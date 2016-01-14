Бензиновый Renault Duster против дизельного: считаем расходы

Renault Duster обзавелся новым бензиновым двигателем. Сделать ставку на него или предпочесть дизель? Разбираемся, какая версия выгоднее в содержании и лучше ведет себя на асфальте и на бездорожье.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

RENAULT DUSTER 1.6RENAULT DUSTER 1.5 dCi

  • Снаряженная/полная масса 1360/1800 кг | 1390/1890 кг
  • Время разгона 0–100 км/ч 12,5 с | 13,2 с
  • Максимальная скорость 166 км/ч | 167 км/ч
  • Радиус разворота 5,25 м | 5,25 м
  • Топливо/запас топлива АИ-95/50 л | ДТ/50 л
  • Расход топлива: городской/загородный/ смешанный цикл 9,1/6,8/7,6 л/100 км | 5,9/5,0/5,3 л/100 км
  • Выбросы CO2 185 г/км | 135 г/км
ДВИГАТЕЛЬ
  • Тип бензиновый | дизельный
  • Расположение спереди, поперечно
  • Конфигурация/число клапанов 4/16 | 4/8
  • Рабочий объем 1598 см³ | 1461 см³
  • Степень сжатия 10,7 | 15,2
  • Мощность 84 кВт/114 л.с. при 5500 об/мин | 80 кВт/109 л.с. при 4000 об/мин
  • Крутящий момент 156 Н·м при 4000 об/мин | 240 Н·м при 1750 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
  • Тип привода полный
  • Коробка передач М6
  • Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/з.х. 4,454/2,588/1,689/1,171/ 0,914/0,731/4,476 | 4,454/2,588/1,633/1,114/0,811/0,617/4,476
  • Главная передача 4,86 | 4,86
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
  • Подвеска: спереди/сзади McPherson/многорычажная
  • Рулевое управление реечное, с электрогидроусилителем
  • Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилируемые/барабанные
  • Шины 215/65 R16
Этот 1,6‑литровый бензиновый мотор мы ждали полгода — с тех пор, как обновился сам Duster (ЗР, 2015, № 6). Его преподносили как новый, но оказалось, что он не один год работал на разных моделях Nissan, среди которых Tiida, Sentra, Juke и Quashqai. Не нов, но что с того? Всяко совершеннее 102‑сильного логановского, который откровенно слаб для полноприводного автомобиля.

Новый двигатель развивает 114 л.с. и выдает 156 Н·м. Хорошо зарекомендовал себя. Единственная претензия по части обслуживания: при замене свечей зажигания приходится снимать впускной коллектор. Зная это, изготовитель устанавливает иридиевые свечи, подлежащие замене через 30 000 км.

А 109‑сильный полуторалитровый турбодизель уже знаком нашим читателям. По сути, это модернизированный восьмиклапанный дизелёк с дореформенного Дастера. Получив турбину с изменяемой производительностью и новую систему впрыска, он стал развивать 109 л.с. (+ 19 л.с.), а предельный крутящий момент достигает 240 Н·м (+ 40 Н·м).

05-2-Duster_zr-01_16

05-2-Duster_zr-01_16Расход топлива определялся доливом баков через проточный жидкостный счетчик.
Расход топлива определялся доливом баков через проточный жидкостный счетчик.
Расход топлива определялся доливом баков через проточный жидкостный счетчик.

Для корректности мы взяли полноприводные машины с механическими коробками передач. Сажаем на задние места манекены (вес трех пластиковых водоналивных болванов — 206 кг), наполняем топливные баки под завязку, переводим трансмиссии в самый экономичный, переднеприводный режим и отправляемся на контрольный маршрут. Треть пути — по городу, треть — по автомагистрали и еще треть — по узеньким подмосковным дорожкам районного значения. В конце долгого пути вновь заправляем баки до горлышка и берем калькулятор: дизельный Duster ел в среднем 7,2 л/100 км, а бензиновый — 10,5 л/100 км. Ваш Duster потребляет меньше? Это вас тешит трип-компьютер, который нам тоже показал весьма оптимистичные данные: 6,3 и 7,9 л/100 км соответственно. Обманщик.

Если в качестве расчетного принять пробег равным 90 000 км (по 15 000 км в течение шести лет), то при нынешних ценах на топливо владелец дизельной машины выложит 226 800 рублей, а бензиновой — 349 650 целковых. Разница аж 122 850 рублей!

Но дизельный Duster на 66 тысяч дороже и требует более частого техобслуживания: он должен заезжать на СТО каждые 10 000 км, а бензиновый — с интервалом 15 000 км. Данные о стоимости обслуживания мы  свели в таблицу, из которой видно, что на 90‑тысячном пробеге бензиновый Duster вытянет из кармана на 33 тысячи рублей меньше.

РАСХОДЫ НА ТО ПРИ ПРОБЕГЕ 90 000 КМ*

RENAULT DUSTER 1.6 (бензин) | RENAULT DUSTER 1.5 dCi (дизель)

  • ТО-15 000 км 8800 руб. | ТО-10 000 км 8400 руб.
  • ТО-30 000 км 10 900 руб. | ТО-20 000 км 11 400 руб.
  • ТО-45 000 км 8800 руб. | ТО-30 000 км 8400 руб.
  • ТО-60 000 км 10 900 руб. | ТО-40 000 км 11 400 руб.
  • ТО-75 000 км 8800 руб. | ТО-50 000 км 8400 руб.
  • ТО-90 000 км 10 900 руб. | ТО-60 000 км 11 400 руб. | ТО-70 000 км 8400 руб. | ТО-80 000 км 11 400 руб. |ТО-90 000 км 10 900 руб.
Ремни навесного оборудования
  • 8900 руб. | 13 100 руб.**
Технические жидкости
  • 5000 руб.| 5300 руб.
Очистка задних тормозных колодок
  • 1200 руб. | 1200 руб.
Итого
  • 74 200 руб. | 107 200 руб.
*Официальные данные Renault.

** Включая ремни ГРМ.

В сухом остатке имеем, что при нынешних ценах на машины, топливо и обслуживание дизельный Duster при пробеге 90 000 км обойдется на 23 тысячи рублей дешевле. И с увеличением пробега эта разница будет расти.

04-2-Duster_zr-01_16-HDR

04-2-Duster_zr-01_16-HDRRenault Duster
Renault Duster

А каковы водительские впечатления? Дизельный Duster разгоняется легко, словно играючи. Бензиновый же с напряжением переваливает рубеж 140 км/ч: наши замеры на Дмитровском автополигоне показали, что с двумя пассажирами на борту он не смог разогнаться даже до 160 км/ч при паспортных 166 км/ч. Впрочем, где ездить с такой скоростью? Куда печальнее его проигрыш в эластичности. При разгоне с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче бензиновый Duster с двумя пассажирами проигрывает 2,5 с, а с полной загрузкой при ускорении с 80 до 100 км/ч на шестой передаче разрыв достигает 14,5 с!

Вот почему водителю бензиновой машины приходится чаще работать рычагом коробки и раскручивать двигатель до высоких оборотов, что неизбежно отражается на расходе топлива. Для быстрых обгонов переходишь с шестой передачи на четвертую, а дизельный Duster позволяет обходиться простым нажатием на газ.

И бездорожье дизельному Дастеру дается легче: он уверенно въезжает на крутые подъемы, куда бензиновому забраться сложно из-за нехватки тяги — он может преодолеть их только с разгона и на первой передаче. И если покупать Duster с прицелом на проселки, я обратил бы внимание на дизель. Но не усердствуйте на буераках: у дизельного Дастера из-за висящего под днищем нейтрализатора клиренс на 20 мм меньше, чем у бензинового, — частенько в пылу борьбы с бездорожьем нейтрализатор вырывают с мясом.

Итак, дизельный Duster заслужил больше похвал. Смущает лишь то, что он требует качественного топлива по сезону. Хлебнешь один раз за зиму некачественную солярку — и вся экономия вылетит в трубу. v

Бензиновый Renault Duster против дизельного: считаем расходы
Бензиновый Renault Duster против дизельного: считаем расходы
Фото:
Видео: Максим Пастушенко. Дмитрий Конин
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Отзывы о Renault Duster (12)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Надёжная рабочая лошадка для дорог любого качества. Высокие бампера позволяют не бояться бордюров при парковке.

Недостатки:

Крайне плохой и неэффективный кондиционер, причём не только на моей конкретной машине. Читал массовые жалобы на "дастеровском" форуме. Я уже смирился, похоже конструктивный просчёт. Не комфортная эргономика. Особенно не хватает регулировки переднего пассажирского сидения — с высоким ...

Комментарий:

У меня комплектация с 2.0 литровым движком, полный привод и АКПП. Динамика с автоматом слабая. Где эти 143 л.с?

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