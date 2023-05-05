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Для тех, кто просто забыл: 5 вопросов о давлении в шинах

Около 80% автолюбителей проверяют давление в шинах только три раза в год: во время сезонной переобувки и перед очень дальней поездкой. Тем не менее от правильной накачки колес зависит срок эксплуатации резины и безопасность движения.

1. До какого давления накачивать колеса?

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Давление в шинах должно соответствовать заводским рекомендациям, которые обозначены в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также эти цифры можно найти на наклейке, расположенной на стойке кузова с водительской стороны или лючке бензобака. В наклейках будет содержаться исчерпывающая информация о типоразмерах резины и необходимом давлении по осям в зависимости от нагрузки.

2. Как правильно подкачивать колеса?

Замер и регулировка давления должны производиться исключительно на «холодных» шинах. Но тут есть еще один важный нюанс – противодавление вентиля.

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3. К чему приводит низкое давление в шинах?

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У недокачанного колеса увеличивается пятно контакта с дорожным полотном, за счет чего уменьшается эффективность функции покрышки. Также изменяются форма и характер деформации покрышки. Если приспущенное колесо расположено на управляемой оси, то автомобиль будет «вести» в сторону этого колеса. Низкое давление в шине будет причиной повышенного расхода топлива и неравномерного износа протектора по боковым дорожкам.

За Рулем

На большой скорости недокачанное колесо будет перегреваться, что также отрицательно скажется на ресурсе покрышки.

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За РулемКацубо Игорь
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