Эксперты сравнили 8 моделей шипованных покрышек 235/60 R18 — испытали и самые именитые, по 20 000 рублей за баллон, и наиболее доступные — стоимостью 7500 рублей за штуку.

Предуведомление

Эту работу мы провели еще минувшей зимой — конечно, не ожидая того, как изменится наш рынок. В том числе шинный. По каким-то моделям возможны проблемы с поставками, а какие-то, наоборот, стали более привлекательными — половина покрышек изготовлена в России. И мы решили дать результаты испытаний в исходном виде. Кто знает, что еще изменится за зиму, а у вас как минимум будет больше информации о том, какие покрышки предпочесть.

Что испытывали

Модели размерности 235/60 R18 подходят многим кроссоверам — от премиальных Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC до популярных Kia Sorento или Hyundai Santa Fe. Шины мы тоже подобрали и подороже, и подешевле.

Самые дорогие, традиционно, фирмы Nokian. Шины Hakkapeliitta 10P SUV финского «розлива» стоят более 20 тысяч рублей. За штуку! Впервые в наших тестах участвуют покрышки Goodyear UltraGrip Arctic 2 SUV, пришедшие на смену первому поколению (UltraGrip Ice Artic). Сделаны в Германии. Цена — тоже оглушительная, 17 с лишним тысяч рублей.

Чуть подновленный Continental IceContact 3 российского производства непривычно недорог — если так можно сказать о цене 16 тысяч рублей. Hankook Winter i*Pike X сварен в Индонезии и дешевле Conti всего на 500 рублей. На самом деле это кроссоверное исполнение известной модели Winter i*Pike RS2.

Младшего брата Nokian по имени Nordman 8 SUV и уважаемую за Уралом шину Yokohama iceGuard iG 65 объединяет отечественное производство и цена менее 15 тысяч рублей. Наиболее доступны сербский Tigar SUV Ice за 11 тысяч и полностью отечественный продукт, Viatti Bosco Nordico по цене 7500 рублей.

Цены шин-конкурентов разнятся втрое! А вот число шипов в колесе — в два раза, от 222 у Nokian до 113 у Viatti. Тогда как в шинах 235/60 R18 Техрегламент допускает размещение 139 шипов — или большего количества, если покрышки успешно выполнят дополнительный тест по износу дорожного покрытия.

Как испытывали

Испытания зимних шин мы традиционно проводим в «две серии». Зимой выезжаем на снег и лед, а весной работаем на асфальте. «Белые» тесты выполнили в феврале в окрестностях шведского городка Арвидсъяур при температуре —2…-15 °C, а «черные» — в апреле.

На роль тестового автомобиля взяли Audi Q5 40TDI, оборудованный профессиональным измерительным комплексом Racelogic Vbox, работающим со спутниками ГЛОНАСС и GPS.

Как едут и как тормозят по голому льду...

Для шиповок испытания традиционно начинаются на льду — самом коварном зимнем покрытии. Первым делом оцениваем продольные сцепные свойства, определив время разгона (0–20 км/ч) и тормозной путь (20–5 км/ч) . В ходе замеров система контроля тяги и АБС работают в штатном режиме.

Лучший продольный зацеп — у шин Nokian, доминирующих как в разгоне, так и на торможении. Слабее всех Viatti: отставание от лидера на 26% в ускорении и почти на треть при замедлении! Похожий расклад — и в поворотах: лидирует Nokian, а медленнее всех проходит ледовый круг Viatti. Разница во времени — 14%.

Но это приборные замеры, а что по ощущениям? На извилистой ледяной дороге самое надежное и прогнозируемое поведение показали Continental и Nokian. Их реакции точные и понятные, а скольжения — плавные и предсказуемые. Сложнее всего управлять машиной, обутой в шины Tigar, которые лениво откликаются на поворот руля, не давая однозначно понять, продолжают ли передние колеса катиться или уже скользят. То же самое с дозированием тяги — срыв в пробуксовку не информативен. ­Чувствуешь себя неуверенно.

Трасса управляемости с перепадами высот позволяет оценить, как меняется зацеп при ослаблении и увеличении вертикальной нагрузки.

...по снегу

Снег — второе по степени опасности покрытие зимой. И во многих регионах — самое распространенное. В первую очередь оценим сцепные свойства при разгоне от 0 до 40 км/ч как с активированной, так и с отключенной системой контроля тяги, а также при торможении с 40 до 5 км/ч .

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Разброс результатов куда меньше, чем на льду — не более 10%. Во всех трех упражнениях лидирует Continental. Трижды отстающий — Tigar. Лишь в разгоне с включенной электроникой компанию ему составили Hankook и Viatti.

Перемещаемся на снежный прямик, напоминающий взлетную полосу, и оцениваем курсовую устойчивость автомобиля и его поведение при плавном маневрировании на скорости под сотню . Больше всех понравились шины Nokian — претензий к ним нет вовсе. Худшую оценку заслужил Tigar: нехватка точности, задержки в реакциях, сочетающиеся с недостаточной информативностью. К тому же на этих шинах Audi рыскает на прямой.

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На извилистой снежной трассе лучшее поведение автомобилю обеспечивают Continental и Nokian. А самое сложнее — снова Tigar. Кроме низкой точности руления, ощущается нехватка сцепления. К тому же скольжения начинаются недостаточно понятно и продолжаются дольше, чем хотелось бы.

А как справятся участники с выполнением экстремального маневра «переставка», имитирующего смену полосы движения на скоростях 40–60 км/ч? Выясним это на длинном и широком снежном плато.

Вопросы появились ко всем испытуемым. Лучше всех с резким перестроением справились шины Nokian, но им чуть не хватило точности. Худшие повадки в очередной раз продемонстрировал Tigar. К уже описанным проблемам добавился широкий баланс поворачиваемости — в начальной фазе маневра возникает снос, а после перестроения занос. Вести автомобиль по желаемой траектории сложно.

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