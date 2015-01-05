Гаражные мифы: добавляем медь в масло, и расход снижается! — журнал За рулем

Гаражные мифы: добавляем медь в масло, и расход снижается!

А еще она восстанавливает геометрические параметры деталей двигателя и предотвращает коррозию.

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Недавно мне попался видеоролик блогера, который на протяжении школьного урока (45 минут) агитировал за применение присадок с содержанием меди в моторное масло. При этом ссылался на журнал «За рулем», в котором в 1984 году прошла информация о добавлении меди в моторное масло и достижении эффекта нулевого износа деталей двигателя.

А еще блогер утверждал, что ресурс практически любых моторов мог бы быть продлен в пять и более раз, стоит только добавить медь в масло.

Вообще, представление о том, что стоит добавить в масло правильные ингредиенты, как машина поедет совсем иначе — не новое и неубиваемое. Но каждый раз после очередного всплеска интереса к теории про магическую медь хочется спросить: если медь так чудодейственна, почему ее не использует оборонная промышленность? Ведь кому, как не военным, выгодно, чтобы техника служила как можно дольше?

Какие бывают присадки к маслу?

Присадки стали добавлять в моторное масло еще на заре массовой автомобилизации.

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Их можно разделить по назначению:

  • Снижают трение. Применение экономит топливо и уменьшает нагрев деталей.
  • Противостоят износу. Снижают механическое истирание деталей двигателя при отсутствии масляного клина или в условиях граничного трения.
  • Восстанавливают изношенные трущиеся поверхности. За счет отложения компонентов присадки зазоры уменьшаются до номинальных величин.
  • Предотвращают коррозию деталей мотора из цветных сплавов.
  • Предотвращают быстрое окисление масла в условиях высоких температур.
  • Депрессорные: снижают температуру прокачиваемости и проворачиваемости масла.
  • Диспергирующие: позволяют удерживать различные отложения в самом масле и не дают им выпасть в осадок.
  • Моющие: растворяют лаковые отложения и нагар, тем самым поддерживают внутреннюю чистоту двигателя.

Большинство присадок присутствует в обычном моторном масле, и лишь восстановительные функции практически никем из солидных производителей не декларируются. В этом и кроется одна из причин живучести мифа про медь. Считается, что медьсодержащая присадка уменьшает трение и износ и даже восстанавливает детали до состояния новых, а также предотвращает окисление черных и цветных металлов. Но...

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  1. Откуда присадке (в том числе и «медной») знать, какие геометрические параметры были у новой детали до начала ее износа? Вдруг она настолько нарастит поверхность, что поршень в цилиндре или коленвал во вкладышах перестанут двигаться? В деталях двигателя необходимы точно выверенные зазоры.
  2. Перенос одного металла на поверхность другого — очень непростой процесс. Например, сейчас при ремонте деталей напыляют и постели распредвалов, и поверхности под сальник на коленвале. Но при этом изношенные шейки коленвала таким же способом восстанавливать не берутся. Просто потому, что это сложнейший высокотемпературный физико-химический процесс. А тут добавил меди — и якобы все хорошо. Нет!
  3. Кто-нибудь видел рабочий мотор со следами коррозии внутри? Такое возможно, если он постоял полуразобранным и без масла годик другой. Словом, любое масло предотвращает коррозию.

Однако некоторые автовладельцы эти доводы не замечают и продолжают верить в чудодейственное свойство меди. Конечно, речь не идет о том, что они сами изготавливают медную стружку и насыпают ее в маслозаливную горловину. Такая самодельная присадка тут же будет отловлена шторкой масляного фильтра. И только в агрегатах, где масляных фильтров нет (например, редуктор заднего моста или коробка передач), она, возможно, как-то себя проявит. Попав в пятно контакта шестерен, она будет раздавлена ввиду огромных контактных напряжений, и, возможно, некоторые частицы ее прилипнут в микроуглублениях на поверхности деталей.

В чем секрет масел на основе меди?

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Действительно, сегодня можно купить масло с иным, чем у других, пакетом присадок, основанным на меди. Только имейте в виду, что их производители используют эстеровую основу, как у лучших и дорогих масел, а потом добавляют металлоплакирующую чудо-присадку. Я убежден, что хорошие характеристики таких продуктов (о чем часто можно слышать восторженные отклики автолюбителей) определяются именно основой, а не медьсодержащими присадками. При этом цена у такого масла ощутимо выше, чем у эстеровых масел даже общеизвестных брендов.

Сегодня все мировые производители масел вынуждены выпускать свои продукты в очень узком диапазоне характеристик. Иначе в условиях жесткой конкуренции можно легко утратить доверие к бренду и прогореть. Конечно, у каждого производителя есть как бюджетная продукция, так и элитные масла. И чем выше цена, тем лучше характеристики масла: синтетическая основа, большой и хороший пакет присадок, лучший температурный диапазон, отменные смазывающие свойства, продление ресурса мотора. Однако прорывов, как и провалов, в этой сфере давно нет. Более дорогие масла облегчают холодный запуск двигателя, увеличивают моторесурс и дают мизерную экономию топлива. Повторюсь, мизерную, не более 1–2%.

А что, если добавить медную присадку в свое масло?

В продаже встречаются вот такие присадки в баночке. Ни допусков, ни нормативов ни сертификатов. Все на доверии. На свой страх и риск. На мой взгляд, лучше не экспериментировать.
В продаже встречаются вот такие присадки в баночке. Ни допусков, ни нормативов ни сертификатов. Все на доверии. На свой страх и риск. На мой взгляд, лучше не экспериментировать.

Любой производитель присадок всегда представляет свои продукты в максимально выгодном для себя свете. Обычно делается упор на улучшение нескольких из вышеприведенных характеристик масла, а остальные при этом якобы «не ухудшаются». Однако производители чудо-снадобий на основе меди часто обещают экономию топлива аж в 12%, рост мощности на ту же величину, снижение шума на 18 Дб (а это много!) и, главное увеличение ресурса в 30 раз! Уже по одним этим заявлениям можно понять, что либо Нобелевская премия никак не может найти лауреата, либо все это фейк.

Чем мы рискуем?

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Присадка может быть вредна для определенных типов моторов. Ведь очевидно, что испытания производитель присадки проводил не на всей гамме двигателей. К тому же защита от подделок у малоизвестного производителя присадок может находиться на невысоком уровне. Мало кто знает, как выглядит подлинная упаковка. Ну а подделка может содержать вообще что угодно.

Главная опасность в том, что присадка может забить масляный фильтр, и моторное масло перестанет очищаться, а будет проходить только через перепускной клапан. А если официальный дилер обнаружит в вашем масле присадки, то автомобиль снимут с гарантии на двигатель.

Совет от «За рулем»

Я не использую присадки в масло и вам не советую. Если не ограничены в расходах на обслуживание автомобиля и хочется сделать мотору добро — меняйте масло почаще либо переходите на продукт более высокого качества.

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