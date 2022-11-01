Переобуваться или подождать? 5 частых вопросов про смену шин

Эксперт «За рулем» — о многих нюансах, связанных в обязательной сезонной операцией.

1. Когда переобуваться?

Общая рекомендация: меняйте летние шины на зимние, когда ночная температура начнет вплотную приближаться или уходить ниже 0 °С. Но точное время каждый определяет сам, исходя из собственного опыта и условий эксплуатации.

Смените летние шины на зимние слишком рано — будете напрасно греметь шипами.

Даже тем, кто переобувается во фрикционки, следует помнить об одном важном недостатке зимней резины в этот период. Ведь сцепление на сухом асфальте (даже при низких температурах) на летних шинах лучше. И машина на «зиме» будет не столь цепкой при торможении, чем большинство автомобилей, на которых еще не сменили покрышки.

Когда менять шины, зависит и от условий эксплуатации. Если вы ездите на автомобиле днем, когда ночной лед уже растаял, со сменой шин можно и потянуть. Живете за городом (а там обычно на несколько градусов холоднее, чем в мегаполисе), да еще уезжаете рано утром и возвращаетесь ближе к ночи, — переобувайтесь пораньше.

По результатам испытаний «За рулем», при торможении со скорости 80 км/ч на сухом асфальте даже при отрицательных температурах летние шины тормозят лучше.

2. Какие шины ставить?

Ездить круглый год на всесезонных покрышках не запрещено, но небезопасно. Даже в южных регионах бывает такой гололед, что по улицам, ведущим к домам на возвышенности, забираются на цепях. Какие уж тут всесезонки!

Цепи полезно иметь в багажнике всем, кто выезжает за город, вне зависимости от типа шин.

Фрикционки хорошо ведут себя в условиях резко континентальной холодной зимы — при низких температурах они работают лучше шиповок. Еще такие шины используют жители южных регионов, где и снег-то выпадает несколько раз за зиму. Кто-то предпочитает использовать нешипованные шины, если автомобиль не выезжает из больших городов, где проезжую часть чистят до асфальта.

Шипованные шины незаменимы в регионах с повышенной влажностью и резкими перепадами высот. Наверняка вам встречались видеосюжеты из городов Приморья и Камчатки, где неуправляемые автомобили скользят с ледяных горок. Тут только шиповки дадут шанс на спасение.

Шипы удобны и для зимы в средней полосе России. Они более прогнозируемо ведут себя на всех типах покрытий. И их характеристики не так сильно зависят от температуры, как у фрикционных.

Именно по этой причине они предпочтительнее для водителей с небольшим опытом езды по зимним дорогам.

3. Как выгоднее переобуваться?

Все зависит от того, оба ли комплекта шин на дисках или вы вынуждены дважды в год перебортировать резину.

Первый вариант имеет много преимуществ. Особенно это выгодно тем, кто меняет машину не чаще чем раз в пять лет. Шины меньше страдают при каждом перебортировке. Плюс экономите деньги непосредственно на операции. Правда, придется потратиться на покупку комплекта дисков. Но и тут можно сэкономить, если купить недорогие стальные.

Частая переобувка может привести к поломке датчиков давления в шинах.

4. Самостоятельно или доверить спецам?

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Если у вас один комплект дисков, поезжайте на шиномонтаж. Минусы очевидны: потеряете время в очередях, отдадите несколько тысяч на переобувку, да еще и в спешке работники могут накосячить. Зато не придется пачкаться и напрягаться.

Удобно, если есть комплект зимних колес в сборе и вы сами способны переставить его у себя в гараже или на стоянке. Тогда можете переобуваться, когда вам это удобно.

При этом совершенно не обязательно балансировать колеса. Прокатитесь после переобувки на скоростях 80–120 км/ч. Если нет вибраций — нет и повода для беспокойства. Если появилось биение, можно заглянуть в шиномонтажку, когда сезонный ажиотаж спадет.

Либо балансировочный станок барахлит, либо работник схалтурил. Эти два груза можно заменить одним и меньшей массы, закрепленным примерно посередине.

5. На что еще обратить внимание?

При шиномонтаже вывешивают и снимают все колеса — неплохая возможность проверить ходовую. Иногда и сервисмены что-то замечают и обращают на неисправности внимание владельца. Но не стоит рассчитывать, что они будут очень внимательны. Тем более, что диагностика ходовой — вовсе не их обязанность.

При снятом колесе можно увидеть много интересного.

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Переобуваетесь самостоятельно, стоит потратить чуть больше времени и осмотреть автомобиль перед суровой зимней эксплуатацией.

Проверьте, насколько легко и бесшумно вращаются неведущие колеса и насколько мягко и плавно — ведущие. Исправны ли подшипники и не прихватывают ли тормозные колодки.

Можно осмотреть тормозные шланги и цилиндры — нет ли утечек. Проверить толщину колодок и состояние тормозных дисков.

Убедиться в герметичности пыльников ШРУСов, шаровых опор и рулевых тяг. Посмотреть, не текут ли амортизаторы и целы ли пружины.

Улучшить проходимость любого автомобиля в осенний и зимний период можно при помощи не только цепей и браслетов противоскольжения, но и сэнд-траков.

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Фото: «За рулем», фирмы-производители и depositphotos