомобиль неохотно следует за рулем, не дает водителю достаточного понимания момента начала скольжения. Да и скользит дольше, чем хотелось бы.

В снегах

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На снегу первым делом замерим эффективность разгона (0–40 км/ч) и торможения (40–5 км/ч). Самое бодрое ускорение обеспечивают Continental, Nokian и Pirelli. Слабее всех разгоняется Nankang, хотя отставание невелико — 5%. На торможении разрыв между лучшим (Continental) и худшим (Nordman) и того меньше — лишь 4%, или всего полметра.

А что по ощущениям? Оценивая курсовую устойчивость и поведение при плавном маневрировании на высокой скорости, выделяем Cordiant, Nokian и Pirelli — к ним никаких претензий.

Худшую оценку снова получает Nankang. Виной тому ленивые реакции на поворот баранки и недостаточная информативность, вселяющие неуверенность.

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На сильно извилистой трассе к трио лидеров присоединился и Continental. А Nankang по-прежнему сольно фальшивил: к описанным недостаткам добавилось нестабильное поведение в пределе — то снос, то занос. Вести автомобиль по желаемой траектории не так-то просто.

Пройти испытание экстремальным маневром «переставка», имитирующим объезд внезапного препятствия, на снегу без нареканий не смог ни один из участников. Меньше всего претензий к шинам Continental и Nokian. Но и на них у Гольфа поведение недостаточно однозначное — рывок руля при начале объезда вызывает легкий снос передка, который при выходе на соседнюю полосу переходит в небольшой занос.

Самое сложное поведение Гольфа эксперты отметили на шинах Bridgestone, Goodyear, Nankang и Pirelli. Первые трое грешат откровенно большим дисбалансом между сносом на входе и заносом при перекладке. К тому же недостаточно хорошо чувствуется переход в скольжение. А покрышкам Pirelli снизили балл из-за излишне активного заноса, возникающего после перестроения.

Зимой даже в крупных городах дорожные службы не всегда успевают очищать дороги во время снегопада, а засыпанные снегом дворовые проезды и парковки порой становятся настоящим испытанием на проходимость. Увереннее остальных по снежной целине пробираются Continental, Nokian и Pirelli. Они позволяют спокойно стартовать, двигаться вперед и маневрировать, а также запросто выбраться назад, если машина упрется в снег передним бампером. Сложнее всего в сугробах двигаться на шинах Bridgestone: охотно срываются в пробуксовку, теряя тягу и закапываясь. Движение внатяг неэффективно, поймать момент начала проскальзывания непросто.

Как шины проявили себя на асфальте, выводы экспертов и итоговый рейтинг смотрите по этой ссылке.

Эксперты «За рулем» протестировали не только «скандинавки», но и восемь моделей шипованных шин для кроссоверов. Тест опубликован в журнале «За рулем» №10/2022 и скоро появится на сайте. Заходите почаще!

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