Многое зависит от годового пробега, возраста автомобиля и региона эксплуатации.

Не всякий автовладелец меняет моторное масло именно на лето. Обычно это те, кто увлечен идеей продлить срок жизни мотора. Благородная цель! Вот что можно сделать для ее достижения.

Загляните в инструкцию

Это универсальный совет для многих операций, которые вы проводите с автомобилем. Если машина на гарантии, то нарушать инструкцию нельзя, а работы лучше выполнять у официального дилера.

Напомню, что вязкость масла, непосредственно влияющую на температурный диапазон работы, по SAE обозначают двумя цифрами и буквой W. Примером может служить обозначение 5W-40. Первая цифра характеризует низкотемпературные свойства масла, а вторая определяет его поведение при рабочих температурах двигателя.

Что советуют автопроизводители?

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

Некоторые не делают различий между зимней и летней эксплуатацией. Надо полагать, это вызвано желанием не расстраивать тех, кто ездит мало и не может менять масло по сезону. Например, концерн Hyundai/Kia считает, что вплоть до температур окружающего воздуха 50˚С можно использовать масла со второй цифрой 20, 30, 40 и 50.

Впрочем, у части производителей различия все же есть. Так, ВАЗ советует использовать масла с рабочей вязкостью 30 при температурах воздуха не выше 25 ˚С. А в жару больше 45 ˚С можно использовать только масло 20W-50. При этом часть масел с индексом 40 может работать до 35 градусов, а часть до 45.

Интересные мысли вызывает это сообщение. Как думаете, у каких моторов зазоры в подшипниках коленчатого и распределительных валов больше? Похоже, что у ВАЗов. Ведь только более густое масло может не вытекать из больших зазоров слишком быстро.

Каков ваш годовой пробег?

Сезонную смену масла есть смысл проводить только при больших годовых пробегах автомобиля. Те, кто ездит мало, должны ориентироваться на наиболее широкодиапазонные масла типа 5W-40, которые, например, в моторах ВАЗов могут ходить при температурах от —30 до +35˚С. А на «корейцах» и подавно все должно быть хорошо.

В каком регионе живете?

Если ваше место жительства — южные регионы страны, то лучше использовать летнее масло — например 15W-40 или 10W-50. Но с тем же успехом можно применять и всесезонку с «большой» второй цифрой — 40 или 50. А вот если вы живете где-нибудь за Уралом, в районах с резко континентальным климатом, то подумать над разделением масел на зимние и летние целесообразно.

Залить масло повышенной рабочей вязкости — хорошая идея для жителей районов с жарким летом.

Если поедете «на юга» в отпуск

Планируете в самую макушку лета вояж на Кавказ или в Крым на машине? Учтите, что в дальней дороге с резкими обгонами в жару, при движении по горным серпантинам жидкое масло будет быстро угорать. И если ваш мотор склонен к пусть и небольшому, но масложору, то лучше перед дорогой залить что-нибудь погуще.

Возраст и пробег автомобиля

Если автомобиль немолод и пробег двигателя без капитального ремонта велик, то, безусловно, лучше летом заливать достаточно густое масло. Это снизит расход масла и сохранит ресурс основных деталей мотора.

Фактическое состояние мотора

При принятии решения о применении летнего масла нужно оценить фактическое состояние двигателя. Если мотор доживает последние тысячи километров перед списанием или капитальным ремонтом, то в него целесообразно лить максимально густое, летнее масло, чтобы конец эксплуатации настал не внезапно, а запланированно.

Бренд может быть любым. Важны вязкость и качество.

А как же бренды?

Я уверен, что на рынке моторных масел нет откровенных лидеров и совсем уж отстающих. Главное, чтобы вы не приобрели подделку. А потому советую брать масло на фирменных заправках и в крупных сетевых магазинах автозапчастей. Следите, чтобы уровень качества по API был не хуже предписанного производителем. Напомню, что линейка масел по мере роста качества выглядит для бензиновых моторов так: SL, SM, SN, SN plus.

Резюмируем

Применение летнего масла целесообразно при больших годовых пробегах автомобиля, при сильной жаре в районе эксплуатации автомобиля и при изношенном моторе.