Гаражные мифы: добавляем медь в масло, и расход снижается!

А еще она восстанавливает геометрические параметры деталей двигателя и предотвращает коррозию.

Недавно мне попался видеоролик блогера, который на протяжении школьного урока (45 минут) агитировал за применение присадок с содержанием меди в моторное масло. При этом ссылался на журнал «За рулем», в котором в 1984 году прошла информация о добавлении меди в моторное масло и достижении эффекта нулевого износа деталей двигателя.

А еще блогер утверждал, что ресурс практически любых моторов мог бы быть продлен в пять и более раз, стоит только добавить медь в масло.

Вообще, представление о том, что стоит добавить в масло правильные ингредиенты, как машина поедет совсем иначе — не новое и неубиваемое. Но каждый раз после очередного всплеска интереса к теории про магическую медь хочется спросить: если медь так чудодейственна, почему ее не использует оборонная промышленность? Ведь кому, как не военным, выгодно, чтобы техника служила как можно дольше?

Какие бывают присадки к маслу?

Присадки стали добавлять в моторное масло еще на заре массовой автомобилизации.

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Их можно разделить по назначению:

Снижают трение. Применение экономит топливо и уменьшает нагрев деталей.

Применение экономит топливо и уменьшает нагрев деталей. Противостоят износу. Снижают механическое истирание деталей двигателя при отсутствии масляного клина или в условиях граничного трения.

Снижают механическое истирание деталей двигателя при отсутствии масляного клина или в условиях граничного трения. Восстанавливают изношенные трущиеся поверхности. За счет отложения компонентов присадки зазоры уменьшаются до номинальных величин.

За счет отложения компонентов присадки зазоры уменьшаются до номинальных величин. Предотвращают коррозию деталей мотора из цветных сплавов.

мотора из цветных сплавов. Предотвращают быстрое окисление масла в условиях высоких температур.

в условиях высоких температур. Депрессорные: снижают температуру прокачиваемости и проворачиваемости масла.

снижают температуру прокачиваемости и проворачиваемости масла. Диспергирующие: позволяют удерживать различные отложения в самом масле и не дают им выпасть в осадок.

позволяют удерживать различные отложения в самом масле и не дают им выпасть в осадок. Моющие: растворяют лаковые отложения и нагар, тем самым поддерживают внутреннюю чистоту двигателя.

Большинство присадок присутствует в обычном моторном масле, и лишь восстановительные функции практически никем из солидных производителей не декларируются. В этом и кроется одна из причин живучести мифа про медь. Считается, что медьсодержащая присадка уменьшает трение и износ и даже восстанавливает детали до состояния новых, а также предотвращает окисление черных и цветных металлов. Но...

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Откуда присадке (в том числе и «медной») знать, какие геометрические параметры были у новой детали до начала ее износа? Вдруг она настолько нарастит поверхность, что поршень в цилиндре или коленвал во вкладышах перестанут двигаться? В деталях двигателя необходимы точно выверенные зазоры. Перенос одного металла на поверхность другого — очень непростой процесс. Например, сейчас при ремонте деталей напыляют и постели распредвалов, и поверхности под сальник на коленвале. Но при этом изношенные шейки коленвала таким же способом восстанавливать не берутся. Просто потому, что это сложнейший высокотемпературный физико-химический процесс. А тут добавил меди — и якобы все хорошо. Нет! Кто-нибудь видел рабочий мотор со следами коррозии внутри? Такое возможно, если он постоял полуразобранным и без масла годик другой. Словом, любое масло предотвращает коррозию.

Однако некоторые автовладельцы эти доводы не замечают и продолжают верить в чудодейственное свойство меди. Конечно, речь не идет о том, что они сами изготавливают медную стружку и насыпают ее в маслозаливную горловину. Такая самодельная присадка тут же будет отловлена шторкой масляного фильтра. И только в агрегатах, где масляных фильтров нет (например, редуктор заднего моста или коробка передач), она, возможно, как-то себя проявит. Попав в пятно контакта шестерен, она будет раздавлена ввиду огромных контактных напряжений, и, возможно, некоторые частицы ее прилипнут в микроуглублениях на поверхности деталей.

В чем секрет масел на основе меди?

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Действительно, сегодня можно купить масло с иным, чем у других, пакетом присадок, основанным на меди. Только имейте в виду, что их производители используют эстеровую основу, как у лучших и дорогих масел, а потом добавляют металлоплакирующую чудо-присадку. Я убежден, что хорошие характеристики таких продуктов (о чем часто можно слышать восторженные отклики автолюбителей) определяются именно основой, а не медьсодержащими присадками. При этом цена у такого масла ощутимо выше, чем у эстеровых масел даже общеизвестных брендов.

Сегодня все мировые производители масел вынуждены выпускать свои продукты в очень узком диапазоне характеристик. Иначе в условиях жесткой конкуренции можно легко утратить доверие к бренду и прогореть. Конечно, у каждого производителя есть как бюджетная продукция, так и элитные масла. И чем выше цена, тем лучше характеристики масла: синтетическая основа, большой и хороший пакет присадок, лучший температурный диапазон, отменные смазывающие свойства, продление ресурса мотора. Однако прорывов, как и провалов, в этой сфере давно нет. Более дорогие масла облегчают холодный запуск двигателя, увеличивают моторесурс и дают мизерную экономию топлива. Повторюсь, мизерную, не более 1–2%.

А что, если добавить медную присадку в свое масло?

В продаже встречаются вот такие присадки в баночке. Ни допусков, ни нормативов ни сертификатов. Все на доверии. На свой страх и риск. На мой взгляд, лучше не экспериментировать.

Любой производитель присадок всегда представляет свои продукты в максимально выгодном для себя свете. Обычно делается упор на улучшение нескольких из вышеприведенных характеристик масла, а остальные при этом якобы «не ухудшаются». Однако производители чудо-снадобий на основе меди часто обещают экономию топлива аж в 12%, рост мощности на ту же величину, снижение шума на 18 Дб (а это много!) и, главное увеличение ресурса в 30 раз! Уже по одним этим заявлениям можно понять, что либо Нобелевская премия никак не может найти лауреата, либо все это фейк.

Чем мы рискуем?

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Присадка может быть вредна для определенных типов моторов. Ведь очевидно, что испытания производитель присадки проводил не на всей гамме двигателей. К тому же защита от подделок у малоизвестного производителя присадок может находиться на невысоком уровне. Мало кто знает, как выглядит подлинная упаковка. Ну а подделка может содержать вообще что угодно.

Главная опасность в том, что присадка может забить масляный фильтр, и моторное масло перестанет очищаться, а будет проходить только через перепускной клапан. А если официальный дилер обнаружит в вашем масле присадки, то автомобиль снимут с гарантии на двигатель.

Совет от «За рулем»

Я не использую присадки в масло и вам не советую. Если не ограничены в расходах на обслуживание автомобиля и хочется сделать мотору добро — меняйте масло почаще либо переходите на продукт более высокого качества.