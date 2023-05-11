Как «За рулем» испытывает шины – все секреты за четверть века

Нашему журналу - 95 лет. И четверть века мы проводим уникальные шинные тесты.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

Как все начиналось

Первый регулярный (ежегодный) шинный тест мы провели 26 лет назад – в январе-феврале 1997 года. То были шиповки самого массового для тех времен размера 175/70 R13.

Тест проводили на территории еще строящегося тогда вазовского автополигона в Сосновке близ Тольятти на переднеприводном автомобиле Lada.

Методику разработали сами, взяв за основу автомобильные и шинные аналоги, а также ОСТы испытаний шин и автомобилей. Создали систему подсчета итоговых результатов, позволяющую сравнивать шины между собой.

Методику постоянно совершенствовали: и опыта с каждым годом прибавлялось, и удавалось кое-что подсмотреть у штатных испытателей шинных компаний.

Тесты зимних шин в 2004 году.

С первых тестов для замеров использовали профессиональный испытательный комплекс Datron с оптическим датчиком Correvit. Топливную экономичность измеряли с помощью высокоточного расходомера Pierburg. Всем этим оборудованием нам помогал АВТОВАЗ.

Визит технарей Michelin на наш зимние тесты в январе 2005 года. Специалисты тщательно изучают структуру снега и льда.

На постоянной основе

С того времени тесты зимних шин проводили ежегодно. В 1998 году мы обратили внимание на инновационные продукты тех времен – фрикционные шины. Попробовали – понравились.

Стали их тестировать, из года в год чередуя с популярными в те времена шиповками. Таким образом продвигали комфортные шины, не разрушающие дорожное покрытие.

В то же время определились со сроками публикаций тестовых материалов. Результаты зимних тестов представляли осенью, в сентябре. В то самое время, когда автомобилисты начинают задумываться над выбором шин.

Испытания летних шин в 2010 году на полигоне АВТОВАЗа. Как управляется автомобиль на тестовых шинах, проверяют на «переставке» – маневре, имитирующем объезд препятствия.

Тесты летних шин публиковали в мартовских номерах. По этой причине все шинные тесты мы выполняли заранее. Летние – годом раньше публикации, зимние – за полгода.

Построенные на полигоне АВТОВАЗа асфальтовые дороги позволили в 1999 году начать тесты летних шин (размер тот же).

Время разгона и тормозной путь на первых тестах измеряли с помощью прибора Datron и оптического датчика.

Важные даты

2003 год. В качестве второго размера начали тестировать легковые шины для иномарок 195/65 R15. Такие покрышки мы испытывали на автомобилях группы Volkswagen.

2005 год. Размер шин 175/70 R13 заменили на более популярный зимний 175/65 R14 и летний 185/60 R14.

Освоили более точный измерительный комплекс Vbox Racelogic, работающий на основе сигналов GPS-ГЛОНАСС.

2008 год. Иномарочный размер 195/65 R15 изменили на ставший массовым 205/55 R16.

2013 год. Начало испытаний шин SUV для внедорожников и кроссоверов.

2015 год. Замена шин бюджетного размера R14 на 225/45 R17, сохранив тесты двух размеров в зимних и в летних условиях.

2016 год. После теплой зимы 2015 года, из-за которой у нас чуть не сорвались испытания, вынужденно переместили все зимние тесты на северные территории – скандинавские полигоны шинных производителей (Continental, Hankook, Nokian Tyres и Pirelli).

2019 год. В связи с ростом популярности шин для кроссоверов и внедорожников перешли в регулярных тестах на сравнение легковых шин и покрышек SUV на постоянной основе – и зимой, и летом.

2020 год. Полностью покинули полигон АВТОВАЗа и перевели наши регулярные тесты летних шин на полигоны именитых шинников.

Наши гости

Регулярные шинные тесты «За рулем», проводимые на независимой площадке (полигоне АВТОВАЗа), привлекали технарей-шинников.

Первое время профессионалы проверяли: все ли мы верно делаем? Когда убедились, что косяков нет и все испытания мы проводим на высоком уровне, встречи стали больше походить на обмен опытом.

С 2000 года на наших тестах постоянно присутствовали технические представители какой-либо компании. Важно было лишь выстраивать график их посещений так, чтобы конкуренты не пересекались.

За все время у нас побывали представители: Amtel-Vredestein, Belshina, Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Hankook, Kumho, Michelin, Nokian Tyres, Pirelli, Sibur/Cordiant, Rosava, Toyo, Triangle, Yokohama.

