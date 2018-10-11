9 причин не пользоваться присадками-добавками к маслу и топливу

Сегодня мы живем в мире, где лимонад делают из искусственных добавок, а полировку для мебели — из настоящих лимонов.
Из Сети
Представьте себе, что вы, идя по улице, замечаете надпись «Аптека». Заходите внутрь и видите множество разноцветных флакончиков и пузырьков — один привлекательнее другого. Вам хочется порадовать самого себя — и вот вы уже лезете в бумажник…
Чушь? Да, конечно. Но почему-то аналогичное поведение в магазине с автохимией кажется многим вполне естественным. Желание «сделать машинке приятно» перевешивает аргументы реальной потребности и доводы здравого смысла. И ладно бы, когда речь идет о различных удалителях битумных пятен или шампунях — на чистой машине, конечно же, ездить приятнее. Но потребителя очень часто охватывает желание плеснуть какого-то зелья в топливо или моторное масло…
Из жизни носорылов
Есть такое обидное словечко: «носорыл». Не знаю, кем оно придумано, но опознается носорыл по некоторым особенностям поведения. В частности, когда подходит срок замены моторного масла, носорыл приобретает самую дешевую, какую только возможно, канистрочку с непонятным содержимым, после чего бухает внутрь дорогущий флакон с зельем, обещающим снижение трения, рост мощности, улучшение динамики и сокращение прожорливости. Затем полученное снадобье заливается в двигатель…
Аналогичным образом носорыл выбирает АЗС. Из всех возможных вариантов он выискивает самый дешевый ценник, после чего, опять-таки, разбавляет «горючку» содержимым очередного флакончика. Который, как водится, обещает поднять октан, убрать смолы, связать воду, увеличить мощность, прибавить динамики и т.п.
Носорыл искренно верит в то, что обманул всех — и ему от этого хорошо. Продавцам тоже хорошо: они любят носорылов.
Почему не надо уподобляться этим добрым людям? А вот почему.
- Ни один производитель автомобиля не дает согласия на применение в его машине каких-либо присадок-добавок ни в топливо, ни в масло. Поэтому использовать их в гарантийных машинах, мягко говоря, неразумно. Если вы случайно нарвались на АЗС с дрянным топливом и машина закапризничала, то помните: после обращения в гарантийку там, первым делом, отправят в лабораторию пробу топлива. И если там будет что-то подозрительное — прощай, гарантия. А это уже неприятно — если, конечно, вы заранее не махнули на нее рукой.
- Приобретение любой присадки-добавки — это гарантированная трата денег с небольшими шансами получить реальную отдачу. Ни одно снадобье в мире не превратит плохое масло в хорошее, а бензин АИ-92 — в АИ-98, да еще при этом и в Евро-5.
- Помните, что не все присадки-добавки безобидны. В частности, уважаемые мэтры в области трибологии (это такая наука, занимающаяся исследованием и описанием контактного взаимодействия твёрдых деформируемых тел при их относительном перемещении) говорят так: польза от наших препаратов возможна только при грамотном применении заведомо качественных составов. А вот в остальных случаях возможны неприятности. Поэтому, если вы не мэтр по трибологии, то лучше не рискуйте.
- Многочисленные ссылки на езду без масла не имеют ни малейшего отношения к полезности такой присадки-добавки лично для вас. Мы многократно писали, что на одной из выставок, рядом с машиной, которую крутит без масла одна из известных фирм-производителей автохимии, был выставлен второй, точно такой же автомобиль! И транспарант рядом со стендом гласил — «Мы ничего не заливали в мотор! Мы просто грамотно его собрали из качественных деталей». И этот мотор также, без масла, но и без обработки, отработал все выставочную неделю.
- Если вы обнаружили под автомобилем масляную лужу, то знайте: ни одно на свете снадобье вам не поможет. Как говорится, «поздно пить боржом».
- Различные увеличители октанового числа, обещающие его прирост на несколько единиц, на практике обычно повышают его от силы на единицу. При этом непонятно, на каком этапе пользоваться таким препаратом? Заранее купить и возить с собой, ожидая повода воспользоваться? На мой взгляд, проще дотащиться до нормальной АЗС и долить нормальный бензин. Впрочем, если поставить задачу залить заведомую дешевку в расчете на авось — тогда, конечно…
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- Очистители топливных систем на практике способны изрядно напугать потребителя, поскольку первым делом… ухудшают работу мотора! Смываемая грязь на первых порах любит забивать форсунки и топливопроводы. Поэтому лучше начать с небольших доз. В любом случае это не аварийное средство, а профилактическое. Можно также напомнить, что на всех брендовых АЗС продают топлива с улучшенной моющей способностью — оно, как правило, на рубль дороже.
- Не стоит слепо доверять обещаниям отдельных производителей присадок-добавок полностью восстановить изношенный мотор. Приятно, конечно, верить, что поршни обрастут алюминиевым сплавом, кольца — хромом, шейки вала — чугуном или сталью, вкладыши — алюминием, а упорные полукольца — бронзой. Приготовить универсальное снадобье такого уровня, прямо скажем, тяжеловато. Даже сказочная колдунья, получив такое техзадание, предпочла бы подарить заказчику новый мотор, а не колдовать над восстановлением нужного конструктивного профиля.
- Присадки-добавки, обещающие поднять мощность процентов эдак на 40 — это однозначное «разводилово», как говорят современные интеллигенты. Реальный эффект даже от нормальных препаратов, редко превышает процент-другой. Вы уверены, что сможете его почувствовать?
О пользе и добре
Автохимия способна приносить реальную пользу — в этом сомневаться не стоит. И речь даже не о шампунях с очистителями кожи — тому же топливу можно реально помогать. Скажем, различные вытеснители воды позволяют связать H2O и отправить ее вместе с топливом в камеру сгорания. А антигели, предварительно залитые в топливный бак, помогут дизелеводам несколько обезопасить себя от преждевременного замерзания нехорошего дизтоплива. Очистители топливных систем также обучены вымывать всяческую гадость, забивающую форсунки и топливопроводы, хотя тут возможны осложнения, о которых мы говорили выше. Что до масла, то отдельные геомодификаторы трения действительно умеют подшлифовывать изношенные поверхности.
Всех, кто имеет свой опыт общения с присадками-добавками, приглашаем высказаться. Дилеров и торговых агентов просим не беспокоиться.
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