Почему новый двигатель подъедает масло сильнее, чем старый? Как сократить траты на моторное масло? И вообще, куда оно уходит?.. — эксперты «За рулем» ответили на все вопросы.

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В том, что современные двигатели расходуют больше масла, чем прежние, нет ничего удивительного. За последние годы нагрузки на детали выросли непропорционально их запасу прочности. Повышенная степень сжатия и рост эффективного давления в цилиндрах облегчают прорыв газов через поршневые кольца в вентиляцию картера, а оттуда — в камеру сгорания.

Кроме того, появился наддув. Газодинамические уплотнения не герметичны даже у нового турбокомпрессора — некоторое количество масла неизбежно попадает в компрессорную часть, а оттуда — тоже в цилиндры. И по мере износа расход масла «через турбокомпрессор» только увеличивается.

Поэтому декларируемому отдельными производителями расходу масла в литр на каждую тысячу километров удивляться уже не приходится.

Куда оно исчезает? 5 причин

Угар. Поршневые кольца нуждаются в постоянной смазке. Первое компрессионное кольцо периодически оставляет на поверхности цилиндра пленку масла, которое при высокой температуре начинает частично угорать. В суммарном балансе потерь масла в двигателе угар в цилиндрах составляет до 80%. На новых моторах угар всегда выше, чем после обкатки. Интенсивно угорает поддельное масло, характеристики которого зачастую не соответствует заявленным. По мере долива в мотор качественного масла расход будет падать. Аналогично себя ведет и нормальное масло с низкой рабочей вязкостью (типа 0W‑16): оно угорает быстрее, чем более вязкое.

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Испарение. Масло испаряется постоянно. Чем выше его температура, чем интенсивнее барботаж в картере, тем больше паров и капельной взвеси попадает через систему вентиляции в камеру сгорания. Часть масла сгорает, а остальное выносится через выхлопную трубу на улицу. При этом попутно повреждается каталитический нейтрализатор.

Утечки — общеизвестный путь потери масла. Чаще всего текут передний и задний сальники коленчатого вала, сальники распредвалов, прокладки головки блока цилиндров, клапанной крышки и передней крышки, уплотнения масляного фильтра, сливной пробки, заливной горловины и теплообменника.

Проникновение в систему охлаждения. Такая причина может быть вызвана только механическими повреждениями — пробой прокладки головки блока цилиндров, дефект головки или даже самого блока цилиндров. На исправном двигателе ничего такого быть не может.

Отложения. Под воздействием высоких температур даже нормальное масло (а уж выработавшее ресурс — тем более) может превращаться в отложения.

Впускной трубопровод мотора с сильно изношенной поршневой группой выглядит неэстетично.

Так задирают поршни и кольца частицы пыли, проникающие сквозь негерметичные уплотнения системы впуска и воздушного фильтра.

Как сократить расход масла?

Чем агрессивнее водитель ведет машину, тем сильнее растет давление в цилиндрах двигателя, увеличивая прорывы газов через кольца в систему вентиляции картера, откуда масло, в конечном итоге, попадает в камеру сгорания. То же самое происходит при движении на высоких скоростях. По этой причине у «гонщика» угар масла будет больше, чем у спокойного водителя.

Материалы по теме Турбомоторы: глушить сразу или дать остыть? Мнения экспертов На машинах с турбомоторами есть и другая проблема. Когда водитель после езды на предельной скорости по шоссе решает заехать в придорожное кафе и на парковке быстро глушит мотор, турбокомпрессор лишается охлаждения, температура растет и газодинамические уплотнения закоксовываются — а это неминуемо ведет к увеличению расхода масла.

Если температура масла возрастает, вместе с ней увеличиваются и потери, поскольку молекулы поверхностного слоя начинают двигаться быстрее и уносятся в вентиляцию картера. Нужно следить за чистотой радиатора двигателя, исправностью термостата и количеством антифриза в системе охлаждения.

И, конечно, нужно вовремя менять текущие сальники, прокладки и уплотнения.

Попадание масла в систему охлаждения требует немедленного вмешательства сервисменов. Иначе мотор может заклинить и ремонт обойдется совсем в другие деньги.

У большинства автомобилей промежуток между верхней и нижней метками на маслоизмерительном щупе соответствует одному литру масла. По щупу можно довольно точно определить, сколько масла исчезло.

Повышенный или нормальный расход?

Идеальная ситуация — когда от ТО до ТО владелец машины вообще не вспоминает про масло. Это означает, что за 10–15 000 километров пробега двигатель расходует не больше литра масла (между крайними рисками на масляном щупе в большинстве моторов «помещается» около литра масла).

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На практике же нормальным считается расход масла, составляющий 0,5% от расхода бензина. К примеру, если на 15 000 км мотор съел 1200 литров бензина, то верхней допустимой границей расхода масла будет шесть литров. Это составляет 0,4 л на 1000 км пробега.

Что делать с повышенным расходом масла? При небольших годовых пробегах (примерно 5000 км в год) можно и не заморачиваться — подливать масло по необходимости. А если наматываете за год несколько десятков тысяч километров, есть смысл в теплое время года заливать более вязкое масло. Угорать и испаряться оно будет менее интенсивно.

Сизый дым

При покупке машины помните, что у безнаддувных моторов расход масла ниже, чем у наддувных. А если речь идет о бэушных автомобилях, знайте: наличие повышенного расхода на глазок не определить. Бывалые перед продажей чистят даже выхлопную трубу. Нужно обращаться к специалистам. Но если из трубы появляется сизый дым, то это показатель запредельного масляного аппетита. Его не спрятать.

Счастливого пути — и поменьше «масляных» проблем!

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