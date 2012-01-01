Здесь инструкции верить не надо: 9 пунктов

Эксперт «За рулем» рассказывает, почему менять масло нужно не по регламенту, а колеса крепить не так, как сказано в мануале.

Замена масла

В последнее время инструкции к автомобилям, официально продающимся в нашей стране, стали ближе к реальности. Они рекомендуют менять моторное масло через каждые 15 000 км (или раз в год) в нормальных условиях эксплуатации, и вдвое чаще — через 7500 км или 6 месяцев в тяжелых условиях. Но инструкции к автомобилям, официально проданным в нашей стране в прошлом десятилетии и начале нынешнего, порой советуют менять масло раз в 30 000 км.

Процитирую инструкцию к Chevrolet Aveo прошлого поколения:

Двигатель 1,4 — Замена масла каждые 30 000 км, но не позднее, чем через 1 год. Если автомобиль эксплуатируется в неблагоприятных условиях: вождение на короткие дистанции, длительный холостой ход, езда по грунтовым дорогам — замена моторного масла и фильтра через каждые 15 000 км или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

При таких интервалах двигатель и 100 000 км не продержится. Даже 15 000 км — чересчур большой интервал. Меняйте масло каждые 7500–10 000 км. Ну а при эксплуатации в тяжелых условиях не реже, чем через каждые 7500 км. Если пробеги небольшие, то раз в год.

Масло в автомате

Здесь ситуация еще хуже, чем с моторным маслом. К сожалению, подавляющее большинство автопроизводителей советует только изредка проверять уровень в агрегате, будь то вариатор или классическая гидромеханика. Замена и вовсе не предусматривается сервисной книжкой. По опыту эксплуатации и рекомендациям ремонтников жидкость служит от 45 000 до 60 000 км и затем подлежит замене. А при особо напряженном режиме эксплуатации при низких температурах, при частом буксовании, буксировке прицепа менять жидкость надо еще чаще. То же самое справедливо и в случае с роботизированными коробками передач.

В инструкции к Hyundai Creta так и сказано: «Автоматическая коробка не нуждается в проверке и обслуживании».

Трансмиссионное масло

Имеется в виду масло в механических коробках передач, раздаточных коробках, и редукторах передних и задних мостов. И здесь ситуация далеко не радужная. В большинстве заводских инструкций отсутствуют рекомендации по замене масел. По опыту эксплуатации Chevrolet Aveo и Lada Largus в парке За рулем», замена масла в механических коробках передач необходима не реже чем через 60 000 км. В редукторах полноприводных автомобилей эту процедуру лучше выполнять чаще.

Прогрев

Бытует мнение, что автомобилю все нипочем. Мол, ехать во весь опор можно сразу после холодного запуска. Такие тезисы содержит инструкция по эксплуатации почти любого современного автомобиля.

На дисплее Audi Q7 появляется такая надпись. Делают вид, что пекутся о кошельке владельца. Но даже цвет пиктограммы выдает торчащие уши «зеленых».

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Но это не так. Даже сегодняшний мотор нуждается в прогреве, если хотите, чтобы он пережил гарантийный период. А еще прогрев нужен автоматическим коробкам передач и вариаторам. Резкая нагрузка на эти агрегаты ведет к быстрому выходу из строя.

Так что в морозы рекомендую хотя бы небольшой прогрев (около пяти минут) и очень медленное движение по двору для прогрева двигателя и автоматической КП. Можно даже выезжать из двора не кратчайшим путем, чтобы побольше проехать без нагрузки.

Только фирменный антифриз

Большинство инструкций рекомендует при низком уровне охлаждающей жидкости доливать антифриз, хотя куда дешевле и проще, чтобы не допустить перегрева двигателя, просто долить воды. Лучше дистиллированной, из любого магазина запчастей или аптеки. Даже зимой при доливе не более литра воды опасности никакой. Долили больше — стоит заменить антифриз, как только такая возможность представится.

Инструкция к Renault Kaptur велит доливать только антифриз. А вот книжечка к той же Крете советует — «просто добавь воды».

Крепеж колес

В инструкциях к одним автомобилям есть указания, что смазка гаек недопустима (во избежание самооткручивания), другие замалчивают этот вопрос. Наша рекомендация проста: если в инструкции нет запрета, то смазывать резьбу и конус болта или гайки надо. Если есть запрет, то следует наносить тонкий слой графитового порошка только на резьбовую часть для более легкого хода и предотвращения коррозии.

Перестановка колес

Инструкции одних производителей, например, ВАЗа и Форда, рекомендуют очень часто, при пробеге от 5000 км, переставлять колеса вдоль бортов: задние вперед и наоборот.

Страничка из инструкции к Ford Focus III. Каждые 5000 км добро пожаловать в шиномонтаж.

В то время как концерн Hyundai/Kia советует тоже довольно часто переставлять колеса по сложной крестовой схеме. И кто этим будет заморачиваться? Наши рекомендации проще. При сезонной переобувке следует два наименее изношенных колеса ставить вперед. Причем самый высокий протектор справа. Ну а наиболее изношенные колеса — назад. Ведь чем больше износ, тем больше шансов проколоть колесо. При любом типе привода гораздо опаснее внезапная потеря давления в переднем колесе, чем в заднем.

Буксировка

Особенно потрясает фраза из инструкции: «Вытягивание застрявшего автомобиля из грязи запрещено». И как вы думаете, к какой машине такая инструкция? К нашей Весте. Конечно, никто не предлагает тянуть машину за проушину километр в полуметровом слое грязи. Но порой достаточно протащить машину всего-то пару метров. Не эвакуатор же вызывать?

Цепи противоскольжения

В инструкции к той же Ладе Весте сказано: «Используйте цепи противоскольжения только на передних колесах». Но, к примеру, на небольших местных дорогах в Пиренеях, на границе Франции и Испании, есть указатели, что движение разрешено только с цепями на всех четырех колесах. К тому же наши ПДД запрещают ставить на машину шипованные шины с нешипованными. А тут одна ось с суперкогтями в виде цепей, а вторая, к примеру, липучка. Так что в сложных дорожных условиях ставьте цепи на четыре колеса. Если шины рекомендованной заводом размерности, то цепи не должны задевать ничего лишнего при движении, в том числе и на задних колесах.

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Конечно, инструкция — это закон для автовладельца. И тем не менее, если видите в них нелепицы, советую подумать, посмотреть профильные форумы, позвонить на горячую линию в представительство или уточнить вопрос у дилера. Ну а затем принимать взвешенное решение.