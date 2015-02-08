Тестируем восемь образцов антигелей. Задача — выяснить, насколько эффективно эти препараты улучшают низкотемпературные свойства солярки. И не ухудшают ли они цетановое число и смазывающую способность дизтоплива?

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Популярность антигелей во многом порождена прорехами в законодательстве. Как не было обязательных требований к сезонности применения летней и зимней солярок, так и нет. Значит, дизелистов снова ждет зимняя сказка о том, как морозным утром потратить полдня на поиск эвакуатора и теплого бокса. Впрочем, профилактические средства известны — антигели, или, по-научному, депрессорные присадки к дизельному топливу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Депрессорные свойства дизельного топлива характеризуются тремя параметрами:

температурой помутнения (Тп), при достижении которой начинается кристаллизация парафинов топлива: оно мутнеет, но при этом еще сохраняет работоспособность;

предельной температурой фильтруемости (Тф): при дальнейшем снижении температуры топливо не прокачивается через фильтры топливной системы и мотор на таком топливе перестает работать;

температурой застывания (Тз), при которой топливо, находящееся в лабораторной пробирке, наклоненной на 45°, не меняет своего положения в течение 60 секунд. Действующий Технический регламент нормирует только одну из этих трех температур — предельную температуру фильтруемости. Для летних топлив она не нормируется, для переходного топлива должна быть не выше —15 °C, для зимнего — не выше —20 °C, для арктического — не выше —38 °C.

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Цетановое число — параметр топлива, характеризующий его воспламеняемость. Технический регламент устанавливает минимальное значение цетанового числа для летнего дизтоплива — 51, для зимнего и арктического — 47.

Смазывающая способность — важный параметр, характеризующий способность дизельного топлива противодействовать износу топливной аппаратуры. Его условно характеризует так называемый скорректированный диаметр пятна износа, определяемый на специальной установке; он не должен превышать 460 мкм. Пятно образуется на стальном шарике, который трется по стальной пластинке в ванночке с проверяемым дизтопливом.

Народный антигель

Когда-то разработали простой способ превращения летнего топлива в зимнее — плеснуть в бак керосин. Даже пропорции известны: до 10% к объему топлива на каждые 10 градусов мороза. И всё — солярка перестает замерзать, мотор пускается на морозе. Казалось бы, вот оно, решение!

Увы, не всё так просто. Во‑первых, керосин имеет низкое цетановое число — не выше 35 единиц, тогда как у дизельного топлива оно, как требует действующий Технический регламент, не должно опускаться ниже 51 единицы. Цетановое число определяет воспламеняемость дизельного топлива и, следовательно, пусковые свойства мотора, расход топлива, мощность. А еще — дымность отработавших газов, жесткость работы мотора и соответственно его ресурс. Легко посчитать: добавка 20% керосина в кондиционное топливо снижает цетановое число с исходных 51 до 47. А это уже много — ведь умная программа управления современным дизелем с системой common rail настроена на совершенно определенные параметры топлива.

Замерзло При 0 ºС топливо прозрачное (слева), при —5 ºС — помутневшее (в центре), а при —20 ºС — замерзшее. Критерий замерзания: при наклоне в 45 градусов солярка не должна стекать в течение 60 секунд.

Кроме того, для дизельного топлива очень важна смазывающая способность, поскольку дорогая топливная аппаратура смазывается исключительно соляркой. А керосин лишь мешает работе смазывающих присадок, вводимых в дизельное топливо. Они импортные, а потому дорогие, и производители дизтоплива добавляют минимум таких присадок — только бы соблюсти требования Технического регламента касательно смазывающей способности. Плеснете немного керосина, и этот параметр неизбежно окажется ниже допустимого предела. Заметим также, что керосин невыгоден: он втрое дороже солярки.

Депрессоры — не для депрессии

А насколько эффективно антигели улучшают низкотемпературные свойства солярки? И не ухудшают ли они цетановое число и смазывающую способность?

Для теста мы закупили восемь разных антигелей. Руководствуясь принципом импортозамещения, искали отечественные — таких набралось семь (надо признать, что при изготовлении некоторых из них используются импортные компоненты). За весь остальной мир выступил американский препарат Hi-Gear Diesel Antigel.

Astrohim Astrohim1 Примерная цена — 150 руб. Объем обрабатываемого топлива — 60–120 л Заявлено обеспечение текучести ДТ до температуры —57 °C! Но это — на зимнем топливе и при максимальной концентрации препарата. Полученные нами результаты выглядят скромнее. + Дешевый состав, который работает по своему основному назначению. Цетановое число и смазывающую способность ухудшает в минимальной степени. — Сравнительно невысокая эффективность. Точная дозировка сложна.

Методика проверки незамысловата. Берем заведомо хорошее дизельное топливо, отвечающее требованиям Технического регламента. Цетановое число — 52,3 единицы, смазывающая способность, характеризуемая величиной скорректированного диаметра пятна износа (подробнее мы рассказываем об этом отдельно), — 415 микрон при предельно допускаемых Техническим регламентом 460 микронах.

Важный момент: для испытаний брали летнее топливо, заведомо свободное от заводских депрессоров, — в противном случае эксперимент был бы некорректным. Заполняем восемь емкостей купленными антигелями строго согласно рекомендациям производителей — и везем в сертифицированную лабораторию. Там определяем изменение низкотемпературных свойств (температуры помутнения, фильтруемости и застывания), цетановое число и смазывающую способность.