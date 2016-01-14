Бензиновый Renault Duster против дизельного: считаем расходы

Renault Duster обзавелся новым бензиновым двигателем. Сделать ставку на него или предпочесть дизель? Разбираемся, какая версия выгоднее в содержании и лучше ведет себя на асфальте и на бездорожье.

RENAULT DUSTER 1.6 | RENAULT DUSTER 1.5 dCi

Снаряженная/полная масса 1360/1800 кг | 1390/1890 кг

1360/1800 кг | 1390/1890 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,5 с | 13,2 с

12,5 с | 13,2 с Максимальная скорость 166 км/ч | 167 км/ч

166 км/ч | 167 км/ч Радиус разворота 5,25 м | 5,25 м

5,25 м | 5,25 м Топливо/запас топлива АИ-95/50 л | ДТ/50 л

АИ-95/50 л | ДТ/50 л Расход топлива: городской/загородный/ смешанный цикл 9,1/6,8/7,6 л/100 км | 5,9/5,0/5,3 л/100 км

9,1/6,8/7,6 л/100 км | 5,9/5,0/5,3 л/100 км Выбросы CO 2 185 г/км | 135 г/км

Тип бензиновый | дизельный

бензиновый | дизельный Расположение спереди, поперечно

спереди, поперечно Конфигурация/число клапанов 4/16 | 4/8

4/16 | 4/8 Рабочий объем 1598 см³ | 1461 см³

1598 см³ | 1461 см³ Степень сжатия 10,7 | 15,2

10,7 | 15,2 Мощность 84 кВт/114 л.с. при 5500 об/мин | 80 кВт/109 л.с. при 4000 об/мин

84 кВт/114 л.с. при 5500 об/мин | 80 кВт/109 л.с. при 4000 об/мин Крутящий момент 156 Н·м при 4000 об/мин | 240 Н·м при 1750 об/мин

Тип привода полный

полный Коробка передач М6

М6 Передаточные числа: I/II/III/IV/V/VI/з.х. 4,454/2,588/1,689/1,171/ 0,914/0,731/4,476 | 4,454/2,588/1,633/1,114/0,811/0,617/4,476

4,454/2,588/1,689/1,171/ 0,914/0,731/4,476 | 4,454/2,588/1,633/1,114/0,811/0,617/4,476 Главная передача 4,86 | 4,86

Подвеска: спереди/сзади McPherson/многорычажная

McPherson/многорычажная Рулевое управление реечное, с электрогидроусилителем

реечное, с электрогидроусилителем Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилируемые/барабанные

дисковые, вентилируемые/барабанные Шины 215/65 R16

Этот 1,6‑литровый бензиновый мотор мы ждали полгода — с тех пор, как обновился сам Duster (ЗР, 2015, № 6). Его преподносили как новый, но оказалось, что он не один год работал на разных моделях Nissan, среди которых Tiida, Sentra , Juke и Quashqai. Не нов, но что с того? Всяко совершеннее 102‑сильного логановского, который откровенно слаб для полноприводного автомобиля.

Новый двигатель развивает 114 л.с. и выдает 156 Н·м. Хорошо зарекомендовал себя. Единственная претензия по части обслуживания: при замене свечей зажигания приходится снимать впускной коллектор. Зная это, изготовитель устанавливает иридиевые свечи, подлежащие замене через 30 000 км.

А 109‑сильный полуторалитровый турбодизель уже знаком нашим читателям. По сути, это модернизированный восьмиклапанный дизелёк с дореформенного Дастера. Получив турбину с изменяемой производительностью и новую систему впрыска, он стал развивать 109 л.с. (+ 19 л.с.), а предельный крутящий момент достигает 240 Н·м (+ 40 Н·м).

05-2-Duster_zr-01_16 Расход топлива определялся доливом баков через проточный жидкостный счетчик.

Расход топлива определялся доливом баков через проточный жидкостный счетчик.

Для корректности мы взяли полноприводные машины с механическими коробками передач. Сажаем на задние места манекены (вес трех пластиковых водоналивных болванов — 206 кг), наполняем топливные баки под завязку, переводим трансмиссии в самый экономичный, переднеприводный режим и отправляемся на контрольный маршрут. Треть пути — по городу, треть — по автомагистрали и еще треть — по узеньким подмосковным дорожкам районного значения. В конце долгого пути вновь заправляем баки до горлышка и берем калькулятор: дизельный Duster ел в среднем 7,2 л/100 км, а бензиновый — 10,5 л/100 км. Ваш Duster потребляет меньше? Это вас тешит трип-компьютер, который нам тоже показал весьма оптимистичные данные: 6,3 и 7,9 л/100 км соответственно. Обманщик.

Если в качестве расчетного принять пробег равным 90 000 км (по 15 000 км в течение шести лет), то при нынешних ценах на топливо владелец дизельной машины выложит 226 800 рублей, а бензиновой — 349 650 целковых. Разница аж 122 850 рублей!

Но дизельный Duster на 66 тысяч дороже и требует более частого техобслуживания: он должен заезжать на СТО каждые 10 000 км, а бензиновый — с интервалом 15 000 км. Данные о стоимости обслуживания мы свели в таблицу, из которой видно, что на 90‑тысячном пробеге бензиновый Duster вытянет из кармана на 33 тысячи рублей меньше.

РАСХОДЫ НА ТО ПРИ ПРОБЕГЕ 90 000 КМ*

RENAULT DUSTER 1.6 (бензин) | RENAULT DUSTER 1.5 dCi (дизель)

ТО-15 000 км 8800 руб. | ТО-10 000 км 8400 руб.

8800 руб. | 8400 руб. ТО-30 000 км 10 900 руб. | ТО-20 000 км 11 400 руб.

10 900 руб. | 11 400 руб. ТО-45 000 км 8800 руб. | ТО-30 000 км 8400 руб.

8800 руб. | 8400 руб. ТО-60 000 км 10 900 руб. | ТО-40 000 км 11 400 руб.

10 900 руб. | 11 400 руб. ТО-75 000 км 8800 руб. | ТО-50 000 км 8400 руб.

8800 руб. | 8400 руб. ТО-90 000 км 10 900 руб. | ТО-60 000 км 11 400 руб. | ТО-70 000 км 8400 руб. | ТО-80 000 км 11 400 руб. |ТО-90 000 км 10 900 руб.

8900 руб. | 13 100 руб.**

5000 руб.| 5300 руб.

1200 руб. | 1200 руб.

74 200 руб. | 107 200 руб.

*Официальные данные Renault.

** Включая ремни ГРМ.

В сухом остатке имеем, что при нынешних ценах на машины, топливо и обслуживание дизельный Duster при пробеге 90 000 км обойдется на 23 тысячи рублей дешевле. И с увеличением пробега эта разница будет расти.

04-2-Duster_zr-01_16-HDR Renault Duster

А каковы водительские впечатления? Дизельный Duster разгоняется легко, словно играючи. Бензиновый же с напряжением переваливает рубеж 140 км/ч: наши замеры на Дмитровском автополигоне показали, что с двумя пассажирами на борту он не смог разогнаться даже до 160 км/ч при паспортных 166 км/ч. Впрочем, где ездить с такой скоростью? Куда печальнее его проигрыш в эластичности. При разгоне с 60 до 100 км/ч на четвертой передаче бензиновый Duster с двумя пассажирами проигрывает 2,5 с, а с полной загрузкой при ускорении с 80 до 100 км/ч на шестой передаче разрыв достигает 14,5 с!

Вот почему водителю бензиновой машины приходится чаще работать рычагом коробки и раскручивать двигатель до высоких оборотов, что неизбежно отражается на расходе топлива. Для быстрых обгонов переходишь с шестой передачи на четвертую, а дизельный Duster позволяет обходиться простым нажатием на газ.