Участие в доработке шин

Некоторые шинники, убедившись в нашем профессионализме, обращались к нам за консультациями при разработке новых продуктов, учитывая наши знания особенностей эксплуатации шин в России.

Первой с такой просьбой к нам постучалась компания Michelin зимой далекого 2005-го. А уже несколько лет спустя наша команда довольно плотно сотрудничала не только с ней, но и с компаниями Bridgestone, Goodyear, Hankook, Nokian Tyres, Toyo и Yokohama. Нас стали приглашать на свои полигоны – либо проводить на них собственные тесты, либо делиться опытом. А на наши тесты многие шинники стали предлагать свои самые свежие продукты.

Обмен опытом в тестировании зимних шин с технарями Bridgestone в 2011 году на полигоне Arctic Falls в Швеции. Японцы знакомятся с понятием «проходимость» в глубоком снегу

Выход на международную арену

С 2005 года мы начали проводить «международные» тесты, используя полигоны именитых шинников. Это позволило нам не только тестировать продвинутые шины UHP на современных мощных автомобилях, но и выполнять сложные тесты по аквапланированию и слэшпленнигу, которые были невозможны на полигоне АВТОВАЗа. А также знакомиться методиками испытаний шин именитых производителей.

Сергей и Антон Мишины обсуждают результаты тестов летних шин SUV на полигоне Continental в Ювальде (США, штат Техас, 2015 год).

В 2006 году в дополнение к регулярным тестам мы начали выполнять «образовательные» и «исследовательские», помогающие автомобилистам избегать ошибок в эксплуатации летних и зимних шин.

Например, изучили поведение направленных покрышек, установленных задом наперед; чего ожидать при повышении и понижении давления в шинах; как проявит себя летняя запаска на зимней дороге; что будет, если поставить на авто две новые и две старые покрышки; как влияет температура окружающей среды на характеристики шин...

Интересно было оценивать прогрессивные продукты наподобие Run flat или запаски уменьшенного размера (докатки).

Руководитель шинной группы «За рулем» Сергей Мишин и испытатель Вадим Кораблев на тестах зимних шин для кроссоверов на полигоне SHPG в Новой Зеландии (2008 год).

«За рулем» — единственное в мире печатное издание, которое выполнило сравнительные тесты летних шин Run flat при использовании двух «пустых» колес одновременно (имитация прокола по борту автомобиля). Другие журналисты проводили тесты подобных шин лишь при одном спущенном колесе.

Наша география

Мы проводили тесты летних и зимних шин в разных уголках земного шара. Это подтверждает длинный список полигонов, на которых проходили испытания:

Contidrom – летний полигон в Hannover / Германия

Continental – летний полигон в Uvalde / США

Idiada – независимый летний полигон в Santa Oliva / Испания

Gerotek – независимый летний полигон в Pretoria / ЮАР

Goodyear – летний полигон в Mireval / Франция

Michelin – летний полигон в Ladoux – Clermont-Ferrand / Франция

Nokian – летний полигон в Nokia / Финляндия

Pirelli – летний полигон Vizzola в Milan / Италия

Bridgestone, Pirelli / Arctic Falls – зимний полигон в Alvsbyn / Швеция

Continental – зимний полигон в Arvidsjaur / Швеция

Hankook, Michelin, Nokian – зимний полигон в Ivalo / Финляндия

SHPG – независимый зимний полигон South Hemisphere PG недалеко от Wanaka / Новая Зеландия

Test World (ныне UTAC) – независимый зимний полигон в Ivalo / Финляндия

Особо доверительные отношения относительно тестирования шин у нас сложились с компаниями Continental, Hankook, Michelin, Nokian Tyres и Pirelli. Потому на полигонах этих производителей, а также на тех, где они тестировали собственную продукцию (Idiada, Gerotek, Test World), мы стали постоянными гостями.

Костяк шинной тест-группы «За рулем» (Сергей Мишин, Антон Мишин, Дмитрий Тестов) вместе с испытателями компании Continental на зимнем полигоне Artic Falls в Швеции во время тестов фрикционных и шипованных шин в 2018 году.

В 2022 году из-за изменившейся политической обстановки тесты шин вернулись в Россию. Испытательной площадкой стал полигон НАМИ в Дмитрове.

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Шинные тесты всегда были и остаются визитной карточкой «За рулем». Независимо от того, какие производители шин в них участвуют и в какой стране они проведены. Их результатам доверяют как простые автолюбители, так и именитые производители шин. И небезосновательно! Ведь они подтверждены безупречной репутацией, которая зарабатывалась на протяжении десятков лет.