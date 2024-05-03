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Спишут все деньги с карт: как туристам защитить свои деньги от мошенников
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Спишут все деньги с карт: как туристам защитить свои деньги от мошенников
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Спишут все деньги с карт: как туристам защитить свои деньги от мошенников

Туристам рассказали о новом виде мошенничества с кражей денег с банковских карт

Мошенники активизировались и обратили пристальное внимание на туристов, в отношении которых используют различные схемы обмана с целью снятия денег с банковских карт.

Одной из схем мошенников является создание фальшивых интернет-ресурсов, копирующих популярные сервисы по продаже авиабилетов и бронированию номеров в гостиницах и отелях на различных курортах. Как правило, туристы оставляют на таких сайтах не только свои персональные данные, но и платежные. Аферисты этим пользуются, чтобы снять деньги с карт или оформить кредиты на их владельцев.

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Также мошенники занимаются сбором персональных данных при помощи другой схемы. Туристов призывают оставить отзывы о гостиницах, за это им предлагается некое вознаграждение. По схеме, деньги перечисляются на банковскую карту, к которой мошенники таким образом получают доступ.

Эксперты советуют туристам не забывать, что практически все гостиницы и отели если для получения обратной связи от постояльцев обращаются к ним непосредственно напрямую. Чтобы не попасть на уловку нечистых на руку дельцов с их поддельными сайтами нужно внимательно изучать такие ресурсы. И прежде, чем вводить какие-то личные данные, убедиться, что сайт не является фальшивым.

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Источник: discover24.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
03.05.2024
Фото:Depositphotos
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