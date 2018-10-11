9 причин не пользоваться присадками-добавками к маслу и топливу

Эксперт ЗР — о негативных последствиях от бездумного применения различных присадок и добавок к автомобильным жидкостям.

Сегодня мы живем в мире, где лимонад делают из искусственных добавок, а полировку для мебели — из настоящих лимонов.

Из Сети

Представьте себе, что вы, идя по улице, замечаете надпись «Аптека». Заходите внутрь и видите множество разноцветных флакончиков и пузырьков — один привлекательнее другого. Вам хочется порадовать самого себя — и вот вы уже лезете в бумажник…

Говорят, что в гастроном лучше заходить сытым, дабы не накупать лишнего. А вот в каком состоянии надо заходить в магазин запчастей?

Чушь? Да, конечно. Но почему-то аналогичное поведение в магазине с автохимией кажется многим вполне естественным. Желание «сделать машинке приятно» перевешивает аргументы реальной потребности и доводы здравого смысла. И ладно бы, когда речь идет о различных удалителях битумных пятен или шампунях — на чистой машине, конечно же, ездить приятнее. Но потребителя очень часто охватывает желание плеснуть какого-то зелья в топливо или моторное масло…

Из жизни носорылов

Есть такое обидное словечко: «носорыл». Не знаю, кем оно придумано, но опознается носорыл по некоторым особенностям поведения. В частности, когда подходит срок замены моторного масла, носорыл приобретает самую дешевую, какую только возможно, канистрочку с непонятным содержимым, после чего бухает внутрь дорогущий флакон с зельем, обещающим снижение трения, рост мощности, улучшение динамики и сокращение прожорливости. Затем полученное снадобье заливается в двигатель…

В эпоху дефицита над маслами порой приходилось колдовать. Но сегодня… нет, не надо.

Аналогичным образом носорыл выбирает АЗС. Из всех возможных вариантов он выискивает самый дешевый ценник, после чего, опять-таки, разбавляет «горючку» содержимым очередного флакончика. Который, как водится, обещает поднять октан, убрать смолы, связать воду, увеличить мощность, прибавить динамики и т.п.

Носорыл искренно верит в то, что обманул всех — и ему от этого хорошо. Продавцам тоже хорошо: они любят носорылов.

Почему не надо уподобляться этим добрым людям? А вот почему.

Ни один производитель автомобиля не дает согласия на применение в его машине каких-либо присадок-добавок ни в топливо, ни в масло. Поэтому использовать их в гарантийных машинах, мягко говоря, неразумно. Если вы случайно нарвались на АЗС с дрянным топливом и машина закапризничала, то помните: после обращения в гарантийку там, первым делом, отправят в лабораторию пробу топлива. И если там будет что-то подозрительное — прощай, гарантия. А это уже неприятно — если, конечно, вы заранее не махнули на нее рукой.

Приобретение любой присадки-добавки — это гарантированная трата денег с небольшими шансами получить реальную отдачу. Ни одно снадобье в мире не превратит плохое масло в хорошее, а бензин АИ-92 — в АИ-98, да еще при этом и в Евро-5.

Помните, что не все присадки-добавки безобидны. В частности, уважаемые мэтры в области трибологии (это такая наука, занимающаяся исследованием и описанием контактного взаимодействия твёрдых деформируемых тел при их относительном перемещении) говорят так: польза от наших препаратов возможна только при грамотном применении заведомо качественных составов. А вот в остальных случаях возможны неприятности. Поэтому, если вы не мэтр по трибологии, то лучше не рискуйте.

Многочисленные ссылки на езду без масла не имеют ни малейшего отношения к полезности такой присадки-добавки лично для вас. Мы многократно писали, что на одной из выставок, рядом с машиной, которую крутит без масла одна из известных фирм-производителей автохимии, был выставлен второй, точно такой же автомобиль! И транспарант рядом со стендом гласил — «Мы ничего не заливали в мотор! Мы просто грамотно его собрали из качественных деталей». И этот мотор также, без масла, но и без обработки, отработал все выставочную неделю.

Если вы обнаружили под автомобилем масляную лужу, то знайте: ни одно на свете снадобье вам не поможет. Как говорится, «поздно пить боржом».

Различные увеличители октанового числа, обещающие его прирост на несколько единиц, на практике обычно повышают его от силы на единицу. При этом непонятно, на каком этапе пользоваться таким препаратом? Заранее купить и возить с собой, ожидая повода воспользоваться? На мой взгляд, проще дотащиться до нормальной АЗС и долить нормальный бензин. Впрочем, если поставить задачу залить заведомую дешевку в расчете на авось — тогда, конечно… Материалы по теме Добавки к моторным маслам и топливу: лить или не лить?

Очистители топливных систем на практике способны изрядно напугать потребителя, поскольку первым делом… ухудшают работу мотора! Смываемая грязь на первых порах любит забивать форсунки и топливопроводы. Поэтому лучше начать с небольших доз. В любом случае это не аварийное средство, а профилактическое. Можно также напомнить, что на всех брендовых АЗС продают топлива с улучшенной моющей способностью — оно, как правило, на рубль дороже.

Не стоит слепо доверять обещаниям отдельных производителей присадок-добавок полностью восстановить изношенный мотор. Приятно, конечно, верить, что поршни обрастут алюминиевым сплавом, кольца — хромом, шейки вала — чугуном или сталью, вкладыши — алюминием, а упорные полукольца — бронзой. Приготовить универсальное снадобье такого уровня, прямо скажем, тяжеловато. Даже сказочная колдунья, получив такое техзадание, предпочла бы подарить заказчику новый мотор, а не колдовать над восстановлением нужного конструктивного профиля.

Присадки-добавки, обещающие поднять мощность процентов эдак на 40 — это однозначное «разводилово», как говорят современные интеллигенты. Реальный эффект даже от нормальных препаратов, редко превышает процент-другой. Вы уверены, что сможете его почувствовать?

О пользе и добре

Современный автомобиль — это сплошные высокие технологии. Не стоит бездумно вторгаться в них…

Автохимия способна приносить реальную пользу — в этом сомневаться не стоит. И речь даже не о шампунях с очистителями кожи — тому же топливу можно реально помогать. Скажем, различные вытеснители воды позволяют связать H 2 O и отправить ее вместе с топливом в камеру сгорания. А антигели, предварительно залитые в топливный бак, помогут дизелеводам несколько обезопасить себя от преждевременного замерзания нехорошего дизтоплива. Очистители топливных систем также обучены вымывать всяческую гадость, забивающую форсунки и топливопроводы, хотя тут возможны осложнения, о которых мы говорили выше. Что до масла, то отдельные геомодификаторы трения действительно умеют подшлифовывать изношенные поверхности.

Хотите улучшить структуру продукта? Ну-ну…

Всех, кто имеет свой опыт общения с присадками-добавками, приглашаем высказаться. Дилеров и торговых агентов просим не беспокоиться